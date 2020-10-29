Confira os filmes em cartaz no ES de 29 de outubro a 4 de novembro

ESTREIA
- TENET
- 150 min, Ação, Ficção Científica
- Sinopse: Um agente da CIA conhecido como O Protagonista (John David Washington) é recrutado por uma organização misteriosa, chamada Tenet, para participar de uma missão de escala global. Eles precisam impedir que Andrei Sator (Kenneth Branagh), um renegado oligarca russo com meios de se comunicar com o futuro, inicie a Terceira Guerra Mundial. A organização está em posse de uma arma de fogo que consegue fazer o tempo correr ao contrário, acreditando que o objeto veio do futuro. Com essa habilidade em mãos, O Protagonista precisará usá-la como forma de se opor à ameaça que está por vir, impedindo que os planos de Sator se concretizem.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 1: 18h30 (todos os dias). Sala 2: 16h20, 19h50 (todos os dias). Sala 3: 15h40, 19h10 (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 1: 15h05, 18h40 (todos os dias). Sala 2 (XD): 15h40, 19h10 (todos os dias). Sala 6 (dub): 17h (todos os dias).
- Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 1: 14h40, 18h (dub) (todos os dias); 21h20 (leg)(todos os dias). Sala 3: 17h (leg) (todos os dias); 20h (dub)(todos os dias).
- Cinesercla Shopping Montserrat, sala 1 (dub): 17h, 20h (todos os dias). Sala 2 (dub): 14h40, 17h30, 20h30 (todos os dias).
- Cinesercla Pátio Mix Linhares, sala 3 (dub): 14h40, 17h30, 20h30 (todos os dias).
- Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 1 (dub): 19h30 (todos os dias). Sala 3: 14h50 (sábado, domingo e segunda-feira); 17h50 e 21h (todos os dias). Sala 7: 20h (todos os dias).
- Cinesystem Boulervard Shopping, sala 3 (dub): 15h, 18h, 21h (todos os dias); Sala 4 (dub): 19h30 (todos os dias); Sala 6 (dub): 20h (todos os dias).
- Cine Gama, sala 1 (dub): 18h, 21h (todos os dias).
- BREAK THE SILENCE: THE MOVIE
- 91 min, Documentário, Musical
- Sinopse: Break the Silence: The Movie é um documentário sobre os bastidores da turnê Love yourself: Speak Yourself da boyband sul coreana BTS. Sendo um dos grupos mais conhecidos do gênero k-pop mundialmente, a produção acompanha os melhores momentos ddas viagens entre grandes países ao redor do mundo por 351 dias como Los Angeles, Tóquio e Brasil.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 6: 15h20, 17h45, 20h15 (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 4: 16h20 (todos os dias). Sala 8: 15h20, 17h45, 20h15 (todos os dias).
EM CARTAZ
- A ILHA DA FANTASIA
- 110 min, Terror, Aventura
- Sinopse: A Ilha da Fantasia acompanha alguns visitantes que visitam uma ilha mágica no meio do Oceano Pacífico que oferece aos seus viajantes a possibilidade de realizar seus sonhos e viver aventuras que parecem impossíveis em qualquer outro lugar. Porém, como avisa o anfitrião da ilha, Sr. Roarke (Michael Pena), realizar seus desejos pode não acontecer da maneira esperada.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 7: 20h30 (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3 (dub): 19h50 (todos os dias).
- Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 4 (dub): 17h, 21h30 (todos os dias).
- Cinesercla Shopping Montserrat, sala 5 (dub): 20h20 (todos os dias).
- Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 7 (dub): 15h (sábado, domingo e segunda-feira); 17:30 (todos os dias).
- SCOOBY! O FILME
- 94 min, Comédia, Animação, Família
- Sinopse: Uma história de origem dos famosos personagens da série animada da Hanna Barbera. Salsicha e Scooby tem uma conexão instantânea envolvendo comida em seu primeiro encontro, e logo se unem aos jovens detetives Fred, Velma e Daphne para formar a Mistério S/A. Só que, após resolver centenas de casos, eles encontram o desafio de impedir o "apocãolipse", que virá quando o fantasma do cão Cerberus for liberado no mundo.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 1: 16h (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala (dub): 17h50 (todos os dias).
- Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 2 (dub): 16h30 (todos os dias).
- Cinesercla Shopping Montserrat, sala 5 (dub): 16h20, 18h20 (todos os dias).
- Cinesercla Pátio Mix Linhares, sala 1 (dub): 16h45 (todos os dias).
- Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 1 (dub): 15h10 (sábado, domingo e segunda-feira); 17h10 (todos os dias).
- Cinesystem Boulervard Shopping, sala 4 (dub): 17h15 (todos os dias), 15h05 (sábado, segunda e terça).
- COMO CAES E GATOS 3 - PELUDOS UNIDOS
- 84 min, Ação, Comédia, Família
- Sinopse: Já se passaram 10 anos desde a criação da Grande Trégua, um elaborado sistema de vigilância conjunta de espécies projetado e monitorado por cães e gatos para manter a paz quando surgem conflitos. Mas quando um vilão tecnológico invade as redes sem fio para usar as frequências ouvidas apenas por cães e gatos, ele as manipula para o conflito, e a batalha mundial entre cães e gatos está de volta. Agora, uma equipe de agentes inexperientes e nunca testados terá que usar seus instintos animais à moda antiga para restaurar a ordem e a paz entre cães e gatos em todos os lugares.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3 (dub): 14h45 (todos os dias).
- Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 3 (dub): 15h (todos os dias).
- Cinesercla Shopping Montserrat, sala 1 (dub): 15h (todos os dias).
- Cinesercla Pátio Mix Linhares, sala 1 (dub): 14h45 (todos os dias).
- Cine Ritz Piúma: 17h (sábado, domingo e segunda); 19h (exceto quinta-feira).
- OS NOVOS MUTANTES
- 93 min, Terror, Suspense, Fantasia, Ficção Científica
- Sinopse: Cinco jovens mutantes (Maisie Williams, Blu Hunt, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton e Henry Zaga) descobrem o alcance de seus poderes e lidam com traumas do passado. No entanto, eles são mantidos presos contra a vontade em uma instituição controlada pela Dr. Cecilia Reyes (Alice Braga). Enquanto a médica promete controlar as habilidades do grupo, nada é o que parece.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 7 (dub): 15h30, 18h (todos os dias). Sala 8: 19h30 (todos os dias); 16h35 (dub) (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3 (dub): 17h10 (todos os dias); Sala 4 (dub): 19h (todos os dias). Sala 5: 20h20 (todos os dias); 15h (dub) (todos os dias).
- Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 2 (dub): 18h45, 21h (todos os dias).
- Cinesercla Shopping Montserrat, sala 4 (dub): 14h45, 16h45, 18h45, 20h45 (todos os dias).
- Cinesercla Pátio Mix Linhares, sala 1 (dub): 18h45 , 20h45 (todos os dias).
- Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 4 (dub): 15h40 (sábado, domingo e segunda-feira); 18h, 20h20 (todos os dias).
- Cinesystem Boulervard Shopping, sala 1 (dub): 17h, 19h05, 21h10 (dub) (todos os dias); 14h55 (sábado, domingo e segunda). Sala 2(dub): 18h, 20h5 (quinta, terça e quarta); 16h, 18h05 (sexta, sábado, domingo e segunda).
- Cine RitzPiúma: 21h (exceto quinta-feira).
- POSSESSÃO: O ÚLTIMO ESTÁGIO
- 88 min, Terror
- Sinopse: Possessão: O Último Estágio acompanha Padre Lambert (Peter Jackson) realizou um exorcismo em um menino e falhou, levando-o à morte, por isso, ele passou oito anos na cadeia. Agora, na tentativa de redimir seu erro, o Padre tentará resgatar Joel Clarke (Robert Kazinsky) da possessão do diabo. Para isso, ele convence Clarke de que, sem essa ajuda, ele jamais será liberto dessa maldição e poderá acabar perdendo seu filho. Porém, esse processo é muito mais misterioso do que parece.
- HORÁRIOS
- Cinesystem Boulevard Shopping, sala 2: 20h30 (exceto quinta-feira, terça-feira e quarta-feira).
- DE PERTO ELA NÃO É NORMAL
- 93 min, Comédia
- Sinopse: Em De Perto Ela Não é Normal, pressionada por tudo e todos, Suzie (Suzana Pires), hoje uma mulher de 40 anos, se afastou completamente da menina sensível e criativa que foi na infância. Agora, anos depois e coberta por diversos arquétipos da mulher perfeita, ela vai iniciar uma longa busca por si mesma. E isso ficará mais forte quando ela rencontrar sua tia Suely (Suzana Pires), uma mulher livre que fará Suzie revisitar o seu passado.
- HORÁRIOS
- Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 4 (nac): 15h, 19h30 (todos os dias).
