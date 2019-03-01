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Aprenda coreografias de danças do verão para os bloquinhos de carnaval

Vale coreografar com as amigas nos bloquinhos, nas boates e nas festas de carnaval; veja vídeos e aprenda a dançar "Jenifer" e "Piscininha, Amor"

Publicado em 01 de Março de 2019 às 18:54

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

01 mar 2019 às 18:54
28/01/2019 - O professor de dança, Nelsinho, com suas alunas ensinam os passos de "Jenifer" e "Piscininha, Amor" Crédito: Marcelo Prest
No ritmo da folia, que tal aprender um pouco das danças do verão para arrasar nos bloquinhos de rua? A mesma coreografia serve para dar um show nas boates, nas festas antes e depois do carnaval, e também para a vida, já que tudo com dança fica mais legal, não é mesmo? 
A chegada de "Jenifer", de Gabriel Diniz, iniciou a disputa de música do verão. Em seguida, "Piscininha, Amor", de Whadi Gama, chegou para entrar na briga de música chiclete da temporada. O Gazeta Online pediu ao professor da dança da Bodytech do Shopping Vitória, Nelsinho Sardinha, para enssinar os passinhos. Confira abaixo.
Aprenda a dançar "Jenifer":
Aprenda a dançar "Piscininha, Amor":

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