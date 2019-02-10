'O que eu não gosto é gay escandaloso', diz Diego a Paula e Hari

Em uma conversa com Diego e Hariany na madrugada deste sábado (9), Paula revelou que se ganhasse o anjo da semana, daria o monstro para Tereza e pro Rodrigo. "Eles combinam muito", disse a mineira.
"Será que eles não podem se pegar?", perguntou Diego. O grupo então começou a rir e Hariany disse achar que Rodrigo era gay. Paula confirmou: "É sim, ele se chama de 'Ela'".
Diego questionou: "Tudo bem, mas ele não se auto declara, né? [...] Eu não sou nem um pouco preconceituoso quando a isso, o que eu não gosto é aquele cara gay chato, escandaloso. Pô, se o cara é ou não é, mas se o cara é na dele, total, pouco importa quem ele é, mas as pessoas que querem aparecer na frente dos outros daí eu não tenho paciência", disse o "agroboy".
Também em conversa com os brothers, Paula disse ter medo de Rodrigo por ele ter contato "com esse negócio de Oxum" e garantiu: "Nosso Deus é mais forte". Ela chegou a dizer que tinha medo do brother, mas não de ser mandada ao paredão por ele. "Eu pegar o líder algum dia e mandar ele, eu tenho muito medo. Ele mexe com esses trecos aí...". Hariany interrompeu a sister e disse: "Para, não fala isso não". Ainda assim, Paula continuou: "Ele fala o tempo todo, ele desse negócio de Oxum deles lá, que ele conhece. Eu tenho medo disso".