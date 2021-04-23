'Titanic' é o título de filme mais buscado de todos os tempos no Google

Titanic filme Crédito: divulgação

O filme Titanic, com Leonardo DiCarpio e Kate Winslet, é o título de filme mais procurado no Google de todos os tempos. O Poderoso Chefão e Rocky, o invencível lutador que conquistou corações nos anos 1980, também estão no topo da lista. O levantamento foi feito pelo Google com exclusividade para o Estadão e contabiliza o número de buscas desde o início do Google Trends, em 2004.

Lembrando que a cerimônia do Oscar, a maior premiação do cinema mundial, será novamente com isolamento social em decorrência da pandemia do novo coronavírus neste domingo, 25, nos Estados Unidos. A maioria dos longas mais procurados por internautas já passou pela história da premiação. A lista revela a força de alguns títulos clássicos, produzidos antes mesmo de existir a internet, como E O Vento Levou, de 1939, Casablanca, de 1942, Ben Hur, de 1959, e A Noviça Rebelde, de 1965.

Confira a lista completa dos filmes mais procurados no Google, desde 2004

1 - Titanic

2 - O Poderoso Chefão

3 - Rocky



4 - O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei

5 - Forrest Gump

6 - Gladiador

7 - Parasita

8 - A Noviça Rebelde

9 - O Silêncio dos Inocentes

10 - Coração Valente

11 - E O Vento Levou

12 - Argo

13 - Quem Quer Ser Um Milionário?

14 - Green Book



15 - Casablanca

16 - Birdman

17 - Uma Mente Brilhante

18 - Os Infiltrados

19 - A Lista de Schindler

20 - Moonlight

21 - 12 Anos de Escravidão

22 - A Forma da Água

23 - O Poderoso Chefão Parte II

24 - Onde os Fracos não Têm Vez

25 - Beleza Americana

26 - Crash

27 - Amadeus

28 - Um Estranho no Ninho

29 - Ben-Hur