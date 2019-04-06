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Reabertura do festival

Após suspensão de mais de duas horas, Snow Patrol reabre Lollapalooza

Ainda segundo a organização, o Lollapalooza estuda a possibilidade de estender a programação até mais tarde do que o previsto (23h)

Publicado em 06 de Abril de 2019 às 20:52

Publicado em 

06 abr 2019 às 20:52
Banda Snow Patrol Crédito: Divulgação
Após mais de duas horas de suspensão devido à possibilidade de raios, o Lollapalooza voltou ao roteiro. O Snow Patrol retomou os trabalhos deste sábado (6), pouco depois das 16h30, no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo.
Devido ao atraso, a banda anunciou que faria um show reduzido, o que deve se repetir em outras apresentações.
A paralisação aconteceu durante o show do rapper Rashid, por volta de 14h20, no palco principal do festival. A banda de Los Angeles Lany, que tocava no palco Adidas, também teve de parar o show. Desde então, os bombeiros trabalham para afastar o público das regiões com estruturas metálicas. A venda de bebidas alcoólicas também foi interrompida.
Rashid havia tocado apenas duas músicas quando um funcionário do Lollapalooza pegou o microfone para a anunciar a paralisação. Ainda não havia chovido quando o rapper paulista deixou o palco. A produção do festival pediu que os participantes ficassem longe das tendas. A chuva atingiu o festival por volta das 15h30, mais de uma hora depois de os shows serem interrompidos. Em seguida, a produção pediu aos fãs que se deslocassem para a área gramada.
Os portões do festival foram fechados, mas, caso o evento volte a acontecer, as pessoas que deixaram o local poderão retornar. Ainda segundo a organização, o Lollapalooza estuda a possibilidade de estender a programação até mais tarde do que o previsto (23h).
> Chance de raio interrompe shows no Lollapalooza, que pode ser cancelado
A maior preocupação dos organizadores é a possibilidade de raios, mesmo com a persistência da chuva.
Ainda não há informações sobre os shows que estão programados para este segundo dia de festival -Kings of Leon, Post Malone, Jorja Smith e Lenny Kravitz, entre outros, têm apresentações agendadas.
A forte chuva que atingiu São Paulo na tarde deste sábado também causou alagamento no térreo da Bienal, no parque Ibirapuera, durante a SP-Arte. Estandes de galerias ficaram encharcados, enquanto funcionários tentaram amenizar a situação com rodos.
Chance de raio interrompe shows no Lollapalooza, que pode ser cancelado

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