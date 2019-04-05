Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CINEMA

'X-Men: A Fênix Negra' será capítulo final da franquia mutante

Informação é do presidente da Disney. Empresa adquiriu a Fox, detentora da saga, quando o filme já estava engatilhado

Publicado em 05 de Abril de 2019 às 18:09

Publicado em 

05 abr 2019 às 18:09
05/04/2019 - A atriz Sophie Turner em 'X-Men - A Fênix Negra' Crédito: Divulgação
O presidente do Walt Disney Studios, Alan Horn, informou durante apresentação no CinemaCon nesta quarta-feira (3), em Las Vegas, que o filme "X-men: A Fênix Negra" marca a despedida da franquia. 
De acordo com site CBM, Horn afirmou que "A Fênix Negra" será "a saída perfeita para a nossa equipe de X-Men" e o "capítulo final" para o mundo dos X-Men.
O longa tem estreia no Brasil prevista para o dia 06 de junho. Jean Grey (Sophie Turner) é atingida por uma força cósmica durante uma missão no espaço e adquire poderes incríveis. De volta à Terra, coisas ruins começam a acontecer ao redor de Jean, que se torna uma ameaça.
Durante a Comic Con, Turner afirmou que sentiu muito poderosa ao interpretar a personagem e disse que fazer o filme foi desafiador. "Eu descobri muitas coisas que não sabia que eu tinha em mim e acabei descobrindo na Jean também."

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados