Após anunciar volta, Jonas Brothers lançará documentário da turnê

28/02/2019 - Capa de "Sucker", novo single dos Jonas Brothers Crédito: Reprodução/Instagram/jonasbrothers

Os Jonas Brothers (Joe, Kevin e Nick Jonas) anunciaram nesta semana que vão lançar um documentário produzido pela Amazon, retratando os bastidores da próxima turnê.

O filme não tem data de estreia nem título. O que se sabe, por enquanto, é que será veiculado em mais de 200 países pelo serviço de streaming da produtora.

"Nossos fãs são os melhores do mundo. Ao anunciar este documentário, queríamos ter certeza de que poderíamos alcançá-los", afirma o trio em nota oficial.