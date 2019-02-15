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Rodada dupla, brinde e promoção

Bares e festas para curtir com o fim do horário de verão

O Gazeta Online selecionou estabelecimentos da Grande Vitória que estão com ofertas e até brindes para quem curtir o fim do horário de verão celebrando com um bom menu ou em uma festa
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

15 fev 2019 às 17:57

Publicado em 15 de Fevereiro de 2019 às 17:57

Crédito: Bernardo Coutinho
Depois de meses com a sensação de dia mais longo, é chegada a hora de dar adeus ao horário de verão. A vigência da hora a mais acaba neste sábado (16) e, na Grande Vitória, restaurantes, bares e até boates estão preparando promoções e brindes para quem curtir o tempinho extra curtindo em um desses locais.
Na Serra, o cantor Léo Lima vai ter uma hora a mais de show na apresentação que fará no Hangar Gastrobar. Por lá, o sábado (16) vai terminar com uma hora a mais e a música vai no mesmo embalo. Em Vitória, a Fluente - boate de Jardim da Penha - vai antecipar o início da festa do sábado (16) das 21h para as 19h, dando três horas a mais de curtição para quem for aproveitar a balada.
Na Wanted Pub, em Vitória, até a meia-noite (depois do atraso dos relógios) os cinco primeiros combos de vodka Finlândia com suco ou energético terão 30% de desconto. Lá, Adrielli Loureiro, Brenda e Juliana Sarmento vão aproveitar os embalos do sábado (16) à noite. A biomédica Juliana diz que quase "bate ponto" no point sertanejo e sempre fica de olho nas promoções.
"É sempre um incentivo. Gosto muito da casa e acabo indo muito com as minhas amigas, principalmente com a Adrielli, que é minha prima", conta ela.
 "É uma oportunidade boa para o local e para o público", pondera.
O Gazeta Online fez uma seleção de espaços que estão com promoções ou ofertas para brindar o fim do horário de verão. Confira:
Hangar Gastrobar
No sábado (16), quem for curtir o som de Léo Lima por lá terá uma hora a mais de apresentação. Assim que o relógio virar, ele será reajustado e a música continua.
Endereço: Avenida Braúna, 1168, Colina de Laranjeiras, Serra
Programação: começa às 19h, com couvert por R$ 15
Mais informações: (27) 99274-3949 / (27) 3398-4150
Outback Vitória e Vila Velha
Quem for ao restaurante no domingo (17), a partir das 17h, e pedir uma porção de Super Wings (15 sobreasas de frango empanadas) ganha, na hora, uma caneca com a marca Outback. As canecas vêm em seis cores, sendo vermelha, laranja, azul, verde, amarela e roxa.
Endereço: Outback Vitória (Shopping Vitória - Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória) / Outback Vila Velha (Shopping Vila Velha - Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha)
Programação: restaurantes vão funcionar em horário normal, mas promoção é válida apenas após 17h do domingo (17)
Mais informações: (27) 3235-7253 (Outback Vitória) / (27) 3533-2126 (Outback Vila Velha)
Restaurante Boi Bumbá
Durante todo o fim de semana, o restaurante de Jacaraípe, na Serra, serve espeto com 500g de maminha recheada ou de alcatra com acompanhamentos especiais no valor promocional de R$ 49,90.
Endereço: Avenida Abido Saadi, 2001, Jacaraípe, Serra
Programação: o restaurante abre de terça a domingo das 18h à 00h
Mais informações: (27) 3065-7840
Aldeia da Ilha
Durante todo o fim de semana o restaurante que fica na Praia do Canto está com promoção do drinque Chá da Tarde (gim, água tônica, cramberry e chá de frutas vermelhas), que sai de R$ 27,50 por R$ 19,90.
Endereço: Shopping Day by Day (Rua Elebão Linhares, 15, Praia do Canto, Vitória)
Programação: o restaurante abre de 11h às 23h no sábado (16), e das 11h às 15h30 no domingo (17)
Mais informações: (27) 3026-2030
Vitrine
No sábado, a casa terá dobradinha na balada com Romulo Aranttes e Claudio Ponttes a partir das 21h. A casa vai oferecer dose dupla de caipi e balde de Devassa a R$ 39, até meia-noite, e Gim Tropical a R$ 20 a noite toda
Endereço: Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha
 
Programação: a partir das 21h, com couvert a partir de R$ 10
Wanted Pub
No sábado (16), a casa noturna vai dar uma hora a mais para curtir a música da programação. Além disso, os cinco primeiros combos de vodka Finlândia com suco ou energético vão ser vendidos com 30% de desconto.
Endereço: Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória
Programação: a noite, que começa às 21h com entrada por R$ 15, será animada por Bianca Védova e Pedro & Lucas
Mais informações: (27) 99824-0486 / (27) 99991-9302
Fluente
A boate da Rua do Canal, em Jardim da Penha, vai começar os agitos mais cedo. Tradicionalmente, abre às 21h, mas neste sábado (16) vai abrir às 19h, dando três horas a mais de festa, considerando o atraso nos relógios. Além disso, da 1h às 2h terá rodada dupla do drinque Mad Max, de vodka com energético.
Endereço: Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória
Programação: a casa sediará a festa "2019 Hitzeiras", com entrada por R$ 20 (antecipado), com pop, pop brasileiro e funk. Quem toca são os DJs Cadu Pinheiro, Rodrigo Resende, Ana Júlia e Igor Gramlik

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