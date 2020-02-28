Baladas, peças e exposições recheiam a agenda do fim de semana

28 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
- MÚSICA AO VIVO
- Raimundo machado
- Às 20h, na Casa de Bamba. Couvert: R$ 10. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações: (27) 3026-7868.
- BALADA
- Bolt
- Às 23h. Festa: Buzzina. Tocando: Pop BR, indie pop, summereletrohits e retrô Ingressos: R$ 15 (das 23h às 4h), R$ 5 (a partir das 4h, somente para quem estiver com a pulseira da Fluente ou Stone). Classificação: 18 anos. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
- Fluente
- Às 21h. Festa: Combate. Tocando: Pop, funk, pop BR, electro, electropop e doiderol. Ingressos: R$ 25 (a noite inteira). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
- Liverpub
- Às 22h. Festa: Classic Rock. Com Marco Cypreste, banda Strangers e DJ John. Tocando clássicos como AC/DC, Led Zeppelin, Black Sabbath e mais. Ingressos: R$ 15 (com nome na lista, até às 22h30), R$ 25 (entrada normal). Rua Joaquim Lirio, 820, Shopping Point Plaza, Praia do Canto, Vitória. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 99944-1204.
- Garage Pub
- Às 20h. Com Wane e Songs of Vintage. Entrada gratuita. Rua Álvares Cabral, 78, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Informações: (27) 99944-5652.
- EXPOSIÇÃO
- Overseas
- Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No Palácio Anchieta, terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Durante o carnaval a exposição funcionará de 9h às 15h. Até dia 8 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.
29 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- MÚSICA AO VIVO
- Baile da Lu
- Às 20h, na Casa de Bamba. Com Luciana Nunes e Banda. Tocando samba, axé e marchinhas de carnaval. Couvert: R$ 10. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações: (27) 3026-7868.
- BALADA
- Bolt
- Às 23h. Festa: 1,99. Tocando: Pop, retrô, indie, rock, bagaceiras e elecyro. Ingressos: R$ 1,99 (das 23h às 4h), R$ 5 (a partir das 4h, somente para quem estiver com a pulseira da Fluente ou Stone). Classificação: 18 anos. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
- Stone Pub
- Às 22h. Festa: Se fui Corno eu Mereci. Tocando: Indie, emo, brega, pagodes, modão sertanejo. Ingressos: entrada gratuita para os primeiros 50 com nome na lista; R$ 15 (a noite inteira ou sem nome na lista). Classificação: 18 anos. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto. Informações: (27) 3019-8178.
- Fluente
- Às 21h. Festa: Rabetão. Tocando: Funk, electro, pop e pop farofa. Ingressos: R$ 30 (a noite inteira). Venda: na portaria ou no site EventBrite. Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
- Laboratório do Álcool
- Às 23h. Festa: Y soy Rebelde. Tocando: Pop latino, reggaeton, discografia Rebeldes.Ingressos: R$ 10. Classificação: 18 anos. Avenida Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 99886-3193.
- Correria Music Bar
- Às 22h. Festa: Especial Rage Against the Machine. Com banda Renegades of Funk, Conscience (Tributo ao grupo O Rappa) e Beck Power (tributo ao Planet Hemp). Entrada gratuita. Avenida José Julio de Souza, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.
- Liverpub
- Às 22h. Festa: Rock Hits. Com a Banda The Crew e DJ John. Ingressos: R$ 15 (com nome na lista até às 22h30), R$ 25 (entrada normal). Rua Joaquim Lirio, 820, Shopping Point Plaza, Praia do Canto, Vitória. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 99944-1204.
- Espaço Praia
- Às 22h. Festa: Forró Deck 16. Com Trio Potiguá (RN), João Vitor do Acordeon, DJ Bravim e aulão com Goku do Forró. R$ 20 (até as 23h), R$ 30 (após as 23h). Rodovia ES 010, Serra.
- Show Haus
- Às 22h. Festa: B-DAY. Com Elder Show, Claudio & Lucas, Miguel & Matheus e DJs. Ingressos: R$ 10. Marechal Floriano. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 99898-0509.
- Toro club
- Às 23h. Festa: Access Party. Com D-Edition, Alice Gamatech, Eduardo Torres, Sii Campos e Kaws. Ingressos: R$ 20 (com nome na lista, até 0h), R$ 30 (sem nome na lista ou após 0h). Classificação: 18 anos. R. Dr. Eurico de Aguiar, 957, Santa Lucia, Vitória.
- Vitrine
- Às 22h. Festa: Balada Vitrine. Ingressos: R$ 10 (com nome na lista, até 23h), R$ 15 (com nome na lista, até 0h), R$ 20 (sem nome na lista ou após 0h). R. José Pena Medina, 380 - Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99705-1616.
- EXPOSIÇÃO
- Overseas
- Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No Palácio Anchieta, terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Durante o carnaval a exposição funcionará de 9h às 15h. Até dia 8 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.
- LITERÁRIO
- Sarau do Beco
- Às 17h, no Centro de Cultura Elizário Rangel. Entrada gratuita. Rua Gonçalves Dias, 1089-1193, São Diogo I, Serra. Informações: (27) 3051-0835.
- TEATRO
- Aonde está você agora?
- Às 20h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral. O espetáculo é uma livre adaptação da música Vento no Litoral, do grupo Legião Urbana. Ingressos: R$ 20,00 Inteira e R$ 10,00 Meia e Antecipados.Vendas: Na Bilheteria do Teatro Praça João Clímaco s/n, Cidade Alta/Centro, Vitória. Informações: (27) 99908-7044.
1° DE MARÇO (DOMINGO)
- BALADA
- Fluente
- Às 18h. Festa: "Arrastapé da Ilha". Com Janayna Pereira e DJ Fabrício Bravim. Ingressos: R$ 20 (até 19h30), R$ 25 (até 20h30) e R$ 30 (após 20h30). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
- Vitrine
- Às 18h. Festa: Um Domingo Lindo. Com Grupo Freelance, Pagolife, Pedro Schimd e DJ Marcio Santos. Ingressos: R$ 10 (com nome na lista, até 20h), R$ 20 (sem nome na lista).
- EXPOSIÇÃO
- Overseas
- Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No Palácio Anchieta, terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Durante o carnaval a exposição funcionará de 9h às 15h. Até dia 8 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.
- TEATRO
- Peça Por que eu?
- Às 19h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral. A apresentação é um drama social sobre discriminação, abrangendo diferentes grupos vulneráveis. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia e antecipados). Vendas: Na bilheteria do teatro e com elenco. Informações: (27) 99908-7044. Praça João Clímaco, s/n, Cidade Alta, Centro, Vitória.
- CARNAVAL
- Carnaval de Marataízes 2020 - Lagoa do Siri (Palco em frente ao restaurante Gatões).
- 11h Banda Astral
- 13h Danny Moraes
- 15h Fabrycio Venturini
- Bloco Prakabá
- Às 15h. Com concentração na Rua Maria Saraiva, Centro de Vitória.