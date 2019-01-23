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MÚSICA

Backstreet Boys revelam qual a pior música já lançada pelo grupo

Nick Carter, voz principal da canção escolhida, foi o único a discordar

Publicado em 23 de Janeiro de 2019 às 20:14

Publicado em 

23 jan 2019 às 20:14
Backstreet Boys Crédito: Reprodução/Instagram @backstreetboys
Os integrantes do grupo Backstreet Boys revelaram qual a pior música que já gravaram: If You Want It to Be Good Girl (Get Yourself a Bad Boy).
A música nunca devia ter sido gravada. É o maior pedaço de m***", afirmou AJ McLean em um vídeo com "confissões" dos músicos no canal oficial dos Backstreet Boys.
Além dele, Kevin Richardson, Brian Littrell e Howie D também foram diretos na escolha. "Você sabe porque os fãs amam essa música? Porque o Nick canta ela inteira", brincou Brian.
Nick Carter, o vocalista principal da canção, porém, foi o único que parece não ter nada contra a música, lançada no álbum Backstreet's Back, em 1997: "Não há uma música que eu realmente não goste".
Ficou curioso? Ouça If You Want It To Be Good Girl (Get Yourself a Bad Boy), dos Backstreet Boys:
Confira também o vídeo em que os Backstreet Boys fazem algumas "confissões" [em inglês]:

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