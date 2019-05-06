Aguinaldo Silva termina "O Sétimo Guardião" e fala sobre futuro

Crédito: Cesar Alves/TV Globo

"Roque Santeiro" e "Senhora do Destino", Aguinaldo Silva, 75, finalizou nesta sexta-feira (3) o roteiro de mais um folhetim: "O Sétimo Guardião", atual trama das nove da Globo. Autor de novelas que marcaram época, como, 75, finalizou nesta sexta-feira (3) o roteiro de mais um folhetim: "", atual trama das nove da

Ele compartilhou a notícia com seus seguidores nas redes sociais, publicando uma foto de seu gato León, que inspirou um dos personagens da novela, pouco antes de finalizar a escrita.

"Sob as bençãos do gato León, estou a apenas 24 páginas do momento em que escreverei a palavra fim... E aí mandarei embora estes personagens que, durante um ano, foram as únicas criaturas a frequentar dia e noite minha casa", disse.

Mais tarde, anunciou que finalmente havia chegado ao momento derradeiro. "Muitas vezes na vida escrevi a palavra fim... E ela, para mim, sempre significou recomeço. Hoje, mais uma vez a escrevi: fim!"

Em seguida, porém, publicou uma

mensagem enigmática

, sem explicações. "E agora me pergunto, como naquela canção de Ivan Lins: vai valer a pena ter sobrevivido?"

Internautas acreditam que o comentário foi uma menção às críticas negativas que marcaram "O Sétimo Guardião".