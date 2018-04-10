3030 lança disco com crítica social e mensagens de fé e amor

Viciados em fazer música: é assim que o grupo de rap 3030 se descreve. Nascida em Arraial dAjuda, na Bahia, a banda é formada por três integrantes e tem como proposta mesclar diferentes ritmos brasileiros. Para comemorar os 10 anos de carreira, um novo álbum foi lançado, batizado de Alquimia. Com crítica social e mensagens de fé e amor, cada faixa do disco possui uma química diferente.
Nossa carreira sempre foi um passo a passo, degrau por degrau. Não somos uma banda que estoura uma música, sempre foi uma conquista de cada vez. Cada disco que nós lançamos, estamos trazendo uma evolução musical, comentou LK, que além de vocalista também é o produtor musical do disco.
LK divide os palcos com os parceiros Bruno Chelles e Rod. Dessa vez, grandes nomes do rap nacional, como MV Bill, Emicida e Rodrigo Cartier, fizeram participações no novo trabalho. Além deles, o 3030 também convidou o maestro Arthur Verocai, Pretinho da Serrinha, Marlon Sette e Alberto Continentino com o objetivo de somar diferenças nas novas músicas.
Desde o início passamos por vários gêneros até encontrar o que o 3030 é hoje: uma mistura com funk carioca, bossa nova, samba e hip-hop, comenta LK.
Segundo ele, o público tem reagido de forma positiva com o último lançamento. Vamos rodar o país com a nova turnê. Vamos ver como será o show mais completo, com mais instrumentos. Nós gostamos disso para incorporar mais o nosso show. Nosso público é bastante fiel.
O vocalista explica que a turnê de Alquimia vai contar com um gostinho do repertório antigo, com novas versões das músicas já conhecidas. Mas para a tristeza dos fãs capixabas, Vitória ainda não está na lista de capitais onde a banda vai se apresentar.
TRAJETÓRIA
LK, Rod e Bruno compartilham uma história parecida. Os três passaram a infância e a adolescência em Arraial dAjuda e faziam parte do mesmo convívio social. Naquela época, não pensavam que iriam estourar nas principais rádios do país, nem que fariam tanto sucesso no YouTube.
Foi quando nos mudamos para o Rio de Janeiro que começamos a correr atrás de fazer música. Nós tínhamos uns 17, 18 anos. Nós nos aproximamos e nos tornamos amigos de verdade a partir do 3030, conta LK.
O músico lembra do início da trajetória do grupo e comenta que apenas no começo os integrantes se desentendiam. Com o passar do tempo, eles aprenderam a respeitar as diferenças um do outro e perceberam que a união do 3030 sempre será mais importante.
Por enquanto, a banda está focada em trabalhar durante o ano de 2018 com o álbum recém-lançado. O grupo promete que vai lançar versões acústicas das faixas de Alquimia, além de estrear mais quatro clipes no YouTube. Para os próximos anos, os jovens, viciados no que fazem, afirmam que já criaram músicas para dois novos discos.
Ouça abaixo o disco "Alquimia", do 3030: