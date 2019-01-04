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SÉRIE

'É difícil dizer adeus': Jim Parsons fala sobre fim de 'The Big Bang Theory'

Ator que interpreta Sheldon Cooper afirma que está bem com o término da série, mas será 'muito, muito triste'

Publicado em 04 de Janeiro de 2019 às 18:15

Publicado em 

04 jan 2019 às 18:15
Jim Parsons, ator que interpreta Sheldon Cooper Crédito: Reprodução
A última temporada de The Big Bang Theory termina esse ano e Jim Parsons, que interpreta Sheldon Cooper, falou desse momento de despedida em entrevista à revista Entertainment Weekly.
O ator afirma que estava pronto para deixar a série e o motivo, segundo ele, "é tão complexo e simples quanto sentir naturalmente que estava na hora".
"Não há razão negativa para parar de fazer Big Bang. É como se tivéssemos sido capazes de fazer isso por tantos anos que não parece que restou algo na mesa. Não que nós não pudéssemos continuar fazendo, mas é como se já tivéssemos mastigado toda a carne do osso", afirmou Parsons.
O eterno Sheldon Cooper, nerd e metódico, disse que, de modo pessoal, é "o momento certo" em sua vida e não sabe o que vem pela frente.
"Não é como se tivesse algo específico que eu esteja procurando. Estou firme na minha meia idade agora. Não sei por quanto tempo vou poder usar camisetas sem parecer velho. De certo modo, estou animado", declarou.
Embora diga que está preparado, Jim Parsons afirma que a tristeza é inevitável. "Vai ser muito, muito triste quando acabar, mesmo sabendo que estou bem com isso. É difícil dizer adeus às pessoas com as quais você trabalhou por tanto tempo", disse.

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