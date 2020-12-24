Confira os filmes em cartaz nos cinemas do ES de 24 a 30 de dezembro

Com o feriado do Natal, nem todos os cinemas abrirão nos dias 24 e 25. Quatro dos cinemas listados na programação estarão com sessões inclusive no dia 24: o Cinépolis do Shopping Moxuara, em Cariacica; Cinemagic do Shopping Norte Sul, em Vitória; Cine Araújo do Shopping Mestre Álvaro, na Serra; e o CineJardins, também em Vitória. Já no dia 25, haverá mais opções de cinemas abertos para o capixaba explorar, como o Ritz Guarapari; Kinoplex Praia da Costa; Cinemark Vila Velha e Vitória; Ritz Piúma; Ritz Perim; Cine Unimed; e Cinesystem. Os outros cinemas da lista estarão com as portas abertas a partir do dia 26. Confira os horários:
ESTREIA
- SAPATINHO VERMELHO E OS SETE ANÕES
- 94 min / Animação, Família
- Direção: Hong Sung-Ho / Elenco: Chloë Grace Moretz, Sam Claflin, Nolan North
- Sinopse: "Sapatinho Vermelho e os Sete Anões" é uma releitura do famoso conto da Branca de Neve, onde o beijo da princesa de sapatos vermelhos (Chloe Grace Moretz) é a única cura para os sete anões que, na verdade, são sete príncipes arrogantes. A disputa pelo beijo da princesa fará com que eles mudem suas visões de mundo e entendam o verdadeiro significado da beleza.
- HORÁRIOS
- Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub): 15h10, 17h15 (exceto quinta-feira).
- Cine Jardins, sala 2 (dub): 15h, 16h45 (exceto sexta-feira).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3 (dub): 13h20 (exceto quinta e sexta-feira).
- Cinemark Shopping Vitória, sala 1 (dub): 14h50 (exceto quinta e sexta-feira); 15h (sexta-feira). Sala 8 (dub): 12h (exceto quinta e sexta-feira); 15h30 (exceto sexta-feira).
- Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub): 14h30, 16h30, 18h30 (todos os dias).
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 15h (exceto quinta-feira).
- Cinépolis Moxuara, Cariacica, sala 4 (dub): 16h45 (exceto quinta-feira).
- CIne Araújo Shopping Mestre Álvaro, sala 2 (dub): 17h (quinta-feira); 17h, 19h (exceto quinta-feira).
- BELLE ÉPOQUE
- 116 min / Romance, Drama, Comédia
- Direção: Nicolas Bedos / Elenco: Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier
- Sinopse: Em "Belle Époque", Victor (Daniel Auteuil) é um sexagenário desiludido com o casamento em crise. Quando ele conhece Antoine (Guillaume Canet), um empreendedor de sucesso, que o sugere uma atração de parque de diversões diferenciada, que une encenação teatral com recriação histórica, sua vida vira de cabeça para baixo. Victor decide então reviver o que ele considera a semana mais memóravel de sua vida, na qual, 40 anos atrás, ele conheceu seu grande amor.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 2: 20h40 (exceto quinta-feira e sexta-feira).
EM CARTAZ
- MULHER MARAVILHA 1984
- 2h 31min / Ação, Aventura, Fantasia
- Direção: Patty Jenkins / Elenco: Gal Gadot, Chris Pine e Kristen Wiig
- Sinopse: Durante o período de ouro dos anos 1980, Diana Prince (Gal Gadot) tem algumas surpresas pela frente. Além de conhecer a Dra. Barbara Minerva (Kristen Wiig), uma antropóloga que esconde ser a poderosa e malvada Mulher-Leopardo, Diana entrará em contato ainda com o inescrupuloso Max Lord (Pedro Pascal), um homem capaz de tudo para atingir seus objetivos. Sem saber o que o futuro lhe reserva, a heroína Mulher-Maravilha está prestes a enfrentar seus piores inimigos, com direito a um surpreendente reencontro com seu amor Steve Trevor (Chris Pine). Da premiada diretora dos sucessos Mulher-Maravilha (2017) e Monster: Desejo Assassino (2003).
- HORÁRIOS
- Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub): 15h50, 19h (exceto quinta-feira). Sala 2: 16h50, 20h (exceto quinta-feira). Sala 3: 15h, 18h, 21h (exceto quinta-feira). Sala 4: 19h30 (exceto quinta-feira). Sala 5 (dub): 15h20, 18h30 (exceto quinta-feira). Sala 7 (dub): 17h30, 20h40 (exceto quinta-feira).
