Confira os filmes em cartaz nos cinemas do ES de 11 a 17 de março

ESTREIA
- O MUNDO DE GLÓRIA
- 107 min/ Drama
- Direção: Robert Guédiguian/ Elenco: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan
- Sinopse: Em "O Mundo de Glória", na França, uma família se reúne para testemunhar o nascimento da filha de Mathilda (Anaïs Demoustier). Seu pai acaba de deixar a prisão e seu marido é um motorista em conflito com os taxistas da cidade. Em meio a tempos difíceis, uma ambiciosa ideia de negócios pode salvá-los da complicada situação.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 1: 18h20.
EM CARTAZ
- RAYA E O ÚLTIMO DRAGÃO
- 107 min/ Animação, Fantasia, Aventura
- Direção: Don Hall, Carlos López Estrada/ Elenco: Kelly Marie Tran, Awkwafina, Daniel Dae Kim
- Sinopse: Kumandra é um reino habitado por uma vasta e antiga civilização conhecida por ter passado gerações venerado os dragões, seus poderes e sua sabedoria. Porém, com as criaturas desaparecidas, a terra é tomada por uma força obscura. Quando uma guerreira chamada Raya, convencida de que a espécie não foi extinta, decide sair em busca do último dragão, sua aventura pode mudar o curso de todo o mundo.
- HORÁRIOS
- Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub): 16h, 18h15, 20h30. Sala 4 (dub): 19h.
- Cinesercla Linhares, sala 3 (dub): 15h10, 17h20, 19h30.
- Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 16h40, 19h, 21h15.
- Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 19h, 21h.
- LUCICREIDE VAI PARA MARTE
- 90 min/ Comédia
- Direção: Rodrigo César/ Elenco: Fabiana Karla, Adriana Birolli, Leandro da Matta
- Sinopse: A empregada doméstica Lucicreide (Fabiana Karla) é uma dessas pessoas cuja vida é uma batalha inglória: seu marido a abandonou, seus filhos fogem cada vez mais ao seu controle e sua sogra se instalou em sua casa contra sua vontade. Saturada das responsabilidades, ela permite que o filho de seus patrões a inscreva na viagem especial que levará o primeiro homem ao Planeta Vermelho, sem se dar conta de que essa decisão impulsiva a transportará para uma aventura diferente de tudo que ela já vivenciou. CONFIRA MATÉRIA SOBRE O FILME AQUI
- HORÁRIOS
- Cinemark Vitória, sala 8: 16h10.
- Cinemagic Norte Sul, sala 4: 21h15.
- A IGUALDADE É BRANCA
- 91 min/ Drama, Comédia , Romance
- Direção: Krzysztof Kieslowski/ Elenco: Julie Delpy, Zbigniew Zamachowski, Janusz Gajos
- Sinopse: Após se divorciar na França da mulher que ama, Dominique (Julie Delpy),um polonês (Zbigniew Zamachowski) volta ao seu país de origem disposto a ganhar muito dinheiro para poder se vingar do grande amor da sua vida.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 2: 20h50.
- A VIÚVA DAS SOMBRAS
- 80 min/ Terror
- Direção: Ivan Minin/ Elenco: Viktoria Potemina, Anastasiia Gribova, Margarita Bychkova
- Sinopse: Baseado em eventos reais, o terror conta a história de um grupo de voluntários que entra em uma densa floresta para resgatar um adolescente desaparecido. Nesse mesmo lugar, diversas pessoas sumiram nas últimas três décadas, e apenas alguns corpos foram encontrados, todos nus. A comunicação com a base fora da mata é interrompida misteriosamente. Sem sucesso na busca pelo jovem, eventos sobrenaturais acontecem e a equipe começa acreditar na lenda local que diz existir espíritos sombrios que levam as pessoas.
- HORÁRIOS
- Cinemark Vitória, sala 3: 22h05. Sala 7 (dub): 19h, 21h20.
- Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub): 17h30, 19h30, 21h20.
- Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 16h50, 20h30.
- Cinépolis Moxuara Cariacica, sala 5 (dub): 18h45, 21h.
- Cine Via Sul Marataízes (dub): 18h30.
- Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub): 19h30, 21h20.
- O FABULOSO DESTINO DE AMÉLIE POULAIN
- 120 min/ Comédia , Romance, Fantasia
- Direção:Jean-Pierre Jeunet/ Elenco: Audrey Tautou, Robert Gendreu, Clotilde Mollet
- Sinopse: Após deixar a vida de subúrbio que levava com a família, a inocente Amélie (Audrey Tautou) muda-se para o bairro parisiense de Montmartre, onde começa a trabalhar como garçonete. Certo dia, ela encontra uma caixa escondida no banheiro de sua casa e, pensando que pertencesse ao antigo morador, decide procurá-lo e é assim que encontra Dominique (Maurice Bénichou). Ao ver que ele chora de alegria ao reaver o seu objeto, a moça fica impressionada e adquire uma nova visão do mundo. Então, a partir de pequenos gestos, ela passa a ajudar as pessoas que a rodeiam, vendo nisto um novo sentido para sua existência. Contudo, ainda sente falta de um grande amor.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 2: 16h50.
