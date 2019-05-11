'X-Men: Fênix Negra' tem pré-venda de ingressos anunciada

05/04/2019 - A atriz Sophie Turner em 'X-Men - A Fênix Negra' Crédito: Divulgação

Com a chegada do filme X-Men: Fênix Negra, que deve estrear em junho, a 20th Century Fox decidiu realizar o X-Men Day para comemorar com os fãs os quase 20 anos da saga de mutantes.

Na próxima segunda-feira, dia 13, serão lançadas uma série de ações online, com a participação dos personagens da saga, além do lançamento de conteúdos exclusivos e surpresas para os fãs.

Nesse dia também começa a pré-venda de ingressos para X-Men: Fênix Negra, que deve estrear no dia 6 do mês que vem.