Anchieta terá passeata com DJs e shows para celebrar orgulho LGBT

Anchieta realiza sua 2ª Passeata Cultural LGBTQ+ neste domingo (7). O evento pretende reunir mais de 400 participantes que vão celebrar a diversidade com o tema "Ser: Sobre Existir e Resistir". A parada acontece dias depois do Dia do Orgulho LGBT, comemorado no último dia 28 de junho.
A passeata se concentrará na praça de Canta Galo, em Anchieta, às 14h. Depois disso, o movimento vai seguir até o Centro da cidade onde haverá apresentações culturais, musicais de dança e performances.
Entre as atrações estão o cantor Pedro Kimura e DJs Wellington Anholetti e Lilian Sales. Se apresenta também o grupo musical Burn Bitches e as cantoras Evelyn do Carmo e Karla Carolina.
O evento será apresentado pela dupla Cezar Rocksiqh e Vicky Nascimento: "Estamos buscando os direitos principais do ser humano: o de ser, estar e de existir. Ocupar as ruas, se impor e ter essa visibilidade e esse lugar de fala é crucial nesse momento. Tem sido uma resistência e luta constante por existência. Estamos vivos e chegando cada vez mais próximos de conquistar tudo que é nosso por direito", afirma Rocksiqh.
SERVIÇO
2ª Passeata Cultural LGBTQ+ de Anchieta
Onde: concentração na Praça de Canta Galo
Quando: 7 de julho de 2019 (domingo), a partir das 14h
Entrada franca