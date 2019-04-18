Ancine contesta decisão do TCU de suspender verbas para o audiovisual

TCU mandou Ancine suspender verbas públicas para o audiovisual Crédito: WILTON JUNIOR

A Agência Nacional do Cinema (Ancine) vai entrar nesta quinta (18) com embargos de declaração contra o acórdão do Tribunal de Contas da União que determinava que a agência suspendesse o repasse de recursos públicos para o setor audiovisual.

"Entraremos com embargos [de declaração] solicitando a suspensão dos efeitos do acórdão que estariam relacionados à análise e ao cumprimento do plano de ação já apresentado e em análise pelo TCU", diz o diretor-presidente da Ancine, Christian de Castro, sobre a exigência do TCU de que a agência comprove que tem condições de analisar toda prestação de contas dos projetos aprovados por ela.

"O recurso entra para contestar certos pontos contraditórios, omissos e obscuros que por ventura tenham aparecido ao longo do acórdão", completa. Ele confirmou que a Ancine foi notificada oficialmente pelo TCU nesta quarta (17).