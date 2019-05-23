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Aladdin: trilha sonora terá versão da banda Melim para 'Um Mundo Ideal'

Gloria Groove, que é dubladora Aladdin, fez a versão oficial

Publicado em 

23 mai 2019 às 19:10

Publicado em 23 de Maio de 2019 às 19:10

23/05/2019 - Mena Massoud como Aladdin Crédito: Daniel Smith
Foi divulgada nesta quinta-feira (23) a trilha sonora nacional do filme "Aladdin", live-action que chega aos cinemas nesta quinta-feira (23). O álbum completo já está disponível nas plataformas digitais de música. A canção clássica da animação de 1992, "Um Mundo Ideal" tem duas versões -uma cantada pelos dubladores dos personagens e a outra pela banda Melim.
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No filme, os dubladores Daniel Garcia, conhecido como Gloria Groove, e Lara Suleiman, dão voz a Aladdin e a Jasmine e também cantam no filme. Nos créditos do longa, no entanto, a versão tocada da música será a do grupo Melim, conhecido pelo sucesso "Meu Abrigo". 
A cantora Gloria Groove também atua desde criança como dubladora e disse que realizou um sonho em sua carreira. "Impossível não se emocionar! 'Aladdin' sempre foi um dos meus clássicos favoritos, e quando estudava teatro musical vivia cantando 'Proud Of Your Boy' por aí, sonhando que um dia seria o próprio Aladdin na Broadway. A lâmpada fez sua mágica de forma diferente, mas fez!", comentou a artista.
> 'Aladdin': Will Smith usou referências de 'Um Maluco no Pedaço'
Outro clássico, "Noite da Arábia", é interpretado pelo Gênio (Will Smith) e, em português, pelo dublador Márcio Simões, que também dublou a animação de 1992. Ele ainda canta outras faixas da trilha sonora. 

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