Confira os filmes em cartaz nos cinemas do ES de 18 a 24 de fevereiro

ESTREIA
- MONSTER HUNTER
- 1h 43min / Ação, Aventura, Fantasia
- Direção: Paul W.S. Anderson / Elenco: Milla Jovovich, Tony Jaa, T.I.
- Sinopse: Baseado no jogo da Capcom chamado Monster Hunter, por trás do mundo que conhecemos, existe um perigoso universo, com bestas gigantes e monstros perigosos que governam com total feracidade. Quando uma tempestade de areia transporta a Tenente Artemis (Milla Jovovich) e sua unidade para esse mundo, os soldados ficam em choque, descobrindo que o novo ambiente é o hostil lar de diversas criaturas perigosas, imunes ao seu poder de fogo. Batalhando por suas vidas, a unidade precisará de um milagre para se salvar da fúria desse inóspito novo local.
- HORÁRIOS
- Cinemark Vitória, sala 3: 21h30. Sala 8: 15h (dub); 17h45 (dub); 20h20
- Cinemark Vila Velha, sala 2 (dub): 15h20; 17h50; 20h20. Sala 7 (dub): 13h40; 16h40; 19h10; 21h40
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 20h. Sala 4 (dub): 16h15; 18h30; 20h45
- Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub): 21h15
- Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 17h; 19h; 21h
- Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 18h40; 21h. Sala 4 (dub): 20h30. Sala 5 (dub): 16h; 18h20
- Cinemagic Norte Sul, sala 3: 21h10. Sala 4 (dub): 14h40; 16h50; 19h
- Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 14h30; 16h30; 18h30; 20h30
- Cinesercla Linhares, sala 3 (dub): 14h30; 16h30; 20h30
- BERLIN ALEXANDERPLATZ
- 3h 03min / Drama
- Direção: Burhan Qurbani / Elenco: Welket Bungué, Jella Haase, Albrecht Schuch
- Sinopse: Ao Francis sobreviver à sua fuga da África Ocidental, Francis acorda em uma praia no sul da Europa, determinado a viver uma vida decente e regular a partir de agora. Mas ele acaba na atual Berlim, inicialmente resistindo a uma oferta de traficar drogas no parque Hasenheide, porém acaba sob a influência de Reinhold, seu amigo neurótico e viciado em sexo que o abriga. Entretanto, ao conhecer a dona do clube Eva, a acompanhante Mieze, Francis sente que encontrou algo bom pela primeira vez, que pode trazer coisas boas e ruins para sua nova jornada em Berlim. Confira a classificação indicativa no Portal Online da Cultura Digital.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 1: 19h40
EM CARTAZ
- DESTRUIÇÃO FINAL: O ÚLTIMO REFÚGIO
- 120 min / Ação, Drama
- Direção: Ric Roman Waugh / Elenco: Gerard Butler, Morena Baccarin, David Denman
- Sinopse: Uma família luta para sobreviver enquanto um cometa segue em direção à Terra. John Garrity (Gerard Butler), sua esposa Allison (Morena Baccarin) e seu jovem filho Nathan (Roger Dale Floyd) fazem uma perigosa jornada à procura de um local seguro para se estabelecerem. Nessa jornada, eles enfrentarão o pior da humanidade em um momento de crescimento do pânico, desbravando um cenário onde a lei não existe mais.
