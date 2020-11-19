Confira os filmes em cartaz no ES de 19 a 25 de novembro

ESTREIA
- DESTRUIÇÃO FINAL: O ÚLTIMO REFÚGIO
- 120 min, Ação, Drama
- Sinopse: Em "Destruição Final: O Último Refúgio", uma família luta para sobreviver enquanto um cometa segue em direção à Terra. John Garrity (Gerard Butler), sua esposa Allison (Morena Baccarin) e seu jovem filho Nathan (Roger Dale Floyd) fazem uma perigosa jornada à procura de um local seguro para se estabelecerem. Nessa jornada, eles enfrentarão o pior da humanidade em um momento de crescimento do pânico, desbravando um cenário onde a lei não existe mais.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 2: 16h20, 19h40 (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 2 (dub)(xd): 16h40, 19h40 (todos os dias).
- Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 3: 16h30, 19h (dub)(todos os dias); 21h20 (todos os dias).
- Cinesercla Shopping Montserrat, sala 2 (dub): 16h, 18h15, 20h30 (todos os dias).
- Cinesercla Shopping PátioMix Linhares, sala 3 (dub): 16h, 18h15, 20h30 (todos os dias).
- Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 3: 18h05 (todos os dias). Sala 7 (dub): 15h (sábado e domingo); 17h40, 20h20 (todos os dias).
- Cinesystem Boulervard Shopping, sala 5 (dub): 16h, 18h40, 21h10 (todos os dias).
- Cine Ritz Piúma (dub): 17h, 21h (todos os dias).
- Cine Araújo Multiplex Serra Shopping, sala 3 (dub): 15h30, 18h, 20h30 (todos os dias).
- Cine Ritz Aracruz (dub): 17h, 19h20 (todos os dias).
- CONVENÇÃO DAS BRUXAS
- 95 min, Fantasia, Comédia, Família
- Sinopse: O remake de "Convenção das Bruxas", clássico de fantasia dos anos 1990, acompanha um garoto de sete anos que se depara com uma conferência de bruxas em um hotel. Lá, ele acaba descobrindo que um grupo de bruxas está fazendo uma convenção, pretendendo transformar todas as crianças do mundo em ratos. Baseado no livro infantil homônimo de Roald Dahl.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 1: 17h40 (exceto sábado e domingo); 18h30 (sábado e domingo); 15h05 (dub)(exceto sábado e domingo); 15h30 (dub)(sábado e domingo).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 8 (dub): 15h30, 18h10 (todos os dias).
- Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 1 (dub): 16h, 18h15, 20h30 (todos os dias).
- Cinesercla Shopping Montserrat, sala 1 (dub): 14h45, 18h45, 20h45 (todos os dias).
- Cinesercla Shopping PátioMix Linhares, sala 1 (dub): 14h45, 18h45, 20h45 (todos os dias).
- Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 4 (dub): 15h10 (sábado e domingo); 17h30, 19h50 (todos os dias).
- Cinesystem Boulervard Shopping, sala 3 (dub): 16h15, 18h35, 20h55 (todos os dias).
- Cine Araújo Multiplex Serra Shopping, sala 4 (dub): 15h45, 18h, 20h15 (todos os dias).
- Cine Ritz Aracruz (dub): 17h, 19h (todos os dias).
- Cine Gama Colatina (dub): 19h, 21h (todos os dias).
- ENQUANTO ESTIVERMOS JUNTOS
- 115 min, Drama, Biografia, Musical, Romance
- Sinopse: A história real de Jeremy Camp (K.J. Apa), famoso cantor de rock cristão e indicado ao Grammy. A obra deseja focar como a religião foi essencial para o artista superar dores de sua vida, principalmente quando sua esposa Melissa (Britt Robertson) é vítima de câncer.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 3: 16h40, 19h40 (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 1 (dub): 16h20, 19h30 (todos os dias).
- Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 4: 16h, 18h30 (dub)(todos os dias); 21h (todos os dias).
- Cinesercla Shopping Montserrat, sala 5 (dub): 15h30, 17h50, 20h15 (todos os dias).
- Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 1 (dub): 17h50, 20h30 (todos os dias).
