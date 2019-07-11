Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fique ligado!

André Prando estreia novo show em apresentação gratuita na Ufes

Com ingressos esgotados, o músico capixaba apresenta formato com elementos teatrais, novo figurino, cenário e repertório
Vitor Vasconcelos

Vitor Vasconcelos

Publicado em 

11 jul 2019 às 15:47

Publicado em 11 de Julho de 2019 às 15:47

André Prando (centro) e banda apresentam novo show nesta sexta-feira em Vitória Crédito: Vikki Dessaune
Um dos principais músicos da cena autoral capixaba, André Prando apresenta um novo conceito para seu espetáculo em show gratuito e com ingressos esgotados, nesta sexta, no Teatro Universitário da Ufes. A apresentação teve apoio do Funcultura, edital da Secretaria Estadual de Cultura do Espírito Santo, na modalidade de construção de espetáculo.
A concepção desse novo espetáculo, baseado no disco "Voador", lançado em novembro do ano passado, foi construído com a diretora de teatro e dança Carla Van Den Bergen e tem direção geral de Murilo Abreu. O show não será uma peça, nem um musical, mas aproveita as peculiaridades de Prando no palco.
Em entrevista ao Gazeta Online, o músico aponta sempre ter tido como natural uma teatralidade em suas apresentações. "Minha performance flerta muito com elementos interpretativos de dança, de teatralidade", defende o músico, que, para aflorar essas características, fez um trabalho de conscientização corporal, junto com os outros músicos de sua banda, o guitarrista Phillip Rios, o baixista Jackson Pinheiro e o baterista Henrique Paoli.
Além do trabalho voltado para a performance, os músicos também construíram uma nova identidade visual, baseando-se no novo álbum. Cenários e figurinos foram criados por Paula Damasio e Luara Zucolotto, da Figurina, empresa que já trabalha com o artista, pensando sua imagem e roupas. O repertório terá execução do "Voador" na íntegra pela primeira vez, mas também contará com outros sucessos da carreira de André.
EDITAL
O espetáculo tem patrocínio do Funcultura, da Secretaria Estadual de Cultura do Espírito Santo, a partir do Edital de Montagem de Espetáculo. Para André, ser contemplado proporcionou a possibilidade de criar com uma equipe grande e especializada. "Podemos propor um conceito que queremos, podemos ousar e apresentar algo que movimente a cadeia produtiva do Estado, pensando sempre na circulação desse trabalho para fora também", argumenta.
E o "Voador" já tem datas para circular país afora. Além da apresentação já marcada em São Paulo, no Sesc Belenzinho, no próximo dia 19, o músico adianta outras datas e negociações. "Temos pro segundo semestre shows em Vitória, no interior do Espírito Santo, como Muqui e festivais nacionais em negociação em estados como MG e SC", completa.
SERVIÇO
Show de André Prando
Onde: no Teatro da UFES. Avenida Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário da Ufes, Goiabeiras, Vitória
Quando: sexta-feira (12), a partir das 21h
Ingressos: esgotados
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O castelo de 250 quartos de família bilionária que conta como foi a Era Dourada dos EUA
Imagem de destaque
'Chinamaxxing': moda de beber água quente de manhã realmente faz bem à saúde?
Imagem BBC Brasil
Quem é o ex-aliado de Orbán que pode tirar premiê da Hungria do poder após 16 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados