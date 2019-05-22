2º FestCine de Pedra Azul traz 85 filmes em mostra competitiva

"Rebento" compete no 2º Fest Cine Pedra Azul Crédito: Rebento/ Divulgação

Levar o cinema para além das capitais. Esse é o objetivo dos realizadores do FestCine Pedra Azul, que acontece em Domingos Martins, na região de montanhas do Espírito Santo, com o propósito de levar a telona para além do circuito convencional dos festivais da sétima arte.

Em sua segunda edição, o FestCine, que começa nesta quarta-feira (22) e vai até sábado (25), terá a exibição de 85 filmes selecionados divididos em quatro mostra competitivas.

“Em 2018, apesar de ser a primeira vez, tivemos sessões lotadas, e esperamos manter esse sucesso em 2019. Tivemos um número muito maior de filmes inscritos: no ano passado foram 350, neste ano recebemos mais de 800!”, comemora a co-realizadora Lucia Caus.

Animação argentina "Ailin In The Moon", compete em mostra do 2º FestCine de Pedra Azul Crédito: Ailin In The Moon/ Divulgação

MOSTRAR

Os 85 filmes selecionados serão exibidos em quatro categorias: Longa-metragem, Curta-metragem, Documentário e Animação. Entre os selecionados estão produções brasileiras, argentinas, suíça e italiana. Os vencedores receberão o troféu Rota do Lagarto.

"O Malabarista" faz parte de mostra de animação do 2º FestCine, no ES Crédito: Caolha Filmes/ Divulgação

Além das mostras, o FestCine também conta uma sessão especial para deficientes auditivos e o “Projeto Escola”, no qual peças audiovisuais são apresentadas para crianças a partir de 5 anos de escolas da região.

“Isso reforça nosso comprometimento com introduzir o cinema e a cultura na vida desses alunos”, conta Lucia Caus.

Serviço

2º FestCine Pedra Azul

Onde: Hotel Bristol Vista Azul, BR 262, Km 89, Pedra Azul, Domingos Martins;

Quando: de quarta-feira (22) a sábado (25);

Ingresso: entrada gratuita

Programação

Quarta-feira (22)

Mostra Competitiva Animação - a partir de 9h

Projeto Escola/Animação

Curtas para deficientes auditivos

Curtas para deficientes auditivos - a partir de 14h

Quinta-feira (23) - a partir de 9h

Mostra Competitiva Documentário

Projeto Escola/Curta - filme escolar

Sessão Especial Melhor Idade

Sessão Itália

Sexta-feira (24)

Mostra Competitiva Curtas - a partir de 9h

Projeto Escola/Animação

Apresentação da Orquestra Sinfônica do Sul do Estado do Espírito Santo - às 20h

Sábado (25)

Mostra Competitiva Curtas e Longas - a partir das 9h

Sessão Especial Capixaba - a partir das 13h

Encerramento - às 20h30