"Free Guy" estreia nos cinemas do ES; confira os horários

Imagem de divulgação de "Free Guy: Assumindo o Controle" Crédito: Disney/Divulgação

Quinta-feira (19) chega aos cinemas do Espírito Santo o longa "Free Guy: Assumindo o Controle". A comédia foi dirigida por Shawn Levy, também responsável pela franquia "Uma Noite no Museu".

Na trama, Ryan Reynolds encarna um caixa de banco preso em sua rotina pacata, mas as coisas mudam de figura quando ele descobre ser um personagem de um videogame de mundo aberto hiper realista. Além de lidar com a descoberta, o protagonista se vê com uma grande responsabilidade, ser o único capaz de salvar o mundo.

O filme será exibido em diferentes salas no Estado e promete arrancar risadas do público, também animando com seus efeitos especiais de explosões, lutas e outros artifícios empregados nesta aventura do personagem Guy.

Entre outras estreias da semana estão a ficção-científica "Caminhos da Memória", que traz um universo distópico, o drama chileno "Ema", e a comédia dramática "Alice e o Prefeito".

Quanto à Covid-19, o Mapa de Risco de Contaminação no ES permanece com a maior parte do território em risco baixo, apenas com quatro municípios em risco moderado. Dessa forma, todas as salas de cinema do Estado podem funcionar, contanto que utilizem a capacidade das salas de forma reduzida e sigam as demais medidas de segurança, como o uso de máscara obrigatório pelos frequentadores. Confira abaixo a grade da semana, recheada com outras opções para os cinéfilos.

ESTREIA

FREE GUY - ASSUMINDO O CONTROLE

115 min / Comédia, Ação, Aventura

Direção: Shawn Levy / Elenco: Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery



Sinopse: Em "Free Guy - Assumindo o Controle", um caixa de banco preso a uma entediante rotina tem sua vida virada de cabeça para baixo quando descobre que é personagem em um brutalmente realista vídeo game. Agora, precisa aceitar sua realidade e lidar com o fato de que é o único que pode salvar o mundo.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub): 17h45 (3D), 14h30, 20h30. Sala 2: 21h40 (leg); 16h, 18h50 (dub). Sala 6 (dub): 21h10. Sala 7 (dub): 15h.





17h45 (3D), 14h30, 20h30. 21h40 (leg); 16h, 18h50 (dub). 21h10. 15h. Cinemark Vitória, sala 4: 20h20 (leg)(3D); 14h40, 17h35 (dub). Sala 5 (dub): 20h50.





20h20 (leg)(3D); 14h40, 17h35 (dub). 20h50. Multiplex Mestre Álvaro, sala 1 (dub): 16h50, 19h20. Sala 3 (dub): 16h30, 19h, 21h25.





16h50, 19h20. 16h30, 19h, 21h25. Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub): 16h, 18h10, 20h20.





16h, 18h10, 20h20. Cinesercla Linhares, sala 3 (dub): 16h, 18h10, 20h20.





16h, 18h10, 20h20. Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 16h40, 19h, 21h15.





16h40, 19h, 21h15. Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub): 15h20, 18h, 20h40. Sala 5 (dub): 14h20, 17h, 19h40.





15h20, 18h, 20h40. 14h20, 17h, 19h40. Cine Ritz Guarapari, sala 1: 21h20 (leg); 16h40, 19h (dub).





21h20 (leg); 16h40, 19h (dub). Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 19h, 21h (exceto segunda-feira).





19h, 21h (exceto segunda-feira). Cinemagic Norte Sul, sala 1: 14h10 (dub)(sábado e domingo); 19h (dub); 16h35, 21h25 (leg).





14h10 (dub)(sábado e domingo); 19h (dub); 16h35, 21h25 (leg). Cine Ritz Perim Center , sala 2 (dub): 16h20, 18h30, 20h50.





16h20, 18h30, 20h50. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 16h45. Sala 3 (dub): 16h10, 21h; 18h30 (3D). Sala 5 (dub): 15h (sábado e domingo); 17h10, 19h20.

