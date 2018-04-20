'João Gilberto não queria interdição', diz filho do músico

Bebel Gilberto com o pai João Gilberto Crédito: Reprodução/Instagram

De New Jersey, onde mora com a família, o músico João Marcelo Gilberto, filho mais velho de João Gilberto, acompanha com pesar e preocupação o noticiário recente sobre o pai. É a única forma que tem, ele diz, de se informar sobre as dificuldades de saúde e financeiras por que passa o cantor, de 86 anos, um dos fundamentos da música brasileira pós-anos 1960, cultuado por fãs de bossa nova no mundo inteiro.

João Marcelo tem 57 anos é filho da cantora Astrud Gilberto, a primeira mulher de João. Morou quase a vida inteira nos Estados Unidos, onde ela se fixou. As informações que lhe chegam do Rio não são boas. Em novembro do ano passado, o pai, que mora sozinho num apartamento no Leblon, foi interditado judicialmente pela filha do meio, a cantora Bebel Gilberto, da união com a cantora Miúcha. A Justiça autorizou o arrombamento do imóvel.

Como vive recluso há anos, ele não cuida da saúde como a idade avançada pede. Está muito magro e convive com uma hérnia não tratada. Corre risco de despejo, por falta de pagamento, e enfrenta ações judiciais. A alegação para o pedido de curatela foi a de que João Gilberto sofre de confusão mental e não tem controle de seu dinheiro, estando vulnerável a manipulações. João Marcelo concordou com a interdição, mas agora, afirma, sente-se alijado das decisões.

Em entrevista por e-mail, o primogênito, que tem um estúdio em casa e trabalha com a mulher desenvolvendo programas para TV, lembra com ternura dos momentos com o pai. Diz por que entrou com uma ação em nome de sua filha bebê, como forma de ter acesso às finanças dele e ajudá-lo a resolvê-las. Conta das dificuldades no trato com Claudia Faissol, ex-mulher de João, mãe de sua caçula (Luisa, 13 anos) e que fez as vezes de empresária, e com Bebel. E fala do desejo de, enfim, vê-lo em paz.

O jornal O Estado de S.Paulo tentou insistentemente falar com a advogada de Bebel, Simone Kamenetz (a cantora também mora nos EUA), e com Claudia para que comentassem as afirmações de João Marcelo, mas não teve retorno.

ENTREVISTA

Como está João Gilberto? Como ele reagiu à interdição Judicial?

Infelizmente, neste momento estou sem saber. Meu pai não queria ser interditado e com certeza não gostaria que toda essa briga familiar existisse.

Acredita que precise de cuidados médicos urgentes?

Sim.

Como você se sente acompanhando tudo de longe?

É triste ver que o controle financeiro, para alguns, vale mais do que uma família unida. Mas aí entram ciúmes de infância, questões mais para psicanalistas resolverem do que outras pessoas.

Quão próximo você é do seu pai?