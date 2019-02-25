Alfonso Cuarón, de Roma, vence o prêmio de Melhor Diretor do Oscar 2019

O diretor mexicano Alfonso Cuarón foi escolhido como Melhor Diretor no Oscar 2019, em cerimônia realizada na noite deste domingo, 24, em Los Angeles. Cuarón é o diretor de "Roma", que foi indicado a dez categorias e faturou três - além de Melhor Diretor, venceu Melhor Fotografia e Melhor Filme em Língua Estrangeira.

É a segunda vez que Cuarón conquista o prêmio - em 2014, foi escolhido pelo trabalho em "Gravidade". Desde então, diretores mexicanos foram escolhidos como os melhores pelo Oscar em cinco de seis edições - Alejandro Iñárritu também ganhou duas vezes e Guillermo del Toro, uma.