- O OFICIAL E O ESPIÃO
- 132 min, Drama, Histórico, Suspense
- Sinopse: Oficial e o Espião se passa em Paris, final do século 19. O capitão francês Alfred Dreyfus é um dos poucos judeus que faz parte do exército. No dia 22 de dezembro de 1884, seus inimigos alcançam seu objetivo: conseguem fazer com que Dreyfus seja acusado de alta traição. Pelo crime, julgado à portas fechadas, o capitão é sentenciado à prisão perpétua no exílio. Intrigado com a evolução do caso, o investigador Picquart decide seguir as pistas para desvendar o mistério por trás da condenação de Dreyfus.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins: 20h45 (todos os dias).
- A JORNADA
- 106 min, Drama
- Sinopse: Em A Jornada, uma astronauta francesa em treinamento é convocada para uma missão oficial. Ela precisa deixar sua filha de sete anos com o pai e seguir viagem para o espaço junto com outros dois homens, um americano e outro russo. Desde o anúncio de sua convocação até depois da partida, ela passa a lidar diariamente com as dificuldades de ser mulher em um mundo dominado por homens incapazes de compreender os sentimentos ligados à maternidade e ao íntimo feminino.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 1: 18h30 (todos os dias).
- PAPICHA
- 105 min, Drama
- Sinopse: Em 1997, a Argélia é controlada por grupos terroristas com intenções de transformar o país em um arcaico Estado Islâmico. Nedjma (Lyna Khoudri), uma estudante universitária apaixonada pelo mundo da moda, deseja lutar contra a opressão que o governo exerce sobre mulheres tentando controlar seus corpos e presença em espaços públicos. Determinada em unir as mulheres de seu campus, ela organiza um desfile em protesto, que desafia as regras impostas pela sociedade argelina.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 1: 16h20 (todos os dias).
- ADEUS MENINOS
- 103 minutos, Drama, filme de 1987, Leão De Ouro Em Veneza
- Sinopse: França, inverno de 1944. Julien Quentin (Gaspard Manesse) é um garoto de 12 anos que frequenta o colégio St. Jean-de-la-Croix, em grandes dificuldades por conta da 2ª Guerra Mundial. Ele ganha um inimigo com a chegada de Jean Bonnett (Raphael Fejto), um introvertido garoto. Mais tarde Julien descobre que o menino é judeu e os dois se tornam melhores amigos, mas a tragédia chega à escola quando a Gestapo invade o local. Direção de Louis Malle.
- HORÁRIOS
- CineJardins: 20h50 (sexta-feira).
- ORLANDO - A MULHER IMORTAL
- 92 min, Drama , Romance, baseado em obra literária de Virginia Woolf
- Sinopse: O nobre Orlando (Tilda Swinton) é condenado pela Rainha Elizabeth I (Quentin Crisp) a permanecer eternamente jovem. A maldição se cumpre e Orlando atravessa os séculos experimentando vidas, parceiros, sentimentos e mudanças de gênero. Direçaõ de Sally Potter.
- HORÁRIOS
- CineJardins: 16h (domingo).
- AMANTES
- 105 minutos, Drama, Romance, filme de 1991, GOYA de melhor filme
- Sinopse: Paco termina o serviço militar e decide ficar em Madrid para morar perto de sua namorada, Trini. Ao mesmo tempo, ele conhece Luísa, uma viúva que o introduz ao mundo dos prazeres sexuais. Direção de Vicente Aranda. Filme com Maribel Verdu e Victória Abril.
- HORÁRIOS
- CineJardins: 21h (sábado); 16h (quarta-feira).
- ALGO COMO A FELICIDADE
- 100 min, Drama
- Sinopse: Monika (Tatiana Vilhelmová), Toník (Pavel Liska) e Dasha (Anna Geislerová) cresceram juntos no mesmo conjunto habitacional, no subúrbio de uma pequena cidade da República Tcheca. Já adultos, eles buscam meios distintos para viver. Monika espera um dia reencontrar o noivo, que partiu para os Estados Unidos em busca de dinheiro e sucesso. Toník vive com sua tia excêntrica (Zuzana Kronerová), com quem tenta manter a fazenda da família. Já Dasha tem dois filhos e um amante casado, estando sempre à beira do desespero. Quando seu estado piora ela é hospitalizada, o que faz com que Monika e Toník se aproximem. Direção de Bohdan Slama.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins: 16h (sábado).
- MINHA VIDA EM COR-DE-ROSA
- 88 minutos, Comédia Dramática, filme de 1997 - Globo de Ouro de Melhor filme extrangeiro
- Sinopse: Ludovic é uma garota transsexual que está começando a assumir sua verdadeira identidade perante o mundo. Seu desejo é se casar com o filho de sua vizinha, mas os novos rumos que Ludovic dá para sua vida surpreendem sua própria família e os vizinhos, que não conseguem aceitar, de fato, a felicidade, os desejos e a real identidade de Ludovic. Direção de Alain Berliner.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins: 20h30 (quarta-feira).