- HORÁRIOS
- Cinemark Vitória, sala 2 (dub): 21h10
- Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub): 21h30
- EMMA E AS CORES DA VIDA
- 1h 57min / Drama, Romance
- Direção: Silvio Soldini / Elenco: Adriano Giannini, Valeria Golino, Arianna Scommegna
- Sinopse: Teo (Adriano Giannini) é um mulherengo publicitário que divide seu tempo entre a amante, a namorada e a elaboração de mentiras. Um dia seu caminho cruza com o de Emma (Valeria Golino), uma osteopata cega, e o que começa como mais um mero jogo de sedução se transforma numa relação inesperadamente íntima.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 1: 17h30
- FALE COM AS ABELHAS
- 1h 48min / Romance, Drama
- Direção: Annabel Jankel / Elenco: Anna Paquin, Holliday Grainger, Emun Elliott
- Sinopse: Após a morte do pai, a médica Jean Markham (Anna Paquin) volta à sua cidade natal para assumir as funções do falecido. Quando ela começa a atender o jovem Charlie (Gregor Selkirk), conhece, no processo, a mãe dele, Lydia (Holliday Grainger), passando a se relacionar amorosamente com a mãe do rapaz.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 1: 15h30
- HERÓI POR ACIDENTE
- 1h 58min / Comédia dramática
- Direção: Stephen Frears / Elenco: Dustin Hoffman, Joan Cusack, Geena Davis
- Sinopse: O mendigo Bernie Laplante (Dustin Hoffman), um sujeito intratável e egoísta, tenta escapar da cadeia convencendo o juiz que é um pai de família exemplar. A caminho da casa da ex-mulher, que o odeia e tem a guarda do seu filho, presencia a queda de um avião com 54 passageiros. Meio a contragosto, desemperra a porta da aeronave e salva os passageiros. Perde um pé de sapato e some. Entre os passageiros estava Gale Gayley (Geena Davis), uma repórter de televisão que decide iniciar uma campanha para descobrir a identidade do herói anônimo e oferece um milhão de dólares ao "herói" do desastre aéreo. Bernie deu o sapato restante para John Bubber (Andy Garcia), um desabrigado. Gale segue a pista do sapato e acaba chegando em John Bubber, que herdou o outro pé de Laplante e decide tirar proveito da oferta, pois é um homem bonito e encantador e logo ganha o coração da cidade inteira. Logo Bernie percebe que jogou fora um milhão de dólares e inicia um esforço para conseguir o reconhecimento e o dinheiro.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 2: 18h40
- LEGADO EXPLOSIVO
- 98 min / Ação, Suspense
- Direção: Mark Williams / Elenco: Liam Neeson, Kate Walsh, Anthony Ramos
- Sinopse: Em "Legado Explosivo", um ladrão de banco resolve mudar de vida e se tornar uma pessoa honesta quando se apaixona por uma mulher que trabalha em uma instalação de armazenamento, um lugar onde ele esconde todo o dinheiro que rouba. Mas fica cada vez mais difícil limpar seu nome quando ele passa a ser investigado por um agente corrupto do FBI.
- HORÁRIOS
- Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub): 20h40. Sala 4: 19h
- Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 16h20
- MULHER MARAVILHA 1984
- 2h 31min / Ação, Aventura, Fantasia
- Direção: Patty Jenkins / Elenco: Gal Gadot, Chris Pine e Kristen Wiig
- Sinopse: Durante o período de ouro dos anos 1980, Diana Prince (Gal Gadot) tem algumas surpresas pela frente. Além de conhecer a Dra. Barbara Minerva (Kristen Wiig), uma antropóloga que esconde ser a poderosa e malvada Mulher-Leopardo, Diana entrará em contato ainda com o inescrupuloso Max Lord (Pedro Pascal), um homem capaz de tudo para atingir seus objetivos. Sem saber o que o futuro lhe reserva, a heroína Mulher-Maravilha está prestes a enfrentar seus piores inimigos, com direito a um surpreendente reencontro com seu amor Steve Trevor (Chris Pine).
- HORÁRIOS
- Cinemark Vitória, sala 7 (dub): 14h20; 17h50; 21h15
- Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub): 17h35; 21h15
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2 (dub): 20h45
- Cine Via Sul (dub): 20h30
- Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 20h
- Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub): 20h40
- Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub): 21h10
- Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 17h10; 20h
- Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 17h10; 20h
- O MENSAGEIRO DO ÚLTIMO DIA
- 137 min / Terror, Suspense
- Direção: David Prior / Elenco: James Badge Dale, Stephen Root, Joel Courtney
- Sinopse: Em "O Mensageiro do Último Dia" (The Empty Man), quando um grupo de adolescentes de uma pequena cidade começa a desaparecer misteriosamente, os moradores acreditam que é obra de uma lenda urbana local. Enquanto um policial aposentado investiga os desaparecimentos, ele descobre um grupo secreto e suas tentativas de evocarem uma entidade sobrenatural, colocando a vida de todos em perigo.
