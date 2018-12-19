'Podemos conversar', diz Paulo Ricardo sobre disputa judicial do RPM

19/12/2018 - O cantor Paulo Ricardo Crédito: Reprodução de cena de ENTITY_apos_ENTITYMorning ShowENTITY_apos_ENTITY / YouTube

Na edição de terça-feira do programa Morning Show, o cantor Paulo Ricardo comentou a disputa judicial envolvendo os direitos das canções do RPM, grupo que formou no início dos anos 1980.

"Tem dois aspectos nessa situação. Tem o aspecto legal, que você tem que ver os contratos e as regras do jogo. As regras do jogo, pra quem não sabe, são em relação a tocar músicas. Qualquer pessoa pode tocar qualquer música, pode entrar no barzinho e tocar Beethoven, Luiz Gonzaga, Beatles e Loira Gelada. Qualquer pessoa, contanto que o estabelecimento pague o ECAD [Escritório Central de Arrecadação e Distribuição]. Não tem problema nenhum", explicou o cantor.