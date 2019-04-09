A revelação Jefferson Moraes é um dos sertanejos do Villa Mix

Considerado um dos maiores festivais de música do país, o Villa Mix ganha mais uma edição capixaba neste sábado, dia 13, no Pavilhão de Carapina, na Serra. Desta vez, a novidade é a presença de ninguém menos que Ivete Sangalo, que retorna ao Espírito Santo. Além da cantora baiana, sobem ao palco no mesmo dia a dupla Jorge & Mateus, Gusttavo Lima, Jefferson Moraes, Xand Avião, e Jet Lag.

Nascido em Londrina, no Paraná, Jefferson Moraes teve sua vida transformada completamente em 2015, após vencer o quadro “Iluminados”, do Domingão do Faustão. O cantor sertanejo foi julgado por Ivete Sangalo e Luan Santana na final da qual saiu vencedor da primeira temporada do quadro.

Logo depois do título, ele foi convidado para compor o time da AudioMix, escritório de Jorge & Mateus, que atualmente administra a carreira dele e de outros grandes nomes da música brasileira. O escritório também é o responsável pela organização do Villa Mix. Jefferson, aliás tem a dupla como padrinhos.

No currículo, o jovem cantor de Londrina coleciona parcerias com Simone & Simaria, Gustavo Lima, Matheus & Kauan e Maraisa. No repertório do show deste sábado não vão faltar essas canções, como adianta o sertanejo, que ainda sonha com uma parceria ao lado de Zezé di Camargo & Luciano, seus grandes ídolos.

Como surgiu sua paixão pela música?

Desde que eu era pequeno já gostava de cantar. Com sete anos meu tio me deu um violão de presente, ai não larguei mais. Na adolescência eu tocava nos bares de Londrina e fui pegando experiência. A melhor coisa é você tocar em bares porque o repertório é daqueles intermináveis, ai você pega experiência pra vida.

Quando você subiu no palco de "Iluminados" do Faustão, em 2015, esperava todo esse sucesso?

Era a primeira edição do quadro e tinha muita gente boa competindo. Confesso que achei que não chegaria na final por conta dos concorrentes. Mas Deus estava do meu lado e fiz tudo certinho.

E logo depois você entrou em um escritório (AudioMix) com grandes artistas. Como é a experiência lá e a troca com os outros artistas?

Assim que fui anunciado como vencedor do Iluminados, uma pessoa do AudioMix me procurou e disse que Marquinhos ( Marcos Araujo) queria conversar comigo. Como eu não tinha nenhum escritório, fui até o encontro dele e pra minha surpresa ele disse que gostaria que eu fizesse parte do seu time. Aceitei na hora. Hoje viajo o Brasil nos Festivais Villa Mix e moro em Goiânia, o que facilita para o encontro com os outros artistas do escritório que sempre é muito interessante.

Você já cantou com vários artistas, com quem ainda sonha em gravar?

Claro que sonho em gravar com Zezé Di Camargo & Luciano. Quando eu cantava nos bares em Londrina nunca deixei de cantar as ‘modas’ deles.

Cantor Jefferson Moraes Crédito: Assessoria de imprensa/divulgação

E como vai ser seu show no Espírito Santo no Villa Mix?

Gosto muito dos shows que faço no Espírito Santo, mas em Festival nunca é o show completo por conta do número de atrações. Mas com certeza não vão faltar as músicas “Beber com Emergência” ; “Coleção de Ex” e claro “Oi nego” que gravei com a participação da Maraisa, que deu um tom engraçado na música.

E qual sua relação com Vitória?

Já toquei em Vitória e outras cidades do Espírito Santo. Pelas redes sociais tenho contato com os fãs que já estão mandando mensagem ansiosos pelo Villa Mix. Assim como eu.

SERVIÇO

Villa Mix Vitória

Com Jorge & Mateus, Gusttavo Lima, Ivete Sangalo, Xand Avião, Jefferson Moraes e JetLag

Quando: 13 de abril, a partir das 16h

Onde: Pavilhão de Carapina. Av. Marginal, 5196 - Jardim Carapina, Serra

Ingressos: R$ 50 (meia - pista 1º lote); R$ 100 (meia - área vip 1º lote); R$ 220 (open bar 3º lote); R$ 400 (backstage 3º lote). Assinantes de A GAZETA têm 10% de desconto nos setores Open Bar e Backstage Brahma Golden Mix (a venda para assinantes é exclusiva na Bagaggio Shopping Vitória). Ingressos à venda nas lojas Baggagio, Country Ville, Mundo do iPhone , Stronda’s, Acqua, Celular.com, Al Jarreau Jeans, Hot Line e Kelly Modas. Também pelo site www.ticmix.com.br.