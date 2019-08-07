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Segue o baile

Alexandre Pires traz seu "Baile" com hits dos anos 90 a Vitória

Cantor promete três horas de show com seu "Baile do Nêgo Véio", acompanhado ainda de Molejo, André Lellis e Alan Venturin

Publicado em 07 de Agosto de 2019 às 14:36

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

07 ago 2019 às 14:36
Crédito: Reprodução/Instagram @alexandrepires_
É indiscutível o fato de que os anos 1990 foram marcantes para a música. Tanto que são dessa época os grandes hits que nasceram de Cidade Negra, Tim Maia, Daniela Mercury, Raça Negra e Chitãozinho e Xororó - todos donos de canções que estarão no repertório de Alexandre Pires, que traz mais uma edição de seu "Baile do Nêgo Véio" em versão sunset a Vitória neste sábado (10).
O mineiro se apresenta na Área Verde do Álvares Cabral, em Bento Ferreira, e vai dividir o palco com Molejo, André Lellis e Alan Venturin. Para completar a nostalgia dos anos 1990, não poderia faltar a irreverência do Molejão.
Atualmente, o sexteto está na comemoração dos 30 anos de carreira e trabalha na divulgação de "Vem no Movimento", single lançado em fevereiro. Porém, a galera espera e o grupo garante são as tradicionais canções do repertório da banda: "Caçamba", "Dança da Vassoura", "Paparico", "Cilada", "Samba Diferente" e etc.
SHOW DE TRÊS HORAS
No show, que anunciadamente terá três horas, o ex-Só Pra Contrariar vai segurar os fãs embalando a animação com nostalgia. Entre as músicas mais aguardadas estão os clássicos "Essa Tal Liberdade" e "Domingo", do Só Pra Contrariar, "Evidências", de Chitãozinho e Xororó, e "Morango do Nordeste", de Lairton e Seus Teclados. Por sinal, são músicas que fizeram o maior sucesso com o público que prestigiou a gravação do DVD do Baile, em Florianópolis, e o show em Guarapari, em dezembro do ano passado.
Em entrevista ao Gazeta Online, o cantor avalia que o projeto está colhendo ótimos frutos. Para ele, a interação com o público via redes sociais só faz fortalecer o que ele escolhe para pôr no show e a apresentação do Espírito Santo tem tudo para ser especial: "O show é uma viagem musical nos anos 90. Passamos por axé, pagode, sertanejo, tudo feito com muito carinho".
Alexandre confidencia que, a cada show, é mais difícil construir o repertório justamente por ele considerar que nos anos 90 tem tanta produção de qualidade. "Por isso acabou virando um show de três horas", brinca, completando: "Minha Menina', 'Liberar Geral', 'Essa Tal Liberdade'... São todas músicas que todos gostam muito e que foram marcantes demais na época".
Sobre novos trabalhos, o mineiro fala que seguirá concentrando as forças no projeto do baile, já que está com agenda tomada pelos shows até meados de 2020.
SERVIÇO
Baile do Nêgo Véio Sunset - Alexandre Pires
Local: Área Verde do Álvares Cabral (Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, Bento Ferreira, Vitória)
Data: 10 de agosto de 2019 (sábado), às 16h
Ingressos: R$ 60 (meia-entrada, área vip); R$ 90 (meia-entrada, camarote) - Vendas por meio do SuperTicket.com.br ou nas lojas Maverick's dos shoppings Vitória e Vila Velha; e La Vitta Saladeria, em Jardim da Penha
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Mais informações: (27) 3224-3726

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