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CINEMA

Após anunciar volta, Jonas Brothers lançará documentário da turnê

Banda retorna aos palcos após seis anos separada por desentendimentos

Publicado em 06 de Março de 2019 às 18:43

Publicado em 

06 mar 2019 às 18:43
28/02/2019 - Capa de "Sucker", novo single dos Jonas Brothers Crédito: Reprodução/Instagram/jonasbrothers
Os Jonas Brothers (Joe, Kevin e Nick Jonas) anunciaram nesta semana que vão lançar um documentário produzido pela Amazon, retratando os bastidores da próxima turnê.
O filme não tem data de estreia nem título. O que se sabe, por enquanto, é que será veiculado em mais de 200 países pelo serviço de streaming da produtora.
"Nossos fãs são os melhores do mundo. Ao anunciar este documentário, queríamos ter certeza de que poderíamos alcançá-los", afirma o trio em nota oficial.
A banda havia acabado em 2013 após desentendimentos, mas voltou inesperadamente no fim de fevereiro, com o lançamento da música Sucker. Ouça:

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