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TELEVISÃO

Ana Furtado vai cobrir férias de Ana Maria Braga a partir de segunda

Titular do Mais Você e o papagaio Louro José ficarão afastados do programa para descansar

Publicado em 04 de Janeiro de 2019 às 18:14

Publicado em 

04 jan 2019 às 18:14
04/01/2019 - As apresentadoras Ana Furtado e Ana Maria Braga Crédito: Instagram/@aanafurtado/@anamaria16
Ana Maria Braga será substituída por Ana Furtado, durante o mês de janeiro. A titular do Mais Você e o louro José estarão em férias. Além de Ana Furtado, o programa contará com a participação do ator português Ricardo Pereira.
Ana Maria se despediu dos espectadores nesta sexta-feira, 4, e disse que Furtado está muito animada com a missão, após o desafio de superar o câncer de mama.
"Estou muito animada para minha estreia no Mais Você. Tenho uma admiração enorme pela Ana Maria e poder conduzir pela primeira vez o matinal, e ao lado do meu amigo Ricardo, não poderia ser melhor", disse Ana Furtado ao GShow.
O ator português também está animado com o convite. "É a continuidade de um trabalho que já desenvolvo em Portugal e queria desenvolver aqui, e a Globo está me dando essa oportunidade, a par da dramaturgia, para que eu possa estrear para o grande público em um programa diário, ao vivo. Estou muito feliz", disse.
No fim de ano, antes de sair em férias, Ana Furtado celebrou com amigos do programa É De Casa e publicou no perfil dela no Instagram. "Celebrando o final de ano com essa equipe maravilhosa e competente. Muito obrigada por tudo! E que venha 2019 com muita saúde e sucesso para todos nós", escreveu na legenda da foto.

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