- TERRA DE NINGUÉM
- 105 minutos, Drama, Policial, filme de 1974
- Sinopse: Fort Dupree, Dakota do Sul, 1959. Kit Carruthers (Martin Sheen) é um jovem peão psicologicamente desequilibrado, que mata o pai de Holly Sargis (Sissy Spacek), sua namorada de 15 anos, que não aprovava o relacionamento deles. Kit e Holly fogem juntos para Montana, enquanto Carruthers faz mais vítimas, o que faz a polícia ir em seu encalço. Direção de Terrence Malick.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins: 20h45 (terça-feira).
- O MESMO AMOR, A MESMA CHUVA
- 113 minutos, Comédia Dramática
- Sinopse: Jorge (Ricardo Darín) vive de escrever contos românticos para uma revista. Aos 28 anos, ele é uma jovem promessa da literatura argentina, mas não consegue se fazer notar. Uma noite ele conhece Laura (Soledad Villamil), uma garçonete que está à espera do namorado, do qual não tem notícias desde que ele partiu para o Uruguai alguns meses antes. Jorge e Laura ficam muito unidos e a moça, ciente do grande talento do rapaz, tenta convencê-lo a partir para a literatura propriamente dita. Com o tempo a relação vai se desgastando e eles acabam rompendo. É mostrada a trajetória dos dois personagens ao longo de duas décadas, com suas alegrias, desilusões e esperanças. DIREÇÃO DE JUAN JOSÉ CAMPANELLA - Com RICARDO DARIN.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins: 18h30 (sábado).
- A VIDA DOS OUTROS
- 137 minutos, Drama, Oscar de Melhor FIlme Estrangeiro
- Sinopse: Georg Dreyman (Sebastian Koch) é o maior dramaturgo da Alemanha Oriental, sendo por muitos considerado o modelo perfeito de cidadão para o país, já que não contesta o governo nem seu regime político. Apesar disto o ministro Bruno Hempf (Thomas Thieme) acha por bem acompanhar seus passos, para descobrir se Dreyman tem algo a esconder. Ele passa esta tarefa para Anton Grubitz (Ulrich Tukur), que a princípio não vê nada de errado com Dreyman mas é alertado por Gerd Wiesler (Ulrich Mühe), seu subordinado, de que ele deveria ser vigiado. Grubitz passa a tarefa a Wiesler, que monta uma estrutura em que Dreyman e sua namorada, a atriz Christa-Maria Sieland (Martina Gedeck), são vigiados 24 horas. Simultaneamente o ministro Hempf se interessa por Christa-Maria, passando a chantageá-la em troca de favores sexuais. Direção de Florian Henckel von Donnersmarck.
- HORÁRIOS
- CineJardins: 16h (segunda-feira).
- LEOLO
- 110 minutos, Drama, filme de 1992
- Sinopse: O jovem Leolo (Maxime Collin) esta dividido entre dois mundos: a cidade de Montreal, onde vive com sua família disfuncional e insana, e a terra de fantasia criada por ele através de seus textos. Nesse lugar ele é Leolo Lozone, filho de um camponês siciliano. À medida que o menino vai crescendo e adquirindo novas experiências, os dois mundos em que vive sofrem consequências de seus atos. Direção de Jean-Claude Lauzon
- HORÁRIOS
- Cine Jardins: 20h45 (terça-feira).
- O CHEIRO DO PAPAIA VERDE
- 100 min, Drama, Romance - filme de 1993 - CÉSAR de Melhor Primeiro Filme em 1993
- Sinopse: Mui trabalhou a vida inteira como empregada. O seu último e mais recente trabalho foi em uma família muito rica da alta sociedade chinesa. Agora, anos depois, ela é casada com um pianista e pouco se lembra dos tempos difíceis da juventude. Mas tem uma coisa que a faz sempre relembrar do passado: o cheiro do mamão papaia verde. Direção de Tran Anh Hung.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins: 18h40 (sexta-feira).
