5 filmes para curtir ou se assustar neste Halloween

Halloween Crédito: Divulgação

*PEDRO PIMENTA

Para quem é familiarizado com o calendário americano, o 31 de outubro é um dia mais que especial para os fãs do terror pois é nesse dia que se comemora o Halloween. Nomeada no Brasil como Dia das Bruxas, a data começou a ser celebrada na Europa, no século XVIII, como festival celta chamado de Samhain que simbolizava fim do verão.

Hoje, o Halloween conquistou o mundo, se tornando um dos maiores feriados nãos cristão ao redor do globo. Esse dia acabou sendo a desculpa perfeita para os fãs do terror se reunirem para assistir filmes e séries com temática assustadora.

Uma delas é a estudante Lara Mireny que ama o