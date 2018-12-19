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'Podemos conversar', diz Paulo Ricardo sobre disputa judicial do RPM

Cantor explicou o acordo assinado com formação original do grupo

Publicado em 19 de Dezembro de 2018 às 20:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2018 às 20:24
19/12/2018 - O cantor Paulo Ricardo Crédito: Reprodução de cena de ENTITY_apos_ENTITYMorning ShowENTITY_apos_ENTITY / YouTube
Na edição de terça-feira do programa Morning Show, o cantor Paulo Ricardo comentou a disputa judicial envolvendo os direitos das canções do RPM, grupo que formou no início dos anos 1980.
"Tem dois aspectos nessa situação. Tem o aspecto legal, que você tem que ver os contratos e as regras do jogo. As regras do jogo, pra quem não sabe, são em relação a tocar músicas. Qualquer pessoa pode tocar qualquer música, pode entrar no barzinho e tocar Beethoven, Luiz Gonzaga, Beatles e Loira Gelada. Qualquer pessoa, contanto que o estabelecimento pague o ECAD [Escritório Central de Arrecadação e Distribuição]. Não tem problema nenhum", explicou o cantor.
Paulo Ricardo também afirmou que está aberto para conversar a respeito do acordo assinado com a formação original: "Eu acho que do aspecto romântico, a banda perde quando você perde a formação original. Então nós nos orgulhávamos disso, de ter a formação original ao longo de mais de 30 anos. Quando voltamos em 2011, assinamos um acordo entre nós dizendo que RPM é Dedé, Didi, Mussum e Zacarias. Se não fosse assim, não poderia se chamar RPM. Se eles querem mudar esse acordo, a gente pode conversar, eu tô aberto".

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