- O MARIDO DA CABELEIREIRA
- 80 minutos, Comédia Dramática, Filme de 1990
- Sinopse: Quando criança, Antoine ficava deslumbrado com a mulher que cortava seus cabelos, e seu desejo passou a ser se casar com uma cabeleireira. Adulto, Antoine (Jean Rochefort) conhece a cabeleireira Mathilde (Anna Galiena), os dois se apaixonam e se casam, e ele passa o dia admirando a esposa trabalhar. Mas a paixão entre os dois é tão intensa que o relacionamento começa a ficar doentio, e o mundo parece se resumir ao salão. O filme tem toques de drama, comédia e poesia, com delicado erotismo. Direção de Patrice Leconte.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins: 16h20 (quinta-feira).
- MEDITERRÂNEO
- 95 minutos, Comédia Dramática, Filme de 1992 - OSCAR de Melhor Filme Estrangeiro em 1992
- Sinopse: Durante a Segunda Guerra Mundial, um navio italiano deixa alguns soldados em uma pequena ilha no mar grego, com o intuito de localizar navios inimigos e manter a ilha segura em caso de ataque. O lugar parece deserto e tudo corre bem. Até que o navio dos soldados é atacado e destruido pelos inimigos, e eles encontram-se abandonados lá. É quando eles descobrem que a ilha é habitada por gregos que, aos poucos, saem de seus esconderijos nas montanhas e começam a interagir com os novos habitantes. Logo, os soldados percebem que a vida numa ilha isolada pode não ser tão ruim assim. Direção de Gabriele Salvatores.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins: 18h30 (quarta-feira).
- MONA LISA
- 104 minutos, Comédia dramática, filme de 1986, BAFTA de Melhor ator
- Sinopse: Um ex-presidiário consegue como emprego ser motorista de uma prostituta de luxo negra. Além do trabalho rotineiro de levá-la a diversos lugares, ele tenta encontrar uma amiga dela, que também é prostituta. Neste meio tempo ele se apaixona pela meretriz e começa a defendê-la dos "clientes", mesmo quando ela não quer ser protegida. Filme de Neil Jordan - No elenco Michael Caine e Bo Hoskins.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins: 16h (terça-feira).
- BILLY ELLIOT
- 110 minutos, Comédia Dramática, filme de 1999 , BAFTA de Melhor Filme
- Sinopse: Billy Elliot (Jamie Bell) um garoto de 11 anos que vive numa pequena cidade da Inglaterra, onde o principal meio de sustento são as minas da cidade. Obrigado pelo pai a treinar boxe, Billy fica fascinado com a magia do balé, ao qual tem contato através de aulas de dança clássica que são realizadas na mesma academia onde pratica boxe. Incentivado pela professora de balé (Julie Walters), que vê em Billy um talento nato para a dança, ele resolve então pendurar as luvas de boxe e se dedicar de corpo e alma dança, mesmo tendo que enfrentar a contrariedade de seu irmão e seu pai sua nova atividade. Direção de Stephen Daldry.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins: 18h30 (terça-feira).
- SPLENTOR
- 112 minutos, Comédia Dramática, filme de 1989
- Sinopse: Jordan tem seu próprio cinema na Itália, chamado Splendor. Chantal é sua esposa e caixa do cinema, enquanto Luigi é um amigo da família e projecionista dos filmes. E tudo parecia tranqüilo até que as pessoas se desinteressaram pelo cinema.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins: 18h30 (quinta-feira).
- SEGUNDA-FEIRA AO SOL
- 110 minutos, Comédia Dramática, filme de 2001, GOYA deMelhor Filme em 2001
- Sinopse: Uma cidade costeira no norte da Espanha sofre com seu isolamento quando seus estaleiros começam a ser fechados, deixando vários trabalhadores desempregados à mercê de pequenas ocupações temporárias. Entre eles está Santa (Javier Bardem), um machão rebelde e auto-suficiente que se recusa a admitir o fracasso. Mas a verdade é que ele e seus companheiros, dos quais ele se torna uma espécie de líder, são perdedores completos, mergulhados no alcoolismo e em crises familiares. Direção de Fernando Leon de Aranoa. No elenco Javier Bardem.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins: 20h50 (quinta-feira e domingo).
- CASA VAZIA
- 90 minutos, Drama, Romance, filme de 2004, Leão De Prata em Veneza
- Sinopse: Um jovem vagabundo invade a casa de estranhos e mora nelas enquanto os donos estão fora. Para pagar a estadia ele realiza pequenos consertos ou faz limpeza na casa. Ele costuma ficar um ou dois dias em cada lugar, trocando de casa constantemente. Até que um dia encontra uma bela mulher em uma mansão, que assim como ele também está tentando escapar da vida que leva. Direçaõ de Kim Ki Duk.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins: 16h30 (sexta-feira) e 18h50 (segunda-feira).