'O que eu não gosto é gay escandaloso', diz Diego a Paula e Hari

BBB19: Diego, de Santa Catarina Crédito: Divulgação/Gshow

Em uma conversa com Diego e Hariany na madrugada deste sábado (9), Paula revelou que se ganhasse o anjo da semana, daria o monstro para Tereza e pro Rodrigo. "Eles combinam muito", disse a mineira.

"Será que eles não podem se pegar?", perguntou Diego. O grupo então começou a rir e Hariany disse achar que Rodrigo era gay. Paula confirmou: "É sim, ele se chama de 'Ela'".

Diego questionou: "Tudo bem, mas ele não se auto declara, né? [...] Eu não sou nem um pouco preconceituoso quando a isso, o que eu não gosto é aquele cara gay chato, escandaloso. Pô, se o cara é ou não é, mas se o cara é na dele, total, pouco importa quem ele é, mas as pessoas que querem aparecer na frente dos outros daí eu não tenho paciência", disse o "agroboy".