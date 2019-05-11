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CINEMA

'X-Men: Fênix Negra' tem pré-venda de ingressos anunciada

Para comemorar os quase 20 anos da saga, ainda haverá lançamento de conteúdo exclusivo do filme e surpresa para os fãs

Publicado em 

10 mai 2019 às 21:25

Publicado em 10 de Maio de 2019 às 21:25

05/04/2019 - A atriz Sophie Turner em 'X-Men - A Fênix Negra' Crédito: Divulgação
Com a chegada do filme X-Men: Fênix Negra, que deve estrear em junho, a 20th Century Fox decidiu realizar o X-Men Day para comemorar com os fãs os quase 20 anos da saga de mutantes.
Na próxima segunda-feira, dia 13, serão lançadas uma série de ações online, com a participação dos personagens da saga, além do lançamento de conteúdos exclusivos e surpresas para os fãs.
Nesse dia também começa a pré-venda de ingressos para X-Men: Fênix Negra, que deve estrear no dia 6 do mês que vem.
Na trama, Jean é atingida por uma força cósmica que a transforma em um dos mais poderosos mutantes, durante uma missão de resgate no espaço. Lutando com esse poder cada vez mais instável, e também com seus próprios demônios, ela fica fora de controle, dividindo a família X-Men e ameaçando destruir a própria estrutura do nosso planeta. 

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