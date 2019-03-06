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CINEMA

'Malévola 2': Disney divulga pôster e data de estreia do filme

Longa estrelado por Angelina Jolie é releitura de A Bela Adormecida na visão de vilã

Publicado em 06 de Março de 2019 às 18:43

Publicado em 

06 mar 2019 às 18:43
Angelina Jolie é protagonista e produtora executiva de Malévola 2 Crédito: Divulgação
A Disney divulgou nesta quarta-feira, 6, o primeiro pôster do filme Malévola: A Mestra do Mal, continuação de Malévola, lançado em 2014, e será novamente protagonizado por Angelina Jolie.
O filme vai mostrar a relação turbulenta entre Malévola e a princesa Aurora, interpretada por Elle Fanning. Ambas vão enfrentar novos inimigos nas aventuras da trama, a fim de proteger os seres mágicos da terra dos Moors.
Malévola: A Mestra do Mal tem data de estreia prevista para 18 de outubro de 2019.
Veja abaixo o cartaz.

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