'South Park' vai voltar com episódio sobre tiroteios nas escolas dos EUA

Os fãs de "South Park" já podem se preparar para o tom bem-humorado e irônico de sempre, mas com um dos temas mais delicados para se abordar em território americano: o tiroteio em escolas do país.
O programa tem um histórico de falar sobre assuntos como o clima político dos Estados Unidos, críticas ferrenhas à Cientologia, religião de muitos famosos de Hollywood como John Travolta e Tom Cruise, etc.
A nova temporada, que será a 22ª, estreia nesta quarta-feira, 26, na Comedy Central. O primeiro episódio é intitulado como "Dead Kids". Um trecho do capítulo foi divulgado nesta semana. Na cena, Stan e família aparecem fazendo a refeição e falando sobre uma notícia de tiroteio em escola de forma blasé. Assista abaixo.
Os criadores da série, Matt Stone e Trey Parker, lançaram uma campanha de marketing nas redes sociais com a hashtag #cancelsouthpark. Desesperados, internautas se manifestaram. "Por que vocês estão fazendo isso? Eu quase tive um ataque cardíaco quando vi o @cancelsouthpark. Precisamos de mais 20 temporadas, pelo menos", escreveu uma fã.