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SÉRIE

Atriz anuncia fim das gravações de 'Game of Thrones'

O que chamou a atenção dos seguidores de Maisie, porém, foi uma hastag utilizada pela atriz

Publicado em 09 de Julho de 2018 às 19:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2018 às 19:21
Maisie Williams interpreta Arya Stark Crédito: Reprodução
A atriz Maisie Williams, intérprete da personagem Arya Stark em Game of Thrones, utilizou as suas redes sociais no final de semana para confirmar o término de suas filmagens para a série na cidade de Belfast, na Irlanda.
Maisie, que começou a viver Arya em 2011 aos 12 anos, se despediu da sua personagem com uma foto no Instagram em que aparece com o par de tênis branco coberto de vermelho-sangue. "Adeus, Belfast. Adeus, Arya. Adeus, Game of Thrones", escreveu na legenda. "Que alegria eu tive."
O que chamou a atenção dos seguidores de Maisie, porém, foi uma hastag utilizada pela atriz: #lastwomanstanding, ou "última mulher de pé", em tradução livre. Fica a critério do público imaginar se Maisie foi a última atriz a gravar suas cenas para a série ou se sua personagem, Arya, será a última sobrevivente de Westeros.
A oitava e última temporada de Game of Thrones está sendo filmada desde outubro do ano passado em suas locações pela Europa. Confirmados para o ano que vem pela HBO, os seis episódios finais ainda não ganharam uma data oficial de estreia.

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