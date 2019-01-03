112 festas e ensaios para curtir daqui até o Carnaval de Vitória 2019

O Carnaval de Vitória acontece apenas nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro, mas as baterias das escolas de samba já estão no aquecimento para o que promete agitar o Espírito Santo inteiro no Sambão do Povo. Os desfiles das agremiações capixabas não encantam a todos à toa: os ensaios já começam meses antes e as passistas dão show de samba no pé desde já. Na rua, na quadra ou em espaços particulares, todas as escolas também já possuem uma agenda de eventos daqui até a folia já definida, com opções gratuitas e pagas e até múltiplas atrações em uma mesma noite. Daqui até o Carnaval de Vitória 2019, são mais de 110 eventos para curtir.

A coordenadora de passistas da Pega no Samba, Horrana Loureiro, de 26 anos, é uma das que já está envolvida no carnaval de 2019 há muito tempo. Começou em maio de 2018 a preparação dela. Quase um ano para fazer bonito no Sambão do Povo. "Mas, até lá, ainda temos muita coisa para fazer também. A partir de agora, me dedico integralmente ao samba e à escola", dispara ela, que é sócia de um espaço de bronzeamento na Capital.

03/01/2018 - Coordenadora de passistas da Pega no Samba, Horrana Loureiro (centro), posa com integrantes da agremiação Crédito: Fernando Madeira

Horrana destaca que a correria já não é exclusividade dela: "Todas as agremiações já começam o ano a mil para darem conta de todas as fantasias, coreografias, alegorias... É uma multidão por trás para fazer o carnaval dar certo todos os anos". A coordenadora frisa que, daqui até os dias de desfiles, a Pega no Samba é uma das escolas que, semanalmente, abre a quadra para treinar com a energia do público. "A gente só intercala os ensaios. Alguns são na rua e outros, na quadra", completa.

Para Horrana, já é tempo de detalhes finais, inclusive na dança. Ela, que há três anos já se envolve com o Carnaval de Vitória, adianta que as passistas, a esta altura, já têm que estar com todo o repertório pensado e os carnavalescos só têm que dar o tom para o grande espetáculo acontecer. "Toda escola tem uma equipe que ajuda todo mundo. Inclusive nos eventos. Temos escolas que chamamos de irmãs e promovemos os encontros juntas", relata.

"Esses eventos servem, claro, para divertir os foliões, mas também são fonte importante de dinheiro para as escolas", esclarece. Alguns dos eventos são cobrados e, mesmo que não sejam, têm um bar com produtos à venda cujo lucro vai integralmente para o investimento no próprio carnaval.

O Gazeta Online preparou uma lista com todos os eventos que acontecem na Grande Vitória das escolas de samba que desfilam no carnaval capixaba. Confira:

ENSAIOS

Semanalmente as agremiações realizam ensaios com todos os participantes da escola já a partir desta semana. Confira como será o ensaio de cada uma delas:

GRUPO DE ACESSO

Andaraí

Toda quarta-feira, a partir das 19h30, na quadra da Praça Álvaro Amorim, em Santa Martha, em Vitória. Um segundo dia para ensaios será selecionado, mas ainda não foi definido.

Barreiros

Toda segunda-feira, a partir das 19h30, no Robinho, ao lado do Boteco do João, próximo ao Campo do Lolão, em São Cristóvão, em Vitória.

Rosas de Ouro

A escola aguarda para definir agenda de ensaios e eventos.

São Torquato

Toda segunda-feira, a partir das 19h30, na Quadra da São Torquato, na Av. Anézio José Simões, em São Torquato, Vila Velha.

Chega Mais

Toda sexta-feira (exceto no dia 3 de janeiro), a partir das 19h30, no Beco Cultural Morro do Quadro, na R. São João, Santa Tereza, Vitória.

Tradição Serrana

A escola aguarda para definir agenda de ensaios e eventos.

Chegou o Que Faltava

Toda quarta-feira, a partir das 20h, na Praça do Hi-Fi, na Av. Jerônimo Monteiro, em Maria Ortiz, Vitória.

Império de Fátima

Toda quinta-feira, a partir das 20h, na Praça da Cultura Brasil, em Bairro de Fátima, e aos sábados, também às 20h, na quadra da escola, na R. C Três, no mesmo bairro.

GRUPO ESPECIAL

Imperatriz do Forte

Toda quarta-feira, a partir das 20h30, na quadra da escola, na R. Raimundo Nonato, Forte São João, em Vitória.

Unidos da Piedade

A partir do dia 18 de janeiro, toda sexta-feira, a partir das 19h, no Álvares Cabral, na Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória, com entradas por R$ 10. Aos domingos, o ensaio é de graça, na quadra da escola, na R. Graciano Neves, 582, Centro de Vitória.

MUG

Todo domingo, a partir das 20h, acontece o "Show da MUG", na quadra da escola, na R. Mourisco, s/n, em Vila Velha. O ingresso custa R$ 15. Às quintas, no mesmo horário e local, o ensaio é de graça.

Pega no Samba

Toda terça-feira, a partir das 19h30, na quadra da escola, na R. Dr. Américo de Oliveira, 455, Consolação, Vitória.

Boa Vista

Toda sexta-feira, a partir das 22h, na quadra da escola, na R. Muniz Freire, 55, Itaquari, em Cariacica.

Novo Império

Todo domingo, a partir das 19h, na quadra da escola, na Av. Santo Antônio, Caratoíra, Vitória.

Jucutuquara

Todo sábado (exceto no dia 5 de janeiro, por conta do evento especial da escola), a partir das 19h, no Mercado São Sebastião, na Av. Paulino Muller, em Jucutuquara, Vitória. Ingressos por R$ 10.

