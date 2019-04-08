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CINEMA

Angelina Jolie assina contrato para atuar em 'Os Eternos'

Novidade foi confirmada pelo Hollywood Reporter; atriz viverá Sersi

Publicado em 08 de Abril de 2019 às 18:15

Publicado em 

08 abr 2019 às 18:15
Angelina Jolie em turnê de filme Crédito: Divulgação
A atriz norte-americana Angelina Jolie assinou contrato com a Marvel e estará no filme "Os Eternos". A informação foi divulgada pelo Hollywood Repórter. A atriz será Sersi, uma personagem que tem mais de 5 mil anos de vida e que, nos dias atuais, se disfarça no perfil de uma socialite de Nova York.
"Queremos introduzir personagens que a maioria dos fãs nunca ouviu falar, como fizemos com Guardiães da Galáxia e até mesmo em Vingadores, antes de eles se tornarem tão conhecidos. Os Eternos são desses grupos. Temos a ideia de introduzi-los como parte de algo maior", declarou o presidente dos Estúdios Marvel, Kevin Feige. Os Vingadores: Ultimato tem estreia prevista para daqui a duas semanas, assista ao trailer abaixo.

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