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'Titanic' é o título de filme mais buscado de todos os tempos no Google

'O Poderoso Chefão' e 'Rocky' também estão no topo da busca; confira a lista completa

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 15:51

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 abr 2021 às 15:51
Titanic filme
Titanic filme Crédito: divulgação
O filme Titanic, com Leonardo DiCarpio e Kate Winslet, é o título de filme mais procurado no Google de todos os tempos. O Poderoso Chefão e Rocky, o invencível lutador que conquistou corações nos anos 1980, também estão no topo da lista. O levantamento foi feito pelo Google com exclusividade para o Estadão e contabiliza o número de buscas desde o início do Google Trends, em 2004.
Lembrando que a cerimônia do Oscar, a maior premiação do cinema mundial, será novamente com isolamento social em decorrência da pandemia do novo coronavírus neste domingo, 25, nos Estados Unidos. A maioria dos longas mais procurados por internautas já passou pela história da premiação. A lista revela a força de alguns títulos clássicos, produzidos antes mesmo de existir a internet, como E O Vento Levou, de 1939, Casablanca, de 1942, Ben Hur, de 1959, e A Noviça Rebelde, de 1965.

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Confira a lista completa dos filmes mais procurados no Google, desde 2004

1 - Titanic
2 - O Poderoso Chefão
3 - Rocky
4 - O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei
5 - Forrest Gump
6 - Gladiador
7 - Parasita
8 - A Noviça Rebelde
9 - O Silêncio dos Inocentes
10 - Coração Valente
11 - E O Vento Levou
12 - Argo
13 - Quem Quer Ser Um Milionário?
14 - Green Book
15 - Casablanca
16 - Birdman
17 - Uma Mente Brilhante
18 - Os Infiltrados
19 - A Lista de Schindler
20 - Moonlight
21 - 12 Anos de Escravidão
22 - A Forma da Água
23 - O Poderoso Chefão Parte II
24 - Onde os Fracos não Têm Vez
25 - Beleza Americana
26 - Crash
27 - Amadeus
28 - Um Estranho no Ninho
29 - Ben-Hur
30 - Amor, Sublime Amor

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