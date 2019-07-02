Passeata cultural

Anchieta terá passeata com DJs e shows para celebrar orgulho LGBT

Evento acontece neste domingo (7)
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

02 jul 2019 às 14:37

Publicado em 02 de Julho de 2019 às 14:37

Cena da 1ª Passeata Cultural LGBT de Anchieta Crédito: Arquivo pessoal/Divulgação
Anchieta realiza sua 2ª Passeata Cultural LGBTQ+ neste domingo (7). O evento pretende reunir mais de 400 participantes que vão celebrar a diversidade com o tema "Ser: Sobre Existir e Resistir". A parada acontece dias depois do Dia do Orgulho LGBT, comemorado no último dia 28 de junho. 
A passeata se concentrará na praça de Canta Galo, em Anchieta, às 14h. Depois disso, o movimento vai seguir até o Centro da cidade onde haverá apresentações culturais, musicais de dança e performances. 
Entre as atrações estão o cantor Pedro Kimura e DJs Wellington Anholetti e Lilian Sales. Se apresenta também o grupo musical Burn Bitches e as cantoras Evelyn do Carmo e Karla Carolina
O evento será apresentado pela dupla Cezar Rocksiqh e Vicky Nascimento: "Estamos buscando os direitos principais do ser humano: o de ser, estar e de existir. Ocupar as ruas, se impor e ter essa visibilidade e esse lugar de fala é crucial nesse momento. Tem sido uma resistência e luta constante por existência. Estamos vivos e chegando cada vez mais próximos de conquistar tudo que é nosso por direito", afirma Rocksiqh. 
SERVIÇO
2ª Passeata Cultural LGBTQ+ de Anchieta
Onde: concentração na Praça de Canta Galo
Quando: 7 de julho de 2019 (domingo), a partir das 14h
Entrada franca