- Cine Jardins, sala 1: 17h15 (dub)(exceto sexta-feira); 20h (exceto quinta e sexta-feira).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 1 (dub): 14h (exceto quinta e sexta-feira); 17h25, 20h50 (quinta-feira). Sala 2: 20h10 (sábado e domingo); 13h10, 16h40 (dub)(sábado e domingo); 13h10, 16h40, 20h10 (dub) (segunda, terça e quarta-feira); 16h40, 20h10 (dub)(sexta-feira). Sala 3: 19h45 (sexta-feira); 19h40 (exceto quinta e sexta-feira); 16h20 (dub)(sexta-feira); 16h10 (exceto quinta e sexta-feira). Sala 7 (dub): 14h20, 17h45, 21h10 (dub)(exceto quinta e sexta-feira); 17h45, 21h10 (dub)(sexta-feira). Sala 8: 19h15 (exceto quinta-feira); 15h50 (dub)(exceto quinta-feira).
- Cinemark Shopping Vitória, sala 1: 17h20 (dub)(exceto quinta-feira); 20h45 (exceto quinta-feira). Sala 2: 15h50, 19h20 (sexta-feira); 15h50, 19h15 (exceto quinta e sexta-feira); 12h10 (dub)(exceto quinta e sexta-feira). Sala 3: 13h20, 16h50, 20h15 (exceto quinta e sexta-feira); 16h40, 20h10 (sexta-feira). Sala 6 (dbox): 12h45, 19h40 (exceto quinta e sexta-feira); 19h40 (sexta-feira); 16h05 (dub)(sexta-feira); 16h10 (exceto quinta e sexta-feira). Sala 8: 14h20 (dub)(exceto quinta e sexta-feira); 17h50, 21h15 (sexta-feira); 17h45, 21h15 (exceto quinta e sexta-feira).
- Cinemagic Norte Sul, sala 1: 15h (dub) (todos os dias); 21h (dub)(exceto quinta-feira); 18h (todos os dias). Sala 2: 17h (dub)(todos os dias); 20h (exceto quinta-feira). Sala 3: 19h20 (dub)(exceto quinta-feira). Sala 4: 20h30 (exceto quinta-feira).
- Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 14h20, 17h10, 20h (exceto quinta e sexta-feira). Sala 2 (dub): 14h30, 17h30, 20h30 (exceto quinta e sexta-feira). Sala 4 (dub): 14h10, 17h20, 20h15 (exceto quinta e sexta-feira).
- Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 14h20, 17h10, 20h (exceto quinta e sexta-feira). Sala 2 (dub): 20h15 (exceto quinta e sexta-feira). Sala 3 (dub): 14h30, 17h30, 20h30 (exceto quinta e sexta-feira).
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 17h15, 20h15 (exceto quinta-feira). Sala 2 (dub): 15h10, 18h15 (exceto quinta-feira). Sala 3 (dub): 1h30, 17h35, 21h (exceto quinta-feira). Sala 4 (dub): 19h10, 22h10 (exceto quinta-feira). Sala 5 (dub): 14h45, 17h45, 20h45 (exceto quinta-feira). Sala 6 (dub): 15h, 20h50 (exceto quinta-feira).
- Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 18h, 21h (exceto quinta e sexta-feira).
- Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 17h, 20h (exceto quinta e sexta-feira).
- Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub): 17h30, 20h30 (exceto quinta-feira).
- Cine Ritz Piúma (dub): 18h30, 21h10 (exceto quinta-feira); 15h50 (sábado e domingo).
- Cine Ritz Perim, sala 2 (dub): 19h30 (exceto quinta e domingo)Sala 3: 17h (exceto quinta e domingo).
- Cine Unimed Shopping Sul, sala 2 (dub): 18h30 (exceto quinta e domingo). Sala 3 (dub): 19h45 (exceto quinta e domingo).
- Cinépolis Moxuara Cariacica, sala 1 (dub): 15h15 (todos os dias); 18h30 (exceto quinta-feira). Sala 2 (dub): 14h15 (exceto sexta-feira); 17h30, 20h45 (exceto quinta-feira). Sala 3 (dub): 13h15 (somente sábado e domingo); 16h30, 19h45 (exceto quinta-feira).
- Cine Araújo Shopping Mestre Álvaro, sala 1 (dub): 13h30, 16h30 (quinta-feira); 16h30, 19h30 (sexta-feira); 13h30, 16h30, 19h30 (exceto quinta e sexta-feira). Sala 2 (dub): 21h (exceto quinta-feira). Sala 3 (dub): 14h, 17h (quinta-feira); 17h, 20h (sexta-feira); 14h, 17h, 20h (exceto quinta e sexta-feira). Sala 4 dub): 14h30 (quinta-feira); 17h30, 20h30 (sexta-feira); 14h30, 17h30, 20h30 (exceto quinta e sexta-feira). Sala 5 (dub): 15h (quinta-feira); 15h, 18h, 21h (exceto quinta-feira).