ALICE E O PREFEITO

103 min / Comédia dramática, Drama, Comédia

Direção: Nicolas Pariser / Elenco: Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi



Sinopse: Depois de 30 anos na vida política, o prefeito de Lyon, Paul Théraneau (Fabrice Luchini), passa por uma situação complicada. Suas ideias estão acabando, a popularidade começa a decair, e ele entra em um grande vazio existencial. Para solucionar o problema, Paul contrata uma jovem e brilhante filósofa.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 1 (leg): 18h50.

EMA

107 min / Drama, Suspense

Direção: Pablo Larraín/ Elenco: Mariana Di Girólamo, Gael García Bernal, Paola Giannini



Sinopse: Em "Ema", um coreógrafo (Gael García Bernal) está trabalhando em sua nova instalação, que reúne projeções e dança, ao mesmo tempo em que enfrenta problemas no relacionamento com a esposa, Ema (Mariana Di Girolamo), uma bailarina que integra sua equipe. Há pouco tempo ambos devolveram à adoção o jovem Paco, após ele ter causado um incêndio em casa que queimou boa parte do rosto da irmã de Ema. A situação criou entre eles uma imensa lacuna e, sem conseguirem se entender, resolvem que o melhor é se separar.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 2 (leg): 18h40.

CAMINHOS DA MEMÓRIA

114 min / Ficção científica, Romance, Suspense

Direção: Lisa Joy/ Elenco: Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Thandiwe Newton



Sinopse: Em um futuro distópico no qual Miami sofreu severas consequências com o aquecimento global e tornou-se praticamente submersa, um investigador particular é uma das maiores referências quando se trata de recapturar memórias perdidas ou distantes e devolvê-las a seus contratantes. Mas quando ele percebe um conflito pessoal com uma de suas clientes, a situação torna-se complicada.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub): 18h, 20h45.





18h, 20h45. Cinemark Vitória, sala 6: 21h (leg); 18h10 (dub).





21h (leg); 18h10 (dub). Multiplex Mestre Álvaro, sala 2 (dub): 16h50, 19h20.





16h50, 19h20. Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 16h20, 18h30, 20h40.





16h20, 18h30, 20h40. Cinemagic Norte Sul, sala 3: 18h15 (leg); 21h35 (dub). Sala 4 (dub): 16h20.





18h15 (leg); 21h35 (dub). 16h20. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 19h, 21h30.

EM CARTAZ

O PODEROSO CHEFINHO 2

107 min / Animação, Comédia, Família

Direção: Tom McGrath / Elenco: Alec Baldwin, James Marsden, Amy Sedaris



Sinopse: "O Poderoso Chefinho 2 - Negócios da Família" acompanha novamente os irmãos Tim e Ted, agora adultos e vivendo vidas separadas. Enquanto Tim construiu uma vida calma no subúrbio com sua esposa, Carol, e as filhas, Tabitha e Tina, Ted se transformou em um mega empresário que resolve todos os problemas com dinheiro. Mas quando Tim descobre que sua filha caçula também é agente do BabyCorp, ele precisará da ajuda do irmão mais novo para lidar com a situação.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub): 14h. Sala 5 (dub): 15h05, 17h40. Sala 6 (dub): 18h20.





14h. 15h05, 17h40. 18h20. Cinemark Vitória, sala 1 (dub): 15h25, 18h. Sala 2 (dub): 14h, 16h35.





15h25, 18h. 14h, 16h35. Multiplex Mestre Álvaro, sala 5 (dub): 14h30, 16h45, 19h.





14h30, 16h45, 19h. Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub): 15h50, 17h50.





15h50, 17h50. Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 16h, 18h.





16h, 18h. Cine Jardins, sala 1 (dub): 14h50.





14h50. Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 16h40, 19h.





16h40, 19h. Cine Ritz Piúma (dub): 15h (sábado e domingo); 17h.





15h (sábado e domingo); 17h. Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 14h, 16h30, 19h.





14h, 16h30, 19h. Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub): 17h10.





17h10. Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 17h, 19h (exceto segunda).





17h, 19h (exceto segunda). Cine Gama Colatina, sala 2 (dub): 17h, 19h (domingo); 19h (exceto segunda-feira).





