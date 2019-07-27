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Abertas as inscrições para a 4ª edição da Virada Cultural de Linhares

O evento faz parte da comemoração dos 219 anos de fundação do município
Leonardo Lucas da Silva

Leonardo Lucas da Silva

Publicado em 

26 jul 2019 às 21:47

Publicado em 26 de Julho de 2019 às 21:47

A 4ª edição da Virada Cultural acontece entre os dias 23 e 25 de agosto, em comemoração aos 219 anos de fundação do município de Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
Não é só Vitória que tem uma Virada Cultural para chamar de sua. Santa Teresa teve a sua no início do mês e, agora, Linhares está nos preparativos para ser tomada pela cultura nos próximos dias 23, 24 e 25. O evento faz parte da comemoração dos 219 anos de fundação do município.
A programação vai incluir arte urbana, música, dança, circo, cinema, teatro, programação infantil, stand up, artes visuais, literatura, fotografia, vídeo, cultura popular e performances. Tudo isso, realizado de forma interativa em um circuito formado por sete espaços interativos instalados dentro da Praça – são três palcos montados com sonorização e iluminação, e quatro espaços fixos: o palco principal da praça (Anfiteatro Tia Dulce), sede da Serlighes, Biblioteca Pública Municipal e Centro Cultural Nice Avanza.
> Viradão Vitória 2019: sai parcial da 1ª fase de seleção de artistas
INSCRIÇÕES E DESFILE CÍVICO
Assim como acontece na Capital, as apresentações serão definidas por meio de inscrições. Elas devem ser feitas na sede da secretaria de Cultura, na antiga Câmara Municipal, no centro, e também na sede da Biblioteca Pública Municipal “Antônio Azevedo de Lima” e da Serlihges, localizadas na Praça 22 de Agosto, até o dia 15 de agosto.
Podem se inscrever na Virada Cultural, artistas independentes, bandas e grupos, profissionais ou não, de todos os segmentos artísticos. A novidade deste ano, é que os artistas também poderão preencher na ficha de inscrição o interesse em participar do tradicional Desfile Cívico em celebração ao aniversário da cidade, que acontece no dia 22 de agosto, às 14 horas, na Avenida Governador Lindenberg.
Os interessados devem, antecipadamente, preencher e imprimir a ficha de inscrição e autorizar o do uso de imagem que estão disponíveis no site da Prefeitura de Linhares. Depois, é só entregá-los em um desses três locais disponíveis para inscrição. Outras informações podem ser obtidas por meio do telefone 3372-2128.
 

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