- Cinesystem Boulervard Shopping, sala 4 (dub): 15h30, 18h, 20h40 (todos os dias).
- Cine Araújo Multiplex Serra Shopping, sala 5 (dub): 15h10, 17h30, 20h (todos os dias).
EM CARTAZ
- O 3º ANDAR- TERROR NA RUA MALASAÑA
- 105 min, Terror
- Sinopse: Inspirado em eventos reais ocorridos na década de 70, o filme retrata uma família que vai para a grande cidade de Malasaña viver um sonho e se depara com seus piores pesadelos em um apartamento dominado por uma força sobrenatural.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 1: 20h20 (exceto sábado e domingo). Sala 8: 17h30 (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 4 (dub): 17h, 19h50 (todos os dias).
- Cinesystem Boulervard Shopping, sala 1 (dub): 19h, 21h20 (todos os dias).
- Cine Araújo Multiplex Serra Shopping, sala 2 (dub): 19h (todos os dias).
- JOVENS BRUXAS- NOVA IRMANDADE
- 95 min, Fantasia, Terror, Drama
- Sinopse: O filme acompanha um quaterto eclético de bruxas aprendizes e adolescentes que acabam recebendo muito mais do que conseguem lidar enquanto tentavam entender sobre seus novos poderes e seu vínculo.
- HORÁRIOS
- Cinesercla Shopping Montserrat, sala 1 (dub): 16h45 (todos os dias).
- Cinsercla Shopping PátioMixLinhares, sala 1 (dub): 16h45 (todos os dias).
- Cinesystem Boulervard Shopping, sala 1 (dub): 15h45 (sábado e domingo).
- TENET
- 150 min, Ação, Ficção Científica
- Sinopse: Um agente da CIA conhecido como O Protagonista (John David Washington) é recrutado por uma organização misteriosa, chamada Tenet, para participar de uma missão de escala global. Eles precisam impedir que Andrei Sator (Kenneth Branagh), um renegado oligarca russo com meios de se comunicar com o futuro, inicie a Terceira Guerra Mundial. A organização está em posse de uma arma de fogo que consegue fazer o tempo correr ao contrário, acreditando que o objeto veio do futuro. Com essa habilidade em mãos, O Protagonista precisará usá-la como forma de se opor à ameaça que está por vir, impedindo que os planos de Sator se concretizem.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala (7): 15h30, 19h20 (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 5: 19h (todos os dias).
- Cinesercla Shopping Montserrat, sala 4 (dub): 20h (todos os dias).
- Cinesercla Shopping PátioMix Linhares, sala 2 (dub): 20h (todos os dias).
- Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 3: 15h (sábado e domingo); 20h40 (todos os dias).
- Cinesystem Boulervard Shopping, sala 6 (dub): 17h, 20h (todos os dias).
- SCOOBY! O FILME
- 94 min, Comédia, Animação, Família
- Sinopse: Uma história de origem dos famosos personagens da série animada da Hanna Barbera. Salsicha e Scooby tem uma conexão instantânea envolvendo comida em seu primeiro encontro, e logo se unem aos jovens detetives Fred, Velma e Daphne para formar a Mistério S/A. Só que, após resolver centenas de casos, eles encontram o desafio de impedir o "apocãolipse", que virá quando o fantasma do cão Cerberus for liberado no mundo.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 8 (dub): 15h (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3 (dub): 15h (todos os dias).
- Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 1 (dub): 15h20 (sábado e domingo).
- Cinesystem Boulervard Shopping, sala 6 (dub): 14h55 (sábado e domingo).
- Cine Ritz Piúma (dub): 19h10 (todos os dias).
- OS NOVOS MUTANTES
- 93 min, Terror, Suspense, Fantasia, Ficção Científica
- Sinopse: Cinco jovens mutantes (Maisie Williams, Blu Hunt, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton e Henry Zaga) descobrem o alcance de seus poderes e lidam com traumas do passado. No entanto, eles são mantidos presos contra a vontade em uma instituição controlada pela Dr. Cecilia Reyes (Alice Braga). Enquanto a médica promete controlar as habilidades do grupo, nada é o que parece.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 8 (dub): 20h10 (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3 (dub): 17h30 (todos os dias).