17h, 19h (domingo); 19h (exceto segunda-feira). Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub): 14h (sábado e domingo); 16h10, 18h15.





14h (sábado e domingo); 16h10, 18h15. Cine Unimed Cachoeiro, sala 1 (dub): 16h10, 18h20.





16h10, 18h20. Cine Ritz Perim Center , sala 3 (dub): 16h40, 18h50.





16h40, 18h50. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2 (dub): 15h30 (sábado e domingo). Sala 6 (dub): 15h, 17h10, 19h20 (domingo); 17h10, 19h20 (exceto domingo). Sala 6 (dub): 15h.

O HOMEM NAS TREVAS 2

172 min / Terror, Suspense

Direção: Rodolfo Sayagues / Elenco: Stephen Lang, Brendan Sexton III, Madelyn Grace e mais



Sinopse: "O Homem nas Trevas 2" é a continuação de "O Homem nas Trevas" (2016), que trazia um deficiente visual aterrorizando os invasores de sua casa. A sequência se passa anos após a primeira invasão; quando Norman Nordstrom (Stephen Lang) vive isolado na tranquilidade de sua residência até que os pecados do passado voltam para cobrar seu preço.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub): 16h40, 19h05, 21h30.





16h40, 19h05, 21h30. Cinemark Vitória, sala 2 (dub): 19h10, 21h45.





19h10, 21h45. Multiplex Mestre Álvaro, sala 2 (dub): 21h45.





21h45. Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub): 20h.





20h. Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 20h.





20h. Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 21h30.





21h30. Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub): 21h30.





21h30. Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub): 19h, 21h (exceto segunda).





19h, 21h (exceto segunda). Cinemagic Norte Sul, sala 3: 15h15 (dub); 17h15 (leg).





15h15 (dub); 17h15 (leg). Cine Unimed Cachoeiro, sala 4 (dub): 18h40, 20h40.



18h40, 20h40. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 4 (dub): 19h05. Sala 6 (dub): 21h30.

SIBYL

99 min / / Drama

Direção: Justine Triet/ Elenco: Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Sandra Hüller e mais



Sinopse: Sibyl (Virginie Efira) é uma psicoterapeuta que luta para se manter sóbria, após superar o vício em álcool. Quando decide interromper os atendimentos de pacientes para se dedicar à escrita, recebe a visita inesperada de Margot (Adèle Exarchopoulos), uma atriz em crise durante uma filmagem. Apesar da recusa inicial, Sibyl aceita atendê-la e logo percebe que a vida conturbada da artista representa o material perfeito para seu novo romance.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 2 (leg): 20h45.

A BOA ESPOSA

109 min / Comédia

Direção: Martin Provost / Elenco: Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky e mais



Sinopse: Em "A Boa Esposa", Paulette Van Der Beck (Juliette Binoche) e seu marido dirigem a escola de limpeza de Bitche, na região da Alsácia, há muitos anos. Sua missão é treinar adolescentes para se tornarem donas de casa perfeitas no momento em que se espera que as mulheres sejam subservientes ao marido. Após a morte repentina do marido, Paulette descobre que a escola está à beira da falência e tem que assumir suas responsabilidades. Mas enquanto os preparativos estão em andamento para o melhor programa de TV da competição doméstica, ela e suas animadas alunas começam a questionar suas crenças enquanto os protestos de maio de 1968 em todo o país transformam a sociedade ao seu redor.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 2 (leg): 16h40.

OS MELHORES ANOS DE UMA VIDA

80 min / Romance, Drama

Direção: Claude Lelouch/ Elenco: Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, Souad Amidoue mais



Sinopse: Em "Os Melhores Anos de uma Vida", mais de 50 anos depois de viverem uma arrebatadora história de amor, o destino faz com que os caminhos de Anne (Anouk Aimée) e Jean-Louis (Jean-Louis Trintignant) se cruzem novamente. Hoje, o ex-piloto de corridas não consegue se achar em suas próprias memórias. Para ajudá-lo, seu filho procura o grande amor de seu pai, a mulher que seu pai deixou escapar e conta suas histórias constantemente. Agora, Anne e Jean-Louis se reúnem para relembrar o passado e, quem sabe, continuar sua história da onde parou.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 2 (leg): 14h50 (exceto sábado e domingo).

DOIS + DOIS

105 min / Comédia

Direção: Marcelo Saback/ Elenco: Marcelo Serrado, Carol Castro, Roberta Rodrigues e mais



Sinopse: "Dois + Dois" acompanha Diogo e Emília, um casal que está junto há 16 anos e que se encontra em meio a uma fase monótona. Porém, tudo vira de cabeça pra baixo quando eles descobrem que Ricardo e Bettina, seus melhores amigos, possuem um casamento aberto e praticam troca de casais. Agora, seus amigos tentam convencê-los de que é possível ser feliz levando esse estilo de vida.

HORÁRIO:





Cinemagic Norte Sul, sala 4: 14h15.





14h15. Cine Unimed Cachoeiro, sala 3: 19h, 21h.

O ESQUADRÃO SUICIDA

172 min / Aventura, Ação, Fantasia

Direção: James Gunn / Elenco: Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman e mais



Sinopse: Pensado para ser uma espécie de leve reboot, a sequência de Esquadrão Suicida, da DC Comics, acompanha um novo time de vilões reunido por uma entidade governamental comandada por Amanda Waller (Viola Davis), com o objetivo de realizar um trabalho sujo que ninguém tem coragem de fazer. O filme de ação e fantasia é baseado nos quadrinhos criados por John Ostrander para a DC Comics.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub): 14h40, 17h40, 20h40. Sala 8 (dub): 15h15, 18h15, 21h15.





14h40, 17h40, 20h40. 15h15, 18h15, 21h15. Cinemark Vitória, sala 1 (dub): 20h40. Sala 3: 21h30 (leg); 15h30, 18h30 (dub). Sala 5 (dub): 14h50, 17h50.





20h40. 21h30 (leg); 15h30, 18h30 (dub). 14h50, 17h50. Multiplex Mestre Álvaro, sala 1 (dub): 18h. Sala 4 (dub): 16h, 19h, 21h45.





18h. 16h, 19h, 21h45. Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 15h30, 18h, 20h30.





15h30, 18h, 20h30. Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 15h30, 17h55, 20h20.





15h30, 17h55, 20h20. Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 21h15.





21h15. Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub): 15h, 18h, 21h.





15h, 18h, 21h. Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub): 19h10.





19h10. Cine Ritz Conceição, sala 3 (dub): 19h, 21h30 (exceto segunda).





19h, 21h30 (exceto segunda). Cine Ritz Piúma (dub): 21h10.





21h10. Cine Gama Colatina, sala 2 (dub): 21h (exceto segunda-feira).





21h (exceto segunda-feira). Cinemagic Norte Sul, sala 2: 20h25. Sala 4 (dub): 18h40, 21h15.





20h25. 18h40, 21h15. Cine Unimed Cachoeiro, sala 2 (dub): 20h50.





20h50. Cine Ritz Perim Center , sala 1 (dub): 18h (exceto segunda, terça e quarta).





1 (dub): 18h (exceto segunda, terça e quarta). Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2 (dub): 17h45. Sala 4 (dub): 16h30, 21h05.

MINARI - EM BUSCA DA FELICIDADE

116 min / Drama

Direção: Lee Isaac Chung / Elenco: Steven Yeun, Ye-Ri Han, Alan S. Kim

Sinopse: Minari se passa nos anos 80. David (Alan S. Kim), um menino coreano-americano de sete anos de idade, que se depara com um novo ambiente e um modo de vida diferente quando seu pai, Jacob (Steven Yeun), muda sua família da costa oeste para a zona rural do Arkansas. Entediado com a nova rotina, David só começa a se adaptar com a chegada de sua vó. Enquanto isso, Jacob, decidido a criar uma fazenda em solo inexplorado, arrisca suas finanças, seu casamento e a estabilidade da família.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 1 (leg): 16h45.



