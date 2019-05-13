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'Coisa Mais Linda': Netflix renova série para 2ª temporada

Nova temporada terá início em 2019 e contará com diversos artistas do elenco principal da 1ª temporada

Publicado em 

13 mai 2019 às 18:36

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 18:36

13/05/2019 - Imagem de divulgação da série "Coisa Mais Linda", da Netflix Crédito: Divulgação/Netflix
A Netflix anunciou nesta segunda-feira, 13, que a série brasileira original Coisa Mais Linda foi renovada para uma 2ª temporada.
Maria Casadevall, Fernanda Vasconcellos, Mel Lisboa, Ícaro Silva, Pathy Dejesus, Leandro Lima e Gustavo Machado, do elenco original, estarão de volta para a nova temporada de Coisa Mais Linda. Segundo a Netflix, um elenco adicional será anunciado em breve.
Ao todo, serão seis novos episódios, com 50 minutos cada. A produção tem início previsto para o 2º semestre de 2019, no Rio de Janeiro, e em São Paulo, no Brasil.
Assista ao teaser com o anúncio da nova temporada de Coisa Mais Linda abaixo:

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