CINEMA

'Turma da Mônica': assista ao novo trailer de filme live-action

'Laços' estreia em 27 de junho nos cinemas

Publicado em 04 de Abril de 2019 às 14:51

04/04/2019 - Cascão, Magali e Cebolinha em cena de 'Turma da Mônica - Laços' Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYTurma da Mônica - LaçosENTITY_apos_ENTITY (2019) / Serendipity Inc
O filme Turma da Mônica - Laços, live-action dos personagens dos quadrinhos criados por Maurício de Sousa, teve um novo trailer divulgado nesta quarta-feira, 3. Nele, o público pode ver novos trechos do filme, que será lançado no dia 27 de junho de 2019.
>> Veja também o primeiro trailer de "Turma da Mônica: Laços"
O elenco principal será formado pelos atores mirins Giulia Benite (Mônica), Kevin Vechiatto (Cebolinha), Laura Rauseo (Magali) e Gabriel Moreira (Cascão).
Atores conhecidos também fazem parte do elenco: Rodrigo Santoro como Louco, Monica Iozzi como a Dona Luísa, Paulo Vilhena como seu Cebola, e Ravel Cabral como Homem do Saco.
Assista ao segundo trailer de Turma da Mônica - Laços abaixo:

