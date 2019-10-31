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5 filmes para curtir ou se assustar neste Halloween

Entre as indicações estão clássicos como 'Halloween' e sucessos recentes como 'Hereditário'

Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 16:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2019 às 16:02
Halloween Crédito: Divulgação
*PEDRO PIMENTA
Para quem é familiarizado com o calendário americano, o 31 de outubro é um dia mais que especial para os fãs do terror pois é nesse dia que se comemora o Halloween. Nomeada no Brasil como Dia das Bruxas, a data começou a ser celebrada na Europa, no século XVIII, como festival celta chamado de Samhain que simbolizava fim do verão.
Hoje, o Halloween conquistou o mundo, se tornando um dos maiores feriados nãos cristão ao redor do globo. Esse dia acabou sendo a desculpa perfeita para os fãs do terror se reunirem para assistir filmes e séries com temática assustadora.
Uma delas é a estudante Lara Mireny que ama o gênero entre seus filmes favoritos "O Iluminado", "A Entidade" e "Mama", todos de terror. "Eu acho que existem dois tipos de pessoas, aquelas que amam filme de terror e aquelas que odeiam. Eu sou o primeiro tipo. Gosto de sentir a adrenalina do medo. Sempre vejo filmes desse gênero quando estou mais relaxada, pois quando a história é envolvente, meu humor muda rapidamente", afirmou.
Para quem quer curte passar a data vendo filmes de terror como a Lara, aqui vai algumas recomendações do Divirta-se de obras para comemorar seu Dia das Bruxas.
  • Halloween: A Noite do Terror (1978)
  • Começando pelo mais obvio, "Halloween: A Noite do Terror" é o clássico filme dos anos 70 que apresentou o mundo, pela mãos do mestre John Carpenter, o consagrado vilão Michael Myers. Depois desse clássico do slasher, o filme ganhou diversas continuações horrendas, até que, 40 anos depois, o vilão voltou às telas com o longa intitulado apenas "Halloween". Ignorando todas as sequências desnecessárias, a obra foi elogiado pela crítica e pelo público.
  • O Iluminado (1980)
  • Outro que vai ganhar uma continuação em breve é o clássico oitentista baseado no livro de Stephen King e dirigido por Stanley Kubrick "O Iluminado". O filme conta a história de uma família que se muda para um hotel isolado durante o inverno. Ao mesmo tempo que o pai da família passa a ser levado ao lado da violência, seu filho tem pressentimentos horríveis do passado e futuro.
  • Jovens Bruxas (1996)
  • Já nos anos 90, Andrew Fleming trouxe ao mundo o sucesso "Jovens Bruxas", que conta a história de uma jovem que se muda de São Francisco para Los Angeles para começar uma nova vida. No colégio, ela acaba conhecendo três alunas que têm uma atividade incomum: elas se dedicam ao ocultismo e à magia. O problema é que, quando as quatro garotas fazem amizade e começam a praticar magia juntas, acabam desencadeando um poder que foge do controle e gera consequências avassaladoras.
  • A Bruxa (2015)
  • Chegando nos anos 2000, a dica é o filme dirigido e escrito por Robert Eggers, "A Bruxa". O longa foi um sucesso que debatia temas como religião, preconceito e fé. Sendo situado em 1630, na Nova Inglaterra (nome original dos EUA), a obra acompanha uma família que abandona sua cidade e vai viver isolada na floresta. Lá, começam a acontecer eventos estranhos que passam a testar a fé dos integrantes da família.
  • Hereditário (2018)
  • Por último, mas não menos importante, temos o sucesso recente do diretor Ari Aster, "Hereditário". O longa acompanha uma família que, após sofrer uma terrível tragédia, se aventura no ocultismo e, sem querer, libera forças que não consegue controlar.

Menção Honrosa - A Mansão do Diabo (1896)

Lançado há mais de um século, sendo considerado o primeiro filme de terror da história e tendo a direção do gênio francês Georges Méliès, a "A Mansão do Diabo" conta a história de um cavaleiro que entra na casa do diabo e é atacado por ilusões.

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