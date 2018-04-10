3030 lança disco com crítica social e mensagens de fé e amor

Viciados em fazer música: é assim que o grupo de rap 3030 se descreve. Nascida em Arraial dAjuda, na Bahia, a banda é formada por três integrantes e tem como proposta mesclar diferentes ritmos brasileiros. Para comemorar os 10 anos de carreira, um novo álbum foi lançado, batizado de Alquimia. Com crítica social e mensagens de fé e amor, cada faixa do disco possui uma química diferente.

Banda 3030 Crédito: Daryan Dornelles/Divulgação

Nossa carreira sempre foi um passo a passo, degrau por degrau. Não somos uma banda que estoura uma música, sempre foi uma conquista de cada vez. Cada disco que nós lançamos, estamos trazendo uma evolução musical, comentou LK, que além de vocalista também é o produtor musical do disco.

LK divide os palcos com os parceiros Bruno Chelles e Rod. Dessa vez, grandes nomes do rap nacional, como MV Bill, Emicida e Rodrigo Cartier, fizeram participações no novo trabalho. Além deles, o 3030 também convidou o maestro Arthur Verocai, Pretinho da Serrinha, Marlon Sette e Alberto Continentino com o objetivo de somar diferenças nas novas músicas.

Desde o início passamos por vários gêneros até encontrar o que o 3030 é hoje: uma mistura com funk carioca, bossa nova, samba e hip-hop, comenta LK.

Segundo ele, o público tem reagido de forma positiva com o último lançamento. Vamos rodar o país com a nova turnê. Vamos ver como será o show mais completo, com mais instrumentos. Nós gostamos disso para incorporar mais o nosso show. Nosso público é bastante fiel.

O vocalista explica que a turnê de Alquimia vai contar com um gostinho do repertório antigo, com novas versões das músicas já conhecidas. Mas para a tristeza dos fãs capixabas, Vitória ainda não está na lista de capitais onde a banda vai se apresentar.

TRAJETÓRIA





LK, Rod e Bruno compartilham uma história parecida. Os três passaram a infância e a adolescência em Arraial dAjuda e faziam parte do mesmo convívio social. Naquela época, não pensavam que iriam estourar nas principais rádios do país, nem que fariam tanto sucesso no YouTube.

Foi quando nos mudamos para o Rio de Janeiro que começamos a correr atrás de fazer música. Nós tínhamos uns 17, 18 anos. Nós nos aproximamos e nos tornamos amigos de verdade a partir do 3030, conta LK.

O músico lembra do início da trajetória do grupo e comenta que apenas no começo os integrantes se desentendiam. Com o passar do tempo, eles aprenderam a respeitar as diferenças um do outro e perceberam que a união do 3030 sempre será mais importante.

Por enquanto, a banda está focada em trabalhar durante o ano de 2018 com o álbum recém-lançado. O grupo promete que vai lançar versões acústicas das faixas de Alquimia, além de estrear mais quatro clipes no YouTube. Para os próximos anos, os jovens, viciados no que fazem, afirmam que já criaram músicas para dois novos discos.