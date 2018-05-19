Arte sem fronteiras: a experiência das residências artísticas

A arte é uma linguagem universal, e quanto mais se espalha, mais enriquece. Expandir conhecimento e trocar experiências tanto no Brasil quanto no resto do mundo é um dos objetivos das residências artísticas. Importante ferramenta para fortalecimento cultural, elas fornecem estrutura para os artistas de várias áreas desenvolverem suas obras, que chegam a outros lugares por meio de editais públicos ou convites.

Artistas capixabas que já vivenciaram essa prática falam do enriquecimento que a experiência trouxe. Frederico de Oliveira Franco, mais conhecido como Fredone Fone, já levou sua arte para países como Venezuela, Itália, França e Bósnia. Sua primeira viagem para fora do Brasil, em 2012, rendeu a ideia de não só participar de residências, mas também criar um projeto de intercâmbio, batizado de LaTinta, focada em pintura de mural e intervenções urbanas.

Acho que o maior benefício da residência é a troca com as pessoas dos lugares. No meu caso, isso acontece na rua mesmo. Tenho outra visão de mundo e saio das minhas bolhas. Ir pra esses lugares diferentes me traz uma outra maneira de pensar a arte em espaço público. Me dá a oportunidade de pensar a arte partindo de outros olhares e isso me influencia no próximo trabalho, explica Fredone.

Ele, que não estudou nenhum idioma e aprendeu durante esses intercâmbios culturais a falar espanhol e inglês, outro ponto positivo da residência, considera o maior desafio conseguir chegar ao local. Pelo meu trabalho com o grafite já estou acostumado à dificuldades. Na residência é até mais cômodo porque eles te recebem já com o muro definido, as tintas, já está tudo articulado. A maior dificuldade é o antes, entrega.

Em seu projeto LaTinta, às vezes ele tira do próprio bolso para fazer essa conexão com artistas de fora. É um projeto pequeno em números, mas que pra mim é algo muito grande pela maneira como funciona. Trazer alguém de lugares como a Suíça para pintar em Serra Dourada, na Serra, é um grande feito, orgulha-se.

FORA DO MAPA

Quem também já viveu os dois lados dessa história é a artista plástica Kyria Oliveira. Ela, que idealizou o espaço cultural Casa Tutti, no Centro, em Vitória, reservou o primeiro andar do casarão para residência de outros artistas.

Olhando um catálogo do MinC que fazia o mapeamento da residência artística no Brasil, o que me chamou atenção foi que deixaram o Espírito Santo de fora. Abri meu olho pra isso, conta.

Por seu espaço já passaram artistas de Moçambique e cineastas portugueses. Quem ocupa atualmente é a artista capixaba Rosilene Ludovico.

Desde o início de março deste ano, o pintor baiano Romário Batista é residente no Vania Caus Art Mosaic, no Centro. Em sua primeira residência, o artista, que traz em suas obras o estilo do neo-expressionismo e a assemblagem, encontrou na residência artística uma oportunidade para se dedicar a um trabalho.

Entrei em contato com a Vania porque sempre gostei do trabalho dela e pedi algumas orientações para o meu trabalho. Ela acabou me convidando, e nessa experiência, além de todo o suporte material e o patrocínio, recebo também a curadoria dela, conta.