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Band não exibirá mais concursos de Miss Brasil e Miss São Paulo

Emissora afirma em comunicado que 'deixa de ter qualquer responsabilidade' com a realização de concursos 'que tenham relação com a cadeia de concursos Miss Universos 2020'

Publicado em 

19 jul 2019 às 20:34

Publicado em 19 de Julho de 2019 às 20:34

Júlia Horta é coroada Miss Brasil 2019 pela amazonense Mayra Dias, que venceu a disputa ano passado Foto: Crédito: Miss Brasil BE Emotion/ Reprodução
A Band comunicou nesta quinta-feira, 18, que não exibirá mais os concursos Miss Brasil (que dá vaga ao Miss Universo) e Miss São Paulo. Em nota, a emissora ressaltou a exibição dos concursos de beleza ao longo de oito anos e o fim da parceria com a marca Polishop.
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"Após oito anos realizando e exibindo os concursos Miss São Paulo e Miss Brasil, cinco dos quais ocorreram por meio de uma sólida parceria com a Polishop, a Band comunica que não houve renovação do contrato, o qual termina este ano. Por essa razão, a Band não realizará a temporada 2020 e, por consequência, não exibirá seus famosos concursos de beleza", diz a emissora.
> Miss Espírito Santo 2019 é coroada: "Quero dar mais visibilidade"
Confira abaixo a íntegra da nota divulgada pela Band sobre o término da exibição do Miss Brasil e do Miss São Paulo pela emissora:
"Após oito anos realizando e exibindo os concursos Miss São Paulo e Miss Brasil, cinco dos quais ocorreram por meio de uma sólida parceria com a Polishop, a Band comunica que não houve renovação do contrato, o qual termina este ano. Por essa razão, a Band não realizará a temporada 2020 e, por consequência, não exibirá seus famosos concursos de beleza.
Durante os últimos cinco anos, a Polishop, por meio de sua marca Be Emotion, foi a grande parceira da Band na realização dos concursos. Trouxe, com sua grande expertise, uma nova roupagem para os concursos de beleza, tornando-os mais próximos das mulheres modernas.
Frente à decisão de não renovar o contrato, a Band e a Polishop/Be Emotion deixam de ter qualquer responsabilidade acerca da realização dos concursos estaduais ou nacional que tenham relação com a cadeia de concursos Miss Universo 2020. Tanto a Band, que continua detentora das marcas estaduais, quanto a Polishop, não detêm qualquer responsabilidade de realização ou de apoio aos concursos estaduais relativos à temporada 2020, mesmo que aconteçam durante o ano de 2019.
Não obstante, nossa recém recém-eleita Miss Brasil Be Emotion 2019 segue sua trajetória de preparação para, ao final de 2019, representar belamente o Brasil no Miss Universo 2019, fechando assim o ciclo de concursos da franquia Miss Universo nas telas da Band e sob a parceria com a Polishop/Be Emotion.
A Rede Bandeirantes de Comunicação agradece a sólida parceria Polishop/Be Emotion ao longo dos últimos cinco anos."

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