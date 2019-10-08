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'Avenida Brasil' é melhor estreia no Vale a Pena Ver de Novo desde 2000

A novela ficou cinco pontos de audiência acima da média da faixa em relação às quatro segundas-feiras anteriores

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 07:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2019 às 07:46
Carminha (Adriana Esteves) e Nina (Débora Falabella) brigam em cena de 'Avenida Brasil', novela vai ser exibida no Vale a Pena Ver de Novo Crédito: Renato Rocha Miranda/Rede Globo
A exibição do primeiro capítulo da reprise de "Avenida Brasil", na tarde desta segunda-feira (7) na Globo, foi a melhor estreia de uma novela no Vale a Pena Ver de Novo em São Paulo desde 2000, quando foi iniciada a medição de audiência no modelo atual.
Segundo dados prévios divulgados pela Globo, a trama registrou 22 pontos de audiência e 41% de participação, índice igualado apenas nas reprises de "O Cravo e a Rosa" (2003), "Anjo Mau" (2003) e "Corpo Dourado" (2004).

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A novela ficou cinco pontos de audiência acima da média da faixa em relação às quatro segundas-feiras anteriores. O número de domicílios com aparelhos ligados também subiu: de 49% para 55%, o que, segundo a Globo, demonstra que o público ligou a TV para ver a novela.
No Rio, a estreia registrou 23 pontos de audiência e 49% de participação. A maior audiência de uma estreia do Vale a Pena Ver de Novo desde a reprise de  "Cobras e Lagartos", em 2014.

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