- Cinesercla Shopping Montserrat, sala 4 (dub): 16h10, 18h (todos os dias).
- Cinesercla Shopping PátioMix Linhares, sala 2 (dub): 16h10, 18h (todos os dias).
- Cinesystem Boulervard Shopping, sala 2 (dub): 15h, 17h (sábado e domingo); 17h05 (exceto sábado e domingo).
- Cine Araújo Multiplex Serra Shopping, sala 2 (dub): 16h30 (todos os dias).
- POSSESSÃO: O ÚLTIMO ESTÁGIO
- 88 min, Terror
- Sinopse: "Possessão: O Último Estágio" acompanha Padre Lambert (Peter Jackson) realizou um exorcismo em um menino e falhou, levando-o à morte, por isso, ele passou oito anos na cadeia. Agora, na tentativa de redimir seu erro, o Padre tentará resgatar Joel Clarke (Robert Kazinsky) da possessão do diabo. Para isso, ele convence Clarke de que, sem essa ajuda, ele jamais será liberto dessa maldição e poderá acabar perdendo seu filho. Porém, esse processo é muito mais misterioso do que parece.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3 (dub): 20h10 (todos os dias).
- Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 2: 17h, 21h (dub)(todos os dias); 19h (todos os dias).
- Cinesystem Boulervard Shopping, sala 2 (dub): 18h55, 21h (todos os dias).
- Cine Araújo Multiplex Serra Shopping, sala 2 (dub): 21h15 (todos os dias).
FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS 2020
- PERSONA NON GRATA (PERSONA NON GRATA)
- 92 min, Drama,Thriller
- Sinopse: José e Maxime são amigos e sócios minoritários numa empresa de construção que enfrenta dificuldades. Diante da necessidade de defender seus interesses, eles tomam uma decisão radical. Um segredo sombrio passa, então, a unir o destino dos dois. Quando começam a vislumbrar um futuro melhor, um estranho personagem entra em suas vidas.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins (sala 1): 14h (quinta-feira).
- MINHAS FÉRIAS COM PATRICK (ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES)
- 97 min, Comédia, Romance, Seleção Oficial do Festival de Cannes 2020
- Sinopse: Há meses Antoinette espera pelo verão e pela promessa de uma semana romântica com seu amante, Vladimir. Quando este cancela as férias planejadas pelos dois para partir para a Cévennes na companhia da esposa e da filha, Antoinette não perde muito tempo refletindo sobre a questão: decide sair atrás dele! Porém, ao chegar, não há nem sinal de Vladimir, apenas um asno teimoso que passa a acompanhá-la no seu périplo singular.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins (sala 1): 14h (sexta-feira); 16h20 (segunda-feira).
- A FAMOSA INVASÃO DOS URSOS NA SICÍLIA (LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE)
- 82 min, Animação
- Sinopse: Tudo começa quando, Tonio, o filho do rei dos ursos, é capturado por caçadores nas montanhas da Sicília... Alegando o rigor de um inverno que ameaça matar de fome o seu povo, o rei decide então invadir a planície habitada pelos homens. Com ajuda de seu exército e de um mágico, ele consegue obter a vitória e acaba por reencontrar Tonio. Porém logo chega à conclusão de que o povo dos ursos não foi feito para viver no país dos homens
- HORÁRIOS
- Cine Jardins (sala 1): 14h (sábado).
- BELLE EPOQUE (LA BELLE ÉPOQUE)
- 116 min, Romance, Comédia dramática
- Sinopse: Victor, um sexagenário desiludido, vê sua vida ser transformada no dia em que Antoine, um empresário brilhante, lhe propõe um novo tipo de atração: combinando recursos teatrais e reconstituição histórica, sua empresa oferece aos clientes uma imersão na época da sua preferência. Victor opta, então, por reviver a semana mais marcante da sua vida: aquela em que, 40 anos antes, ele encontrou o seu grande amor.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins (sala 1): 18h30 (sábado); 14h (domingo).