- HORÁRIOS
- Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 17h
- Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 21h
- PINÓQUIO
- 125 min / Fantasia, Drama
- Direção: Matteo Garrone / Elenco: Roberto Benigni, Federico Ielapi, Rocco Papaleo
- Sinopse: No live action de Pinóquio, somos apresentados à verdade sombria por trás de um clássico que marcou gerações. O solitário marceneiro Gepeto (Roberto Benigni) tem o grande desejo de ser pai, e deseja que Pinóquio (Federico Ielapi), o boneco de madeira que acabou de construir, ganhe vida. Seu pedido é atendido, mas a desobediência do jovem brinquedo faz com que ele se perca de casa e embarque em uma jornada repleta de mistérios e seres mágicos, que o levará a conhecer de fato os perigos do mundo.
- HORÁRIOS
- Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub): 14h15
- Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub): 15h40
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2 (dub): 15h40
- PRISCILLA, A RAINHA DO DESERTO
- 1h 44min / Comédia Musical
- Direção: Stephan Elliott / Elenco: Terence Stamp, Hugo Weaving, Guy Pearce
- Sinopse: As drag queens Anthony (Hugo Weaving) e Adam (Guy Pearce) e a transexual Bernadette (Terence Stamp) são contratadas para realizar um show em Alice Springs, uma cidade remota localizada no deserto australiano. Eles partem de Sydney a bordo de Priscilla, um ônibus, tendo a companhia de Bob (Bill Hunter). Só que no caminho eles descobrem que quem os contratou foi a esposa de Anthony.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 2: 20h50
- SEM SAÍDA
- 1h 32min / Suspense, Terror
- Direção: Will Wernick / Elenco: Keegan Allen, Holland Roden, Denzel Whitaker
- Sinopse: Uma personalidade das mídias sociais viaja com seus amigos para Moscou para conseguir novos conteúdos para o seu bem-sucedido vlog. Sempre ultrapassando os limites e atendendo a um público crescente, eles entram em um mundo de mistério e perigo. Quando as linhas entre a vida real e as mídias sociais são borradas, o grupo deve lutar para escapar e sobreviver.
- HORÁRIOS
- Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub): 22h10
- Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub): 18h30
- Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 19h, 21h
- Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub): 16h30; 18h30; 20h30. Sala 3: 21h10
- TOM & JERRY - O FILME
- Animação, Comédia, Aventura
- Direção: Tim Story
- Sinopse: Adaptação do clássico desenho animado da Hanna-Barbera, retornando às origens da história e mostrando como Tom e Jerry se conheceram. Depois de anos vivendo na casa de um casal de idosos que o trata como um animal de estimação, Jerry precisa se virar para sobreviver quando descobre que existem novos locatários no local. E pior do que isso: eles trouxeram consigo um gato.
- HORÁRIOS
- Cinemark Vitória, sala 2 (dub): 13h20; 15h50; 18h30. Sala 3 (dub): 14h; 16h30; 19h
- Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub): 13h10; 15h40; 18h10. Sala 4 (dub): 14h; 16h30. Sala 8 (dub): 14h40; 17h10; 19h40
- Cine Via Sul (dub): 16h45; 18h30
- Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub): 17h15; 19h15
- Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 17h; 19h
- Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub): 15h50; 18h05; 20h20
- Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub): 15h50; 18h; 20h10. Sala 3 (dub): 14h50; 17h; 19h10
- Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub): 15h45; 17h45; 19h45
- Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 15h45; 17h45; 19h45
- Cine Jardins, sala 2 (dub): 15h15
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 15h30; 17h45. Sala 2 (dub): 18h30. Sala 6 (dub): 15h; 17h15; 19h30
- VOZES DISTANTES
- 85 minutos / drama
- Direção: Terence Davies / Elenco: Freda Dowie, Angela Walsh, Dean Williams, entre outros
- Sinopse: Na Liverpool dos anos 40, três irmãos se envolvem com a música e passam por dificuldades sob o mesmo teto que o pai autoritário. Vencedor do prêmio da crítica no Festival de Cannes
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 2: 17h05