- QUANDO HITLER ROUBOU O COELHO COR DE ROSA
- 120 minutos / Drama
- Direção: Caroline Link / Elenco: Carla Juri, Jusutus von Donahnyi e Oliver Masucci
- Sinopse: Adaptação do livro infantojuvenil de Judith Kerr, o filme acompanha uma menina judia que entra na adolescência ao mesmo tempo em que vê o mundo ao seu redor mudar completamente. Depois do desaparecimento de seu pai em 1933, ela e a família saem da Alemanha e fica claro que suas vidas jamais serão as mesmas.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 2: 18h30 (exceto sexta-feira).
- 10 HORAS PARA O NATAL
- 90 min. / Família, Comédia
- Direção: Cris D'Amato / Elenco: Luis Lobianco, Giulia Benite, Pedro Miranda (II)
- Sinopse: Cansados de passar noites de Natal sem graça depois que seus pais se separaram, Julia (Giulia Benite), Miguel (Pedro Miranda) e Bia (Lorena Queiroz) bolam um plano para reunir novamente Marcos Henrique (Luis Lobianco) e Sônia (Karina Ramil) e, assim, relembrar os velhos tempos em que esperavam o Papai Noel como uma família. Mas, se quiserem colocar sua ideia em prática, os irmãos terão que correr contra o tempo, pois faltam apenas 10 horas para o Natal.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 4: 13h50 (exceto quinta e sexta-feira).
- Cinemark Shopping Vitória, sala 1: 12h25 (exceto quinta e sexta-feira).
- COMO CÃES E GATOS 3
- 90 min / Infantil
- Direção: Sean McNamara
- Sinopse: Já se passaram 10 anos desde a criação da Grande Trégua, um elaborado sistema de vigilância conjunta de espécies projetado e monitorado por cães e gatos para manter a paz quando surgem conflitos. Mas quando um vilão tecnológico invade as redes sem fio para usar as frequências ouvidas apenas por cães e gatos, ele as manipula para o conflito, e a batalha mundial entre cães e gatos está de volta. Agora, uma equipe de agentes inexperientes e nunca testados terá que usar seus instintos animais à moda antiga para restaurar a ordem e a paz entre cães e gatos em todos os lugares. Classificação indicativa Livre, contém violência fantasiosa.
- HORÁRIOS
- Cine Unimed Shopping Sul, sala 4 (dub): 17h (exceto quinta e domingo).
- CONVENÇÃO DAS BRUXAS
- 95 min / Fantasia, Comédia, Família
- Direção: Robert Zemeckis / Elenco: Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci
- Sinopse: O remake de "Convenção das Bruxas", clássico de fantasia dos anos 1990, acompanha um garoto de sete anos que se depara com uma conferência de bruxas em um hotel. Lá, ele acaba descobrindo que as bruxas pretendem transformar todas as crianças do mundo em ratos. Baseado no livro infantil homônimo de Roald Dahl.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 7 (dub): 13h40, 16h30 (exceto quinta e sexta-feira); 16h30 (sexta-feira).
- Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 18h45 (exceto quinta e sexta-feira).
- Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 18h15 (exceto quinta e sexta-feira).
- Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 17h, 19h20 (exceto quinta-feira).
- Cine Ritz Perim, sala 1 (dub): 17h40 (exceto quinta e domingo)
- DESTRUIÇÃO FINAL: O ÚLTIMO REFÚGIO
- 120 min / Ação, Drama
- Direção: Ric Roman Waugh / Elenco: Gerard Butler, Morena Baccarin, David Denman
- Sinopse: Uma família luta para sobreviver enquanto um cometa segue em direção à Terra. John Garrity (Gerard Butler), sua esposa Allison (Morena Baccarin) e seu jovem filho Nathan (Roger Dale Floyd) fazem uma perigosa jornada à procura de um local seguro para se estabelecerem. Nessa jornada, eles enfrentarão o pior da humanidade em um momento de crescimento do pânico, desbravando um cenário onde a lei não existe mais.
- HORÁRIOS
- Kinoplex Praia da Costa, sala 7 (dub): 15h (exceto quinta-feira).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 4 (dub): 21h50 (exceto quinta-feira).
- Cinemark Shopping Vitória, sala 7: 19h10 (exceto quinta-feira).
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 21h15 (exceto quinta-feira).
- Cine Unimed Shopping Sul, sala 1 (dub): 20h10 (exceto quinta e domingo).
- Cine Ritz Perim, sala 1 (dub): 20h (exceto quinta e domingo).
