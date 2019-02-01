Bateu a fome? Chefs dão dicas (e receitas) do que comer após a praia

A chef Maritza Bojovski recomenda um arroz de polvo Crédito: Ricardo Medeiros

O verão ainda está na metade e o sol mostra que veio para ficar na temporada mais quente dos últimos anos. Com a temperatura nas alturas, o mar é o destino certo – e a gente sabe a fome que a praia dá... Para resolver o imbróglio, o Prazer & Cia procurou chefs que nos revelaram o que comem depois de um dia na praia e foram além: nos ensinaram as receitas.

Os frutos do mar e as comidas leves são as mais citadas. Nós dividimos as receitas em duas sessões: as elaboradas e as práticas.

Filha do saudoso Vicente, do também saudoso Guaramare, Maritza Bojovski segue o legado do pai e tem sempre uma receita praiana na manga. A chefe faz pratos elaborados como um arroz de polvo parecerem simples. Essa, inclusive, é a dica da chef.

O tempo de preparo não é um problema, diz Maritza. Organizando direitinho todo mundo come em 10 minutos. Para isso, a chefe recomenda deixar o polvo e o arroz pré-cozidos.

“Arroz de polvo com limão siciliano é prato super delicioso e muito fácil de fazer, apesar do medo que as pessoas têm de fazer polvo. Com o modo de preparo que indico na receita não tem erro. Depois da praia a gente chega em casa morrendo de fome, então é bom deixar as coisas pré-cozidas. Quando chegar, é só finalizar em 10 minutos. É bem refrescante e combina muito com uma cerveja”, explica Maritza, que ensina no instagram @chefs.com.oficial uma receita nova a cada dia.

As apostas da chefe Julia Faria são os alimentos frescos, leves e práticos. Depois da praia, ela costuma comer um mix de muçarela de búfala com tomate cereja e molho pesto, dadinhos de tapioca com queijo coalho ou uma salada com carpaccio. Para os famintos, o restaurante dela em Iriri, Solar da Praia Bistrô, serve tilápias fritas com purê de banana da terra, gengibre e brócolis (R$ 57).

“É leve e esse toque de gengibre no purê de banana da terra faz toda diferença. Potencializa o sabor do purê e harmoniza com a tilápia e o brócolis”, conta Julia. O restaurante funciona em finais de semanas e feriados, de 18h às 23h30.

Para quem não dispensa a carne vermelha, a opção é o ancho de angus com farofa de castanha e risoto de queijo gorgonzola e alho poró (R$ 66). “É muito procurado por quem chega da praia com fome e quer saciedade”, comenta Gyu Eccher, proprietário do Salsa da Praia, em Vitória.

PRÁTICOS E RÁPIDOS

A chef Cleuza Costa recomenda um ceviche para o pós-praia Crédito: Carlos Alberto Silva

Como quem tem fome, tem pressa, os chefs Cleuza Costa e Vinicius Cavalcante que elegeram pratos práticos para serem feitos e comidos na saída da praia.

O ceviche foi escolhido por Cleuza como o prato mais prático, saboroso e refrescante para ser comido depois de um dia à beira-mar. A chef, além de dar a receita, ainda indicou uma rotina praiana para realizar o prato.

Chef Cleuza Costa 2 Crédito: Carlos Alberto Silva

“Eu faço assim: acordo de manhã, passo na peixaria e volto para casa para deixar o peixe na geladeira. Depois eu vou para a praia. Quando eu volto, preparo o ceviche. É tão rápido e prático de ser feito que brinco que os clientes vão achar que eu não sei cozinhar (risos)”. Para a receita, a chef afirma que qualquer peixe é válido, desde que seja bem fresco. Uma dica é harmonizar o prato com vinhos brancos e rosés.

Nessa época do ano, as opções cruas e frescas são as preferidas de Cleuza. Além do ceviche, ela costuma preparar saladas e tartares. “No verão a gente tem que comer as coisas mais leves e bem fresquinhas”, orienta.

Se os cinco minutos gastos para fazer o prato não te convencerem a preparar a própria comida, o ceviche é servido no restaurante da chef, o Della Bistrô, na Praia da Costa, em Vila Velha. Aberto de segunda a sábado para almoço, de 12h às 15h, e no jantar de quarta à sábado, de 19h às 23h.

O chef Vinicius Cavalcante dispensa comidas pesadas. Como costuma estar cansado após a praia, ele opta por comidas leves como saladas e peixes. Outra opção apontada pelo cozinheiro são os lanches práticos e energéticos, como o açaí, que sempre combina com o calor.

À frente da cozinha do restaurante Peppe, na rua Elesbão Linhares, na Praia do Canto, Cavalcante recomenda também pratos frescos à base de frutos do mar. No restaurante, duas opções são o Peixe Cítrico (R$ 69) e o Atum Selado (R$ 68).

RECEITAS

Arroz de Polvo

Ingredientes

2 polvos limpos

2 folhas de louro

2 ramos de tomilho

2 e 1/2 cebola

2 xícaras de arroz parboilizado

7 dentes de alho picados

2 tomates maduros

1 colher de sopa de manteiga

1 maço de coentro picado

Azeite

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Passo a passo:

Modo de preparo do Polvo

Lave os dois polvos em água corrente. Coloque-os na panela de pressão em uma cama de uma cebola cortada em rodelas.

Coloque também o louro e o tomilho e cozinhe por 10 a 15 minutos, contados depois que pegar pressão. Retire do fogo e deixe o vapor sair naturalmente.

Escorra o polvo reservando o caldo do cozimento. Pique o polvo e reserve.

Modo de preparo do arroz

Coloque um fio de azeite e refogue a meia cebola e o alho. Acrescente o arroz. Adicione 5 xícaras do caldo do cozimento do polvo, o necessário de água fervente e sal a gosto.

Logo após levantar fervura tampe a panela, baixe o fogo e deixe cozinhar por 20 minutos. Desligue o fogo e deixe ficar 5 minutos abafado. Reserve.

Preparo de Arroz de polvo

Coloque a panela no fogo (pode ser de barro), adicione uma colher de azeite e deixe esquentar. Coloque uma cebola picada e refogue, acrescente quatro dentes de alho picado e refogue mais um pouco. Coloque os tomates e o polvo picados. Acerte o tempero e acrescente o arroz cozido e o coentro. Finalize com a manteiga e sirva.

A chef Maritza Bojovski recomenda um arroz de polvo Crédito: Ricardo Medeiros

Ceviche

Ingredientes

200g gramas de peixe fresco a sua escolha

meia cebola cortada em lâminas

2 ramos de coentro

1 pimenta dedo-de-moça

1 limão siciliano

sal a gosto

pimenta-do-reino a gosto

azeite

Tempo de preparo

5 minutos

Passo a passo

Corte o peixe em cubinhos, a cebola em lâminas e pique os ramos de coentro e a pimenta dedo-de-moça.

Misture tudo, acrescente o suco do limão, tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Depois regue com azeite.

Dicas

Se preferir pratos menos picantes, a chef recomenda tirar a semente da pimenta dedo de moça. O limão também pode ser trocado por outro de sua preferência.