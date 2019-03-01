SOLTA O SOM

25 músicas que estão bombando para curtir no Carnaval 2019

O Gazeta Online reuniu as músicas que estão bombando e disputam o título de hit do Carnaval 2019

Publicado em 01 de Março de 2019 às 20:35

01 mar 2019 às 20:35
Quem colocar os pés para fora de casa neste Carnaval não deve voltar sem ter cantado, ao menos uma vez, "o nome dela é Jenifer", "Piscinha, Amor" ou "Terremoto". Estes e outras músicas disputam o título de hit do carnaval 2019. Independente de quem ganha, o Gazeta Online reuniu todas e criou uma lista de músicas lançadas para bombar (ou que já estão bombando) na folia deste ano. Confira abaixo.
Jenifer - Gabriel Diniz
Bola Rebola - Anitta
Proibido o Carnaval - Daniela Mercury feat. Caetano Veloso
Revezamento - Rick Joe, Gabily, MC Rebecca
Lambada - Ivete Sangalo feat. Claudia Leitte
Só Depois Do Carnaval - Lexa
Piscininha Amor - Whadi Gama
Malévola - MC Loma e as Gêmas Lacração
Vovô Urso (Dança da Bruna Marquezine) - La Fúria
Balancinho - Claudia Leitte
Buzina - Pabllo Vittar
Coisa Boa - Gloria Groove
Quem me dera - Márcia Fellipe feat. Jerry Smith
Terremoto - Anitta feat. Kevinho
Parado no Bailão - MC L da Vinte e MC Gury
Ludmilla - Vem Amor
Fábio Assunção - La Fúria
Valesca Popozuda - Meu Ex (Light)
Open Bar - Parangolé
Joga sem parar - Jojo Maronttinni, MC Kevin O Chris, DJ Batata
Seu Crime - Pabllo Vittar
Favela Chegou - Ludmilla feat. Anitta
Crush Blogueirinha - Leo Santana
Taca Raba - Lia Clark
Hoje eu vou parar na gaiola - MC Livinho feat. Rennan da Penha

