Banda capixaba Cinco Nós lança álbum "Cria" com show no Centro

Nove anos após o lançamento do álbum “Musiqualidade”, a banda capixaba Cinco Nós decidiu voltar ao estúdio e reunir suas novas e antigas canções em um disco completo, que será apresentado ao público no dia 6 de abril no palco do Sesc Glória. “Cria” foi realizado a partir do financiamento coletivo e traz seis faixas inéditas, além de um compilado de músicas dos últimos nove anos de estrada, que estavam no último EP da banda, “3x4” (2016).

“Nós não paramos de produzir, só resolvemos fazer outro tipo de trabalho por conta da revolução da música. A questão do álbum em si, com várias faixas, já não estava sendo tão eficiente quanto o lançamento de singles, algo comum pelo mundo. Lançamos singles, eu também lancei meu trabalho solo em 2014 e a banda lançou um EP em 2016”, conta o vocalista, Nano Vianna.

O novo álbum, que traz um som com pegada mais rock do que os dois últimos trabalhos, traz a participação de André Prando na faixa “RelesGião”.

“Compus essa canção que fala sobre Deus e dá um tapa de luva de pelica na cara das pessoas. A letra diz que suas atitudes não dependem de Deus, manda brasa naquilo que você acredita. E como tem algo grunge, imaginei alguém dividindo comigo os vocais e a canção é a cara do André”, define Nano.

LANÇAMENTO

Para o show no dia 6, Nano Vianna (vocalista e violão), Renato Furtado (guitarra), Thiago Perovano (baixo), Gustavo Bride (bateria) e Alexis Gonzaga (teclado) pegaram as músicas já conhecidas da banda e deram nova roupagem. Essa é a primeira vez que o grupo trabalha com um diretor musical para o show, cargo que ficou com Perovano.

“Foi como pegar um quebra-cabeça montado e desmontar tudo, colocando peças novas, jogando peças antigas fora e reajustando. As músicas estão com ar de frescor”, diz o vocalista.

A apresentação no Sesc Glória é uma das recompensas para os fãs que apoiaram o lançamento de “Cria” por meio do financiamento coletivo. A meta era de R$ 25.000 e a Cinco Nós atingiu R$ 26.800. A banda ofereceu como recompensa o CD “Cria”, bonés, até shows com o grupo completo, ou a opção de show com duo de violões. Além disso, Nano promete um momento especial, uma surpresa para os apoiadores durante o lançamento.

“Foi a nossa primeira experiência. É muito bom e reconfortante saber que existem pessoas que acreditam na sua arte e investem nela, mas é preciso se preparar porque tem que entrar em contato com pessoas, usar redes sociais e criar estratégias. Muitas pessoas veem isso como pedir dinheiro, então é complicado. Na verdade esse é um investimento na cultura da cidade e um apoio aos artistas locais”, declara Nano.

O show também será a primeira gravação ao vivo da Cinco Nós. A apresentação será toda filmada, e a banda promete lançar ao longo do ano de 10 a 12 vídeos, entre clipes com canções feitas em estúdio e vídeos do show. “Roma” é a primeira música que ganhou um vídeo, dirigido pelo Coletivo Expurgação e disponível no YouTube.

SERVIÇO

Cinco Nós

Lançamento do disco “Cria”

Quando: 6 de abril às 19h.

Onde: Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória, Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Ingressos: R$ 10 (meia). À venda na bilheteria.