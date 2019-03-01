Aprenda coreografias de danças do verão para os bloquinhos de carnaval

No ritmo da folia, que tal aprender um pouco das danças do verão para arrasar nos bloquinhos de rua? A mesma coreografia serve para dar um show nas boates, nas festas antes e depois do carnaval, e também para a vida, já que tudo com dança fica mais legal, não é mesmo?
A chegada de "Jenifer", de Gabriel Diniz, iniciou a disputa de música do verão. Em seguida, "Piscininha, Amor", de Whadi Gama, chegou para entrar na briga de música chiclete da temporada. O Gazeta Online pediu ao professor da dança da Bodytech do Shopping Vitória, Nelsinho Sardinha, para enssinar os passinhos. Confira abaixo.
Aprenda a dançar "Jenifer":
Aprenda a dançar "Piscininha, Amor":