OS CROODS 2 : UMA NOVA ERA

96 min/ Animação, Aventura, Família, Comédia

Roteiro: Dan Hageman, Kevin Hageman/ Elenco: Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone

Sinopse: Em "Croods 2: Uma Nova Era", em busca de um habitat mais seguro, os Croods descobrem um paraíso que atende todas as suas necessidades. Entretanto, outras pessoas já moram neste lugar: Os Bettermans, uma família que se considera melhor e mais evoluída. À medida que as tensões entre os novos vizinhos começam a aumentar, uma nova ameaça impulsiona os dois clãs em uma aventura épica que os força a abraçar suas diferenças, extrair forças um do outro e construir um futuro juntos.

HORÁRIOS





Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 17h.





17h. Cine Unimed Cachoeiro, sala 3 (dub): 17h.





17h. Cine Ritz Perim Center , sala 1 (dub): 16h (exceto segunda, terça e quarta).





16h (exceto segunda, terça e quarta). Cine Jardins, sala 2 (dub): 14h50 (sábado e domingo).

SPACE JAM: UM NOVO LEGADO

116 min/ Animação, Comédia, Família



Direção: Malcolm D. Lee/ Elenco: LeBron James, Don Cheadle, Sonequa Martin-Green

Sinopse: Em "Space Jam: Um Novo Legado", a inteligência artificial Al G (Dom Cheadle) sequestra o filho de Lebron James e envia o lendário jogador dos Los Angeles Lakers para uma realidade paralela, onde vivem apenas os personagens de desenho animado da série "Looney Tunes". Para resgatar seu filho, ele precisará vencer uma partida épica de basquete contra superversões digitais das maiores estrelas da história da NBA e da WNBA. Para essa dura missão, Lebron terá a ajuda de Pernalonga, Patolino e Lola Bunny, dentre outros personagens.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub): 15h20.





15h20. Cinemark Vitória, sala 6 (dub): 15h20.





15h20. Multiplex Mestre Álvaro, sala 1 (dub): 15h30.



TEMPO

108 min / Suspense

Direção: M. Night Shyamalan / Elenco: Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell

Sinopse: Estrelado por Gael Garcia Bernal, Tempo acompanha uma família durante uma viagem para uma ilha tropical. Quando chegam em uma praia deserta, algo estranho começa a acontecer: todos passam a envelhecer rapidamente, anos inteiros passam em questão de minutos. Eles, então, precisam descobrir o que está acontecendo antes que suas vidas sejam encurtadas drasticamente.

HORÁRIOS





Cine Jardins, sala 1 (leg): 20h45.





20h45. Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 19h, 21h20.





19h, 21h20. Cine Ritz Piúma (dub): 19h.





19h. Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub): 20h40 (exceto segunda, terça e quarta).

VELOZES E FURIOSOS 9

143 min/ Ação, Suspense

Direção: Justin Lin/ Elenco: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster

Sinopse: Em "Velozes & Furiosos 9", Dominic Toretto (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez) vivem uma vida pacata ao lado de seu filho Brian. Mas eles logo são ameaçados pelo passado de Dom: seu irmão desaparecido Jakob (John Cena). Trata-se de um assassino habilidoso e motorista excelente, que está trabalhando ao lado de Cipher (Charlize Theron), vilã de Velozes & Furiosos 8. Para enfrentá-los, Toretto vai precisar reunir sua equipe novamente, inclusive Han (Sung Kang), que todos acreditavam estar morto.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub): 20h25.





20h25. Multiplex Mestre Álvaro, sala 5 (dub): 21h15.





21h15. Cine Unimed Cachoeiro, sala 2 (dub): 18h.





18h. Cine Ritz Perim Center, sala 3 (dub): 21h.



VIÚVA NEGRA

134 min/ Ação, Espionagem, Aventura



Roteiro: Eric Pearson, Stan Lee/ Elenco: Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz

Sinopse: No novo filme da Marvel Studios, "Viúva Negra", Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) precisa confrontar partes de sua história quando surge uma conspiração perigosa ligada ao seu passado. Perseguida por uma força que não irá parar até derrotá-la, Natasha terá que lidar com sua antiga vida de espiã, e também reencontrar membros de sua família que deixou para trás antes de se tornar parte de Os Vingadores. Dirigido por Cate Shortland e produzido por Kevin Feige, "Viúva Negra" é o primeiro filme da fase quatro do Universo Cinematográfico Marvel.