- O CAPITAL NO SÉCULO XXI (LE CAPITAL AU XXIe SIÈCLE)
- 103 min, Documentário
- Sinopse: Adaptado do livro homônimo de Thomas Piketty, uma das obras mais importantes dos últimos anos. Intercalando referências à cultura pop com intervenções dos mais influentes especialistas de nossa época, o filme propõe uma viagem através da história moderna de nossas sociedades. O documentário contrapõe a riqueza e o poder de um lado e, do outro, o progresso social e as desigualdades. Uma reflexão necessária para compreender o mundo de hoje.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins (sala 1): 14h (segunda-feira); 21h10 (terça-feira).
- A BOA ESPOSA (LA BONNE ÉPOUSE)
- 109 min,Comédia
- Sinopse: Cuidar do lar e se curvar aos deveres conjugais sem se queixar: é o que ensina com todo o zelo Paulette Van Der Beck em sua escola da vida doméstica. Porém todas as suas certezas ficam abaladas ao se ver viúva e arruinada. Será o efeito da volta de seu primeiro amor ou o vento da liberdade de maio de 68? E se a esposa cordata se transformasse numa mulher livre?
- HORÁRIOS
- Cine Jardins (sala 1): 20h30 (sexta-feira); 14h (terça-feira).
- SLALOM (SLALOM)
- 92 min, Drama, Seleção oficial do Festival de Cannes 2020
- Sinopse: Aos 15 anos, Lyz acaba de se somar à prestigiosa equipe de esqui do colégio de Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-campeão que assume o papel de treinador, decide pôr todas as suas fichas na nova integrante. Entusiasmada pelo apoio recebido, Lyz se entrega de corpo e alma ao seu objetivo. Porém, após acumular sucessos, rapidamente ela começa a ficar abalada sob a pressão e o domínio exercidos por Fred.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins (sala 1): 14h (quarta-feira); 18h35 (segunda-feira).
- MEU PRIMO (MON COUSIN)
- 104 min, Comédia
- Sinopse: Pierre é o executivo à frente de uma grande empresa familiar. Prestes a fechar o que parece ser o negócio do século, ele deve cumprir uma última formalidade: recolher a assinatura de seu primo, Adrien, que detém 50% das ações da empresa. Este, um sonhador afável e idealista, que costuma incorrer em gafes e constrangimentos em série, fica tão feliz em reencontrar o primo Pierre que é tomado pelo desejo de passar mais tempo na sua companhia. Para tanto, decide retardar a urgente assinatura. Pierre não tem outra opção senão embarcar ao lado de Adrien numa viagem de negócios mais do que movimentada, na qual sua paciência será posta à prova.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins (sala 1): 16h10 (quinta-feira); 21h (sábado).
- SOU FRANCÊS E PRETO (TOUT SIMPLEMENT NOIR)
- 90 min, Comédia
- Sinopse: Bonfim JP, um ator mal-sucedido de 40 anos, decide organizar o primeiro grande protesto pela causa negra na França, mas seus encontros, muitas vezes burlescos, com personalidades influentes da comunidade e o apoio entusiasta de Fary, o fazem hesitar entre o desejo de estar à frente dos palcos e seu engajamento enquanto militante.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins (sala 1): 16h15 (sexta-feira).
- MAIS QUE ESPECIAIS (HORS NORMES)
- 115 min, Comédia
- Sinopse: Há 20 anos Bruno e Malik vivem num mundo à parte, aquele habitado pelas crianças e adolescentes autistas. Trabalhando cada um em uma instituição diferente, eles se dedicam à formação de jovens vindos de bairros problemáticos para tentar lidar com esses casos considerados super-complexos. Uma aliança pouco usual para personalidades fora do comum.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins (sala 1): 16h (sábado); 18h40 (terça-feira).
- ACOSSADO (A BOUT DE SOUFFLE)
- 90 min, Drama
- Sinopse: Michel Poiccard, um criminoso obcecado por Humphrey Bogart, rouba um carro, mata um policial e vai para Paris, onde conhece Patricia Franchini, uma linda garota americana que vende jornais na Champs-Élysées. Poiccard tenta persuadi-la a fugir com ele para a Itália, sem lhe contar que é um foragido da justiça.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins (sala 1): 16h30 (domingo).
