'X-Men: A Fênix Negra' será capítulo final da franquia mutante

O presidente do Walt Disney Studios, Alan Horn, informou durante apresentação no CinemaCon nesta quarta-feira (3), em Las Vegas, que o filme "X-men: A Fênix Negra" marca a despedida da franquia.
De acordo com site CBM, Horn afirmou que "A Fênix Negra" será "a saída perfeita para a nossa equipe de X-Men" e o "capítulo final" para o mundo dos X-Men.
O longa tem estreia no Brasil prevista para o dia 06 de junho. Jean Grey (Sophie Turner) é atingida por uma força cósmica durante uma missão no espaço e adquire poderes incríveis. De volta à Terra, coisas ruins começam a acontecer ao redor de Jean, que se torna uma ameaça.
Durante a Comic Con, Turner afirmou que sentiu muito poderosa ao interpretar a personagem e disse que fazer o filme foi desafiador. "Eu descobri muitas coisas que não sabia que eu tinha em mim e acabei descobrindo na Jean também."