- FREAKY: NO CORPO DE UM ASSASSINO
- 1h 42min / Suspense, Terror, Comédia
- Direção: Christopher Landon / Elenco: Vince Vaughn, Kathryn Newton, Celeste OConnor
- Sinopes: Após um ataque, Millie descobre que ela e o maníaco trocaram de corpos e ela tem apenas um dia para recuperá-lo. O único problema é que agora ela parece fisicamente com o assassino que é alvo de uma caçada em toda a cidade enquanto ele se parece com uma adolescente de 17 anos, prestes a ir à um baile de formatura.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 4 (dub): 19h (exceto quinta-feira).
- Cinemark Shopping Vitória, sala 7: 22h (exceto quinta-feira).
- Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 20h45 (exceto quinta e sexta-feira).
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 6 (dub): 18h (exceto quinta-feira).
- Cinépolis Moxuara Cariacica, sala 4 (dub): 19h (exceto quinta-feira).
- OS NOVOS MUTANTES
- 1h 33min / Terror, Suspense, Fantasia, Ficção Científica
- Direção: Josh Boone / Elenco: Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton
- Sinopse: Cinco jovens mutantes (Maisie Williams, Blu Hunt, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton e Henry Zaga) descobrem o alcance de seus poderes e lidam com traumas do passado. No entanto, eles são mantidos presos contra a vontade em uma instituição controlada pela Dr. Cecilia Reyes (Alice Braga). Enquanto a médica promete controlar as habilidades do grupo, nada é o que parece.
- HORÁRIOS
- Cine Unimed Shopping Sul, sala 4 (dub): 19h10 (exceto quinta e domingo).
- POSSESSÃO: O ÚLTIMO ESTÁGIO
- 88 min / Terror
- Direção: Pearry Reginald Teo / Elenco: Robert Kazinsky, Peter Jason, Florence Faivre
- Sinopse: "Possessão: O Último Estágio" acompanha Padre Lambert (Peter Jackson), que realizou um exorcismo em um menino e falhou, levando a criança à morte. Por isso, ele passou oito anos na cadeia. Agora, na tentativa de redimir seu erro, o padre tentará resgatar Joel Clarke (Robert Kazinsky) da possessão do diabo. Para isso, ele convence Clarke de que, sem essa ajuda, ele jamais será liberto dessa maldição e poderá acabar perdendo seu filho. Porém, esse processo é muito mais misterioso do que parece.
- HORÁRIOS
- Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 21h (exceto quinta-feira).
- Cine Ritz Perim, sala 3 (dub): 20h15 (exceto quinta e domingo).
- SCOOBY! O FILME
- 1h 34min / Comédia, Animação, Família
- Direção: Tony Cervone / Elenco: Frank Welker, Will Forte, Zac Efron
- Sinopse: SCOOBY! O Filme é uma história de origem dos famosos personagens da série animada da Hanna Barbera. Salsicha e Scooby tem uma conexão instantânea envolvendo comida em seu primeiro encontro, e logo se unem aos jovens detetives Fred, Velma e Daphne para formar a Mistério S/A. Só que, após resolver centenas de casos, eles encontram o desafio de impedir o "apocãolipse", que virá quando o fantasma do cão Cerberus for liberado no mundo.
- HORÁRIOS
- Cine Unimed Shopping Sul, sala 1 (dub): 18h (exceto quinta e domingo).
- TROLLS 2
- 94 min / Animação, Comédia, Musical
- Direção: Walt Dohrn / Elenco: Anna Kendrick, Justin Timberlake, Rachel Bloom
- Sinopse: Em "Trolls 2", a rainha Poppy (Anna Kendrick) e Branch (Justin Timberlake) fazem uma descoberta surpreendente: há outros mundos Troll além do seu, e suas diferenças criam grandes confrontos entre essas diversas tribos. Quando uma ameaça misteriosa coloca todos os Trolls do país em perigo, Poppy, Branch e seu grupo de amigos devem embarcar em uma jornada épica para criar harmonia entre os Trolls rivais e uní-los contra um mal maior.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 1 (dub): 15h30 (exceto sexta-feira).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 4 (dub): 16h20 (exceto quinta-feira).
- Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub): 15h20, 17h20 (todos os dias).
- Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 15h10, 17h (exceto quinta e sexta-feira).
- Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 14h40, 16h30 (exceto quinta e sexta-feira).
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 4 (dub): 15h15 (exceto quinta-feira).
- Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 16h40, 19h (exceto quinta-feira).
- Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 17h, 19h (exceto quinta e sexta-feira).
- Cine Ritz Perim, sala 2 (dub): 17h20 (exceto quinta e domingo).
- Cine Unimed Shopping Sul, sala 3 (dub): 17h40 (exceto quinta e domingo).
- Cinépolis Moxuara Cariacica, sala 4 (dub): 14h30 (todos os dias).
- Cine Araújo Shopping Mestre Álvaro, sala 2 (dub): 15h (todos os dias).