2º FestCine de Pedra Azul traz 85 filmes em mostra competitiva

Levar o cinema para além das capitais. Esse é o objetivo dos realizadores do FestCine Pedra Azul, que acontece em Domingos Martins, na região de montanhas do Espírito Santo, com o propósito de levar a telona para além do circuito convencional dos festivais da sétima arte.
Em sua segunda edição, o FestCine, que começa nesta quarta-feira (22) e vai até sábado (25), terá a exibição de 85 filmes selecionados divididos em quatro mostra competitivas.
“Em 2018, apesar de ser a primeira vez, tivemos sessões lotadas, e esperamos manter esse sucesso em 2019. Tivemos um número muito maior de filmes inscritos: no ano passado foram 350, neste ano recebemos mais de 800!”, comemora a co-realizadora Lucia Caus.
Passado o desafio do desconhecimento do público na primeira edição, Lucia afirma que o resultado tem sido positivo. Neste ano, a homenageada é a atriz Tuna Dwek, premiada no Brasil e no exterior pela atuação nos filmes “A Grande Vitória” e “Escolhas”.
MOSTRAR
Os 85 filmes selecionados serão exibidos em quatro categorias: Longa-metragem, Curta-metragem, Documentário e Animação. Entre os selecionados estão produções brasileiras, argentinas, suíça e italiana. Os vencedores receberão o troféu Rota do Lagarto.
Além das mostras, o FestCine também conta uma sessão especial para deficientes auditivos e o “Projeto Escola”, no qual peças audiovisuais são apresentadas para crianças a partir de 5 anos de escolas da região.
“Isso reforça nosso comprometimento com introduzir o cinema e a cultura na vida desses alunos”, conta Lucia Caus.
Serviço
2º FestCine Pedra Azul
Onde: Hotel Bristol Vista Azul, BR 262, Km 89, Pedra Azul, Domingos Martins;
Quando: de quarta-feira (22) a sábado (25);
Ingresso: entrada gratuita
Programação
Quarta-feira (22)
Mostra Competitiva Animação - a partir de 9h
Projeto Escola/Animação
Curtas para deficientes auditivos
Curtas para deficientes auditivos - a partir de 14h
Quinta-feira (23) - a partir de 9h
Mostra Competitiva Documentário
Projeto Escola/Curta - filme escolar
Sessão Especial Melhor Idade
Sessão Itália
Sexta-feira (24)
Mostra Competitiva Curtas - a partir de 9h
Projeto Escola/Animação
Apresentação da Orquestra Sinfônica do Sul do Estado do Espírito Santo - às 20h
Sábado (25)
Mostra Competitiva Curtas e Longas - a partir das 9h
Sessão Especial Capixaba - a partir das 13h
Encerramento - às 20h30