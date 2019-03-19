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CINEMA

'Toy Story 4': assista ao primeiro trailer divulgado pela Disney

Woody e Buzz Lightyear contarão com Forky, novo brinquedo que faz sua estreia no longa

Publicado em 

19 mar 2019 às 20:00

Publicado em 19 de Março de 2019 às 20:00

13/11/2018 - Novos personagens de 'Toy Story 4' Crédito: Reprodução/Youtube
A Disney-Pixar divulgou o primeiro trailer completo de Toy Story 4 nesta terça-feira, 19. Além de personagens conhecidos como Woody e Buzz Lightyear, a história contará com um novo brinquedo, chamado Forky, um garfinho com olhos colados feitos por Bonnie, a nova criança à qual Woody pertence.
Confuso, Forky acaba fugindo e Woody vai atrás dele - porém, os dois acabam caindo do trailer no qual a família da garotinha mora, dando desenrolar às diversas aventuras presentes no longa.
A data de estreia prevista para o filme nos Estados Unidos é 21 de junho.
Confira o trailer de Toy Story 4 abaixo:

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