EVENTOS

JANEIRO

Sexta-feira (4)

2ª Eliminatória Rainha Gay da Piedade

Atrações: Roda de Samba, Unidos da Piedade e DJs

Local: Álvares Cabral (Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória)

Horário: a partir das 19h

Ingressos: R$ 10

Lançamento dos protótipos 2019 da União Jovem de Itacibá

Atrações: grupos de pagode e samba

Local: Associação de Moradores de Itacibá (Rod. Gov. José Sete, 931-957, Itacibá, Cariacica)

Horário: a partir das 21h

Ingressos: entrada franca

1º Ensaio de 2019 e apresentação dos figurinos Boa Vista

Atrações: Bateria Águia Furiosa e Emerson Xumbrega

Local: Quadra da Boa Vista (R. Muniz Freire, 55, Itaquari, Cariacica)

Horário: a partir das 22h

Ingressos: R$ 10 (após 22h30)

Sábado (5)

Verão da Coruja 2019: Xande de Pilares

Atrações: Moquinhos Choppsamba, Dudu Fantasia, Leo Samba, Leo Vieira, Júnior e Banda e DJ Vinícius

Local: Recreio dos Olhos (Av. Cel. José Martins Figueiredo, 575, Vitória)

Horário: das 16h às 23h

Ingressos: R$ 30 (pista, 1º lote); R$ 50 (camarote, 1º lote)

Tardezinha da MUG - Grupo Clareou

Atrações: Freelance, Grupo Clareou e SambaSim

Local: Quadra da MUG (R. Mourisco, s/n, Glória, Vila Velha)

Horário: a partir das 16h

Ingressos: R$ 25 (1º lote)

Domingo (6)

Arrastão do Império

Atrações: desfile da Novo Império

Local: a festa começa no ponto final de Caratoíra, em Vitória, e termina na Quadra da Novo Império (Av. Santo Antônio, Caratoíra, Vitória)

Horário: a partir das 16h

Ingressos: entrada franca

Sábado (12)

Noite Real - Lançamento do Enredo Rosas de Ouro 2019

Atrações: Andaraí, Imperatriz do Forte, Thiago Brito, Danilo, Diel Lima e Lucas Donato

Local: Centro Comunitário de Serra Dourada III (Próximo à Praça Barbosa Leão, na Av. Dos Militares, Serra Dourada III, Serra)

Horário: a partir das 19h

Ingressos: R$ 10

Baile do Vermelho e Branco

Atrações: Corte Real da São Torquato, Andrea Nerys e banda e bateria Swing da Fúria

Local: Quadra da São Torquato (Av. Anézio José Simões, 1159, São Torquato, Vila Velha)

Horário: a partir das 20h

Ingressos: R$ 15

Ensaio de Verão da Piedade

Atrações: Unidos da Piedade, Regional da Nair, BatuQdellas, Mafuá, DJ Fabrício Bravim e com final da Rainha Gay da Piedade

Local: Álvares Cabral (Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória)

Horário: a partir das 17h

Ingressos: R$ 15 (lote promocional)

3ª Edição do República do Samba

Atrações: Grupo Sambeach, Chegou o Que Faltava, Grupo Jovens D+ e Vlad Aks

Local: Pracinha do Bairro República (Bairro República, Vitória)

Horário: a partir das 17h

Ingressos: entrada franca

Terça-feira (15)

Aniversário de 64 da Unidos da Piedade

Atrações: Roda de samba, Unidos da Piedade e escolas convidadas

Local: Quadra da Piedade (R. Graciano Neves, 582, Centro de Vitória)

Horário: a partir das 19h

Ingressos: entrada franca

Domingo (27)

Quintal do Pega - Especial 43 Anos do Pega

Atrações: Juana Zanchetta, Projeto Samba de Quintal, Bateria Pega no Samba, Unidos de Jucutuquara e Jefinho Faraó & Funk Retrô

Local: Quadra da Pega no Samba (R. Dr. Américo de Oliveira, 455, Consolação, Vitória)

Horário: a partir das 15h

Ingressos: R$ 15

FEVEREIRO

Segunda-feira (11)

Ensaio Técnico - Império de Fátima, Andaraí e Imperatriz do Forte

Local: Sambão do Povo (Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória)

Horário: 20h (Império de Fátima); 21h15 (Andaraí); 22h30 (Imperatriz do Forte)

Ingressos: entrada franca

Terça-feira (12)

Ensaio Técnico - Chegou o Que Faltava, Rosas de Ouro e Boa Vista

Local: Sambão do Povo (Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória)

Horário: 20h (Chegou o Que Faltava); 21h15 (Rosas de Ouro); 22h30 (Boa Vista)

Ingressos: entrada franca

Quarta-feira (13)

Ensaio Técnico - Chega Mais, Tradição Serrana e Jucutuquara

Local: Sambão do Povo (Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória)

Horário: 20h (Chega Mais); 21h15 (Tradição Serrana); 22h30 (Jucutuquara)

Ingressos: entrada franca

Quinta-feira (14)

Ensaio Técnico - Barreiros, Pega no Samba e Novo Império

Local: Sambão do Povo (Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória)

Horário: 20h (Barreiros); 21h15 (Pega no Samba); 22h30 (Novo Império)

Ingressos: entrada franca

Sexta-feira (15)

Ensaio Técnico - São Torquato, Piedade e MUG

Local: Sambão do Povo (Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória)

Horário: 20h (São Torquato); 21h15 (Piedade); 22h30 (MUG)