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Aguinaldo Silva termina "O Sétimo Guardião" e fala sobre futuro

Ele compartilhou a notícia com seus seguidores nas redes sociais

Publicado em 

06 mai 2019 às 11:03

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 11:03

Crédito: Cesar Alves/TV Globo
Autor de novelas que marcaram época, como "Roque Santeiro" e "Senhora do Destino", Aguinaldo Silva, 75, finalizou nesta sexta-feira (3) o roteiro de mais um folhetim: "O Sétimo Guardião", atual trama das nove da Globo.
Ele compartilhou a notícia com seus seguidores nas redes sociais, publicando uma foto de seu gato León, que inspirou um dos personagens da novela, pouco antes de finalizar a escrita.
"Sob as bençãos do gato León,  estou a apenas 24 páginas do momento em que escreverei a palavra fim... E aí mandarei embora estes personagens que, durante um ano, foram as únicas criaturas a frequentar dia e noite minha casa", disse.
Mais tarde, anunciou que finalmente havia chegado ao momento derradeiro. "Muitas vezes na vida escrevi a palavra fim... E ela, para mim, sempre significou recomeço. Hoje, mais uma vez a escrevi: fim!"
Em seguida, porém, publicou uma
mensagem enigmática
, sem explicações. "E agora me pergunto, como naquela canção de Ivan Lins: vai valer a pena ter sobrevivido?"
Internautas acreditam que o comentário foi uma menção às críticas negativas que marcaram "O Sétimo Guardião".
Anunciada como a grande volta de Aguinaldo Silva ao realismo mágico, a novela estacionou entre as cinco piores audiências do horário e ocupou mais a mente do público com fofocas sobre "surubões" e "dark rooms" do que pela trama sobre gatos fantásticos e fontes curativas. 

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