- VERÃO DE 85 (ETE 85)
- 100 min, Drama , Seleção oficial do Festival de Cannes 2020
- Sinopse: No verão em que completa 16 anos, Alexis, ao se aventurar no mar na costa da Normandia, é salvo heroicamente do naufrágio por David, 18 anos. Alexis acaba de encontrar o amigo dos seus sonhos. Porém este sonho durará mais do que um verão? O verão de 1985.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins (sala 1): 16h25 (terça-feira).
- APAGAR O HISTÓRICO (EFFACER L HISTORIQUE)
- 106 min, Comédia
- Sinopse: Num loteamento no interior da França, três vizinhos se descobrem vítimas das novas tecnologias e redes sociais. Marie é alvo de chantagem devido a um vídeo de conteúdo sexual; Bertrand vê a filha ser objeto de bullying na escola e Christine, motorista de carros de aluguel, se mostra inconformada ao constatar que as notas dadas por seus clientes se recusam a melhorar. Juntos, decidem declarar guerra aos gigantes da internet. Uma batalha perdida de antemão, ainda que
- HORÁRIOS
- Cine Jardins (sala 1): 16h10 (quarta-feira); 18h35 (domingo).
- DONAS DA BOLA (UNE BELLE EQUIPE)
- 95 min, Comédia
- Sinopse: Após se envolver numa briga, a equipe inteira de futebol da pequena cidade de Clourrières é suspensa até o fim da temporada. Com o objetivo de salvar esse pequeno clube do norte da França, que corre o risco de desaparecer, o técnico decide formar um time composto exclusivamente de mulheres para chegar ao fim do campeonato. Essa situação acabará por transformar completamente o cotidiano das famílias, abalando as convenções há muito estabelecidas naquela pequena aldeia.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins (sala 1): 18h20 (sexta-feira);
- A GAROTA DA PULSEIRA (LA FILLE AU BRACELET)
- 96 min, Drama
- Sinopse: Morando numa área residencial impessoal e sem história, Lisa, aos 18 anos, acaba de fazer o exame para ingressar na universidade. Porém, há dois anos ela usa uma pulseira, pois é acusada de ter assassinado sua melhor amiga.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins (sala 1): 20h40 (quinta-feira); 18h30 (quarta-feira);
- DNA (ADN)
- 90 min, Drama, Seleção oficial do Festival de Cannes 2020
- Sinopse: Neige, divorciada e mãe de três crianças, visita regularmente Emir, seu avô argelino, vivendo agora num asilo para idosos. Ela adora e admira aquele que exerce o papel de sustentáculo da família, o homem que a criou e que sobretudo a protegeu da atmosfera tóxica que marcava o relacionamento com os pais. As relações entre os muitos integrantes da família são complicadas e a morte do avô acabará por desencadear uma tempestade familiar e uma profunda crise de identidade em Neige.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins (sala 1): 20h55 (domingo).
- NOTRE DAME (NOTRE DAME)
- 90 min, Comédia
- Sinopse: Maud Crayon, arquiteta e mãe de duas crianças, conquista graças a um malentendido o grande concurso promovido pela prefeitura de Paris para reformar o pátio diante da catedral de Notre-Dame... Às voltas com essa nova responsabilidade, ela se vê em meio a uma tempestade ao ter de lidar ao mesmo tempo com um antigo amor da juventude que reaparece de repente e com o pai de seus filhos, a quem não chega a abandonar completamente.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins (sala 1): 20h45 (segunda-feira).
- GAGARINE (GAGARINE)
- 95 min, Drama, Seleção oficial do Festival de Cannes 2020
- Sinopse: Youri, 16 anos, cresceu em Gagarine, enorme conjunto habitacional de tijolos vermelhos em Ivry-sur-Seine, onde sonha em se tornar um cosmonauta. Ao tomar conhecimento de que o lugar onde mora está ameaçado de demolição, Youri decide se somar a um movimento de resistência. Com a cumplicidade de Diana, Houssam e dos moradores, ele se atribui a missão de salvar o conjunto habitacional, transformado na sua nave espacial.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins (sala 1): 18h30 (quinta-feira); 20h40 (quarta-feira).