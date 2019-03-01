25 músicas que estão bombando para curtir no Carnaval 2019

Quem colocar os pés para fora de casa neste Carnaval não deve voltar sem ter cantado, ao menos uma vez, "o nome dela é Jenifer", "Piscinha, Amor" ou "Terremoto". Estes e outras músicas disputam o título de hit do carnaval 2019. Independente de quem ganha, o Gazeta Online reuniu todas e criou uma lista de músicas lançadas para bombar (ou que já estão bombando) na folia deste ano. Confira abaixo.
Jenifer - Gabriel Diniz
Bola Rebola - Anitta
Proibido o Carnaval - Daniela Mercury feat. Caetano Veloso
Revezamento - Rick Joe, Gabily, MC Rebecca
Lambada - Ivete Sangalo feat. Claudia Leitte
Só Depois Do Carnaval - Lexa
Piscininha Amor - Whadi Gama
Malévola - MC Loma e as Gêmas Lacração
Vovô Urso (Dança da Bruna Marquezine) - La Fúria
Balancinho - Claudia Leitte
Buzina - Pabllo Vittar
Coisa Boa - Gloria Groove
Quem me dera - Márcia Fellipe feat. Jerry Smith
Terremoto - Anitta feat. Kevinho
Parado no Bailão - MC L da Vinte e MC Gury
Ludmilla - Vem Amor
Fábio Assunção - La Fúria
Valesca Popozuda - Meu Ex (Light)
Open Bar - Parangolé
Joga sem parar - Jojo Maronttinni, MC Kevin O Chris, DJ Batata
Seu Crime - Pabllo Vittar
Favela Chegou - Ludmilla feat. Anitta
Crush Blogueirinha - Leo Santana
Taca Raba - Lia Clark
Hoje eu vou parar na gaiola - MC Livinho feat. Rennan da Penha