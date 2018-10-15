A onda dos podcasts que aproxima ouvintes e produtores

O podcast apresenta uma cartela variada de temas e assuntos Crédito: Arabson

Os youtubers viraram grandes estrelas e o conteúdo produzido por eles é assistido por milhões de pessoas. Mas nem só com imagem se faz um conteúdo interessante. O podcast está aí para provar isso e a onda é muito maior do que se imagina.

O podcast apareceu no Brasil por volta de 2004 Definido como uma forma de transmissão de arquivos multimídia na Internet criados pelos próprios usuários, se espalhou pelo mundo e pelo Brasil.

Existe podcast sobre tudo que se possa imaginar. De política a turismo, passando por cultura nerd e economia, o importante é conseguir captar a atenção do usuário. Há quem escute enquanto malha, dirige, cozinha, anda de bicicleta ou até durante o banho. Seja no Spotify, no iTunes ou até mesmo no Youtube, é possível ouvi-los durante alguma atividade, como uma espécie de rádio virtual.

Pelo mundo

No Brasil, um dos maiores exemplos de podcast bem sucedido é o NerdCast, criado em 2006 e com 1 milhão de downloads por episódio. Lá fora, o Serial, podcast da emissora WBZ Chicago já alcançou mais de 5 milhões de acessos no iTunes.

Às vésperas do 2º turno das eleições para Presidência do Brasil, o podcast Presidente da Semana, do jornal Folha de S. Paulo, que conta a história dos presidentes do Brasil, de Deodoro da Fonseca e Michel Temer, já atingiu a marca de 1 milhão de downloads.

No Espírito Santo, onde já aconteceram dois seminários sobre o tema, o esporte é um tema comum entre podcasters. Criado em setembro de 2015, o podcast NaTrilha já coleciona mais de 70 episódios sobre esportes e aventura. Consumidor de podcasts de humor, política e tecnologia, o analista de sistemas e produtor de conteúdo do NaTrilha Renan Cirilo decidiu criar o seu próprio depois de não encontrar nenhum que falasse sobre um tema específico: escalada.

Juntei com mais uma amiga (Lucia Conrado) e escolhemos o formato que gostaríamos de ouvir. Já são mais de três anos, vários esportes abordados, parcerias com instituições públicas, redes de televisão e participação de atletas. Recebemos participações de pessoas de todo o mundo. Essa que é uma das grandes belezas do podcast, gerar proximidade, diz.

Quem também viu no esporte uma tema para compartilhar no podcast é o capixaba Werther Krohling, criador do Beco da Bike. Integrante do SciCast, podcast sobre ciências, desde 2014, Werther criou em 2016 o seu. Biólogo e pesquisador e sempre consumiu podcast sobre ciências. Entrou para o SciCast e lá encontrou outros ciclistas com quem fundou o seu Beco da Bike. O programa é quinzenal e já são 45 episódios.

Eu já tinha experiência de produção e o estúdio caseiro. O podcast é sobre ciclismo, ativismo, cicloativismo, competições, mountain bike, ciclismo de estrada e entrevistas com competidores, explica Werther.

Uma mídia nem tão nova assim

Muitos ouvintes de podcast começaram lá atrás, como o próprio Werther Krohling. Sou um entusiasta da mídia. Escuto desde 2009 e consumo muito podcast, gosto dos temas de ciência e divulgação científica, e também de comportamento e filosofia, diz.

Outro viciado há pelo menos 10 anos nos conteúdos de áudio é o publicitário Rafael Teixeira. Ele afirma que escuta cada vez mais, pelo menos uma vez por dia. Comecei a conhecer pesquisando sobre assuntos de cultura pop e encontrei o NerdCast, do Jovem Nerd, conta.

Seu podcast preferido hoje em dia é o Mamilos, criado por Ju Wallauer e Cris Bartis, sobre temas que despontam nas redes sociais. Seu interesse acabou despertando a atenção da esposa, Laís Hofmann, que também escuta enquanto o casal faz suas atividades diárias ou anda de carro.

Sou viciado e tento passar o máximo para as pessoas. Mas vejo que muitos não gostam de programas longos. Eu sou justamente o contrário, diz Rafael.

Se liga!

Geek

Nerdcast

História, ciência, cinema, quadrinhos, literatura, tecnologia, games e RPG, entre outros assuntos da cultura geek. Toda sexta-feira, com duração de 90 minutos.

Matando Robôs Gigantes

Affonso Solano, Didi Braguinha e Beto Estrada se reúnem em podcasts e vídeos semanais para debater o universo nerd no Cinema, Games, Quadrinhos, Literatura e cultura pop. Toda sexta-feira, às 12h.

Cultura

Um Milkshake Chamado Wanda

Podcast semanal sobre entretenimento e cultura pop. Samir, Marina e Phelipe levam um ou dois convidados e possuem quadros como Ajuda Wanda e Interessanteney. Toda quinta-feira às 13h17.

Papricast

O programa produzido em Porto Alegre por quatro amigos existe desde 2011 e discute de forma bem-humorada sobre cinema e séries. Toda sexta-feira.

Caixa de Histórias

Podcast literário que propõe uma experiência diferenciada na apreciação dos livros. Um trecho da obra sempre é narrado e comentado, buscando apresentar novas obras para novos leitores.

Economia

Like a Boss

Podcast para empreendedores. Líderes e fundadores de startups e empresas de sucesso sentam com os dois hosts do programa.

Como Fazer Economia

Podcast com Bia Gazz, que dá informações praticas para gastar menos e economizar mais.

Política

Presidente da Semana

Programa em áudio da Folha de S. Paulo que conta história dos presidentes do Brasil desde Deodoro da Fonseca.

Politiquês

A playlist do jornal Nexo mostra as ideias que movimentam o país e os conceitos que estão na base do debate político.

Turismo e esporte

NaTrilha

Programa capixaba que fala de esportes e atividades de aventura, turismo e saúde. O lema é descomplicando o complicado.

Beco da Bike

Podcast capixaba onde os ciclistas se encontram. Causos, dicas, entrevistas, reviews e muito mais.

Outros assuntos

Mamilos

Podcast semanal que busca nas redes sociais os temas mais debatidos e traz aprofundamento do assunto com empatia, respeito, bom humor e tolerância.

O Nome Disso é Mundo