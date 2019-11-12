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Adriana Esteves 'não queria' reprise da novela 'Avenida Brasil'

Adriana Esteves estará na próxima novela da Globo 'Amor de mãe'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2019 às 19:51

Publicado em 12 de Novembro de 2019 às 19:51

Adriana Esteves brilhou como Carminha, de "Avenida Brasil" Crédito: Rede Globo/Divulgação
A atriz Adriana Esteves, que estará em Amor de Mãe, próxima novela das 21 horas da Globo, afirmou que "não queria" que a reprise da novela Avenida Brasil fosse ao ar no Vale a Pena Ver de Novo.
"No fundo, eu não queria. Queria que aquilo ficasse lá e eu ficasse com a memória de tanta alegria [que] foi aquela novela para mim", contou a atriz em entrevista ao portal G1.

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Adriana Esteves ainda contou qual foi a sua reação após Avenida Brasil ter voltado ao ar em 7 de outubro.
"No dia em que a novela estreou, eu não estava conseguindo nem focar no trabalho de gravar uma outra novela. Cheguei em casa tão feliz que pedi para o meu marido [Vladimir Brichta] abrir um champanhe como se fosse estreia, sete anos depois", afirmou a atriz.
Adriana Esteves ainda falou sobre o tema que dá título ao seu próximo trabalho na emissora: "Amor de mãe é parar o mundo e nada mais importar a não ser a felicidade do seu filho."

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