- O SONHO DE WADJDA
- 97 min/ Drama
- Direção: Haifaa Al Mansour/ Elenco: Waad Mohammed, Reem Abdullah, Abdullrahman Al Gohani
- Sinopse: Wadjda tem dez anos de idade, e mora no subúrbio de Riade, a capital da Arábia Saudita. Ela é uma garota teimosa e cheia de vida, que gosta de brincar com os garotos. Um dia, após uma disputa com o amigo Abdullah, ela vê uma bela bicicleta verde à venda. Wadjda gostaria de comprar a bicicleta, para superar o colega em uma corrida, mas na sociedade conservadora onde vivem, garotas não podem dirigir carros ou bicicletas. Ela decide então fazer de tudo para conseguir o dinheiro sozinha.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 2: 19h.
- JUDAS E O MESSIAS NEGRO
- 126 min/ Biografia, Drama
- Direção:Shaka King / Elenco: Daniel Kaluuya, Lakeith Stanfield, Martin Sheen
- Sinopse: A história de ascensão e queda de Fred Hampton (Daniel Kaluuya), o ativista dos direitos dos negros e revolucionário líder do partido dos Panteras Negras. Um jovem proeminente na política, ele atrai a atenção do FBI, que com a ajuda de William O’Neal (LaKeith Stanfield) acaba infiltrando os Panteras Negras e causando o assassinato de Hampton.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 1: 16h, 20h20.
- Cinemagic Norte Sul, sala 2: 21h.
- MONSTER HUNTER
- 93 min / Ação, Aventura, Fantasia
- Direção: Paul W.S. Anderson / Elenco: Milla Jovovich, Tony Jaa, T.I.
- Sinopse: Baseado no jogo da Capcom chamado Monster Hunter, por trás do mundo que conhecemos, existe um perigoso universo, com bestas gigantes e monstros perigosos que governam com total feracidade. Quando uma tempestade de areia transporta a Tenente Artemis (Milla Jovovich) e sua unidade para esse mundo, os soldados ficam em choque, descobrindo que o novo ambiente é o hostil lar de diversas criaturas perigosas, imunes ao seu poder de fogo. Batalhando por suas vidas, a unidade precisará de um milagre para se salvar da fúria desse inóspito novo local.
- HORÁRIOS
- Cinemark Vitória, sala 2: 19h20 (sábado e domingo); 22h; 14h20, 16h50 (dub); 19h20 (dub)(exceto sábado e domingo).
- Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub): 17h.
- Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 18h30.
- Cinépolis Moxuara Cariacica, sala 4 (dub): 15h, 17h30, 20h.
- Cine Via Sul Marataízes (dub): 20h30.
- Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 19h.
- MULHER MARAVILHA 1984
- 151 min / Ação, Aventura, Fantasia
- Direção: Patty Jenkins / Elenco: Gal Gadot, Chris Pine e Kristen Wiig
- Sinopse: Durante o período de ouro dos anos 1980, Diana Prince (Gal Gadot) tem algumas surpresas pela frente. Além de conhecer a Dra. Barbara Minerva (Kristen Wiig), uma antropóloga que esconde ser a poderosa e malvada Mulher-Leopardo, Diana entrará em contato ainda com o inescrupuloso Max Lord (Pedro Pascal), um homem capaz de tudo para atingir seus objetivos. Sem saber o que o futuro lhe reserva, a heroína Mulher-Maravilha está prestes a enfrentar seus piores inimigos, com direito a um surpreendente reencontro com seu amor Steve Trevor (Chris Pine).
- HORÁRIOS
- Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 21h.
- Cinépolis Moxuara Cariacica, sala 5 (dub): 15h30.
- TOM & JERRY - O FILME
- 91 min/Animação, Comédia, Aventura
- Direção: Tim Story
- Sinopse: Adaptação do clássico desenho animado da Hanna-Barbera, retornando às origens da história e mostrando como Tom e Jerry se conheceram. Depois de anos vivendo na casa de um casal de idosos que o trata como um animal de estimação, Jerry precisa se virar para sobreviver quando descobre que existem novos locatários no local. E pior do que isso: eles trouxeram consigo um gato.
- HORÁRIOS
- Cinemark Vitória, sala 3 (dub): 14h30, 17h, 19h35. Sala 7 (dub): 14h, 16h30.
- Cine Via Sul Marataízes (dub): 16h45 (sexta, sábado e domingo).
- Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 17h.
- Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub): 17h, 19h.
- Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 16h, 18h, 20h.
- Cine Jardins, sala 2: 15h.
- Cinépolis Moxuara Cariacica, sala 2 (dub): 14h30, 17h, 19h30.