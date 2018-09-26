'South Park' vai voltar com episódio sobre tiroteios nas escolas dos EUA

South Park estreará nova temporada nos EUA Crédito: Reprodução/ Comedy Central

Os fãs de "South Park" já podem se preparar para o tom bem-humorado e irônico de sempre, mas com um dos temas mais delicados para se abordar em território americano: o tiroteio em escolas do país.

O programa tem um histórico de falar sobre assuntos como o clima político dos Estados Unidos, críticas ferrenhas à Cientologia, religião de muitos famosos de Hollywood como John Travolta e Tom Cruise, etc.

A nova temporada, que será a 22ª, estreia nesta quarta-feira, 26, na Comedy Central. O primeiro episódio é intitulado como "Dead Kids". Um trecho do capítulo foi divulgado nesta semana. Na cena, Stan e família aparecem fazendo a refeição e falando sobre uma notícia de tiroteio em escola de forma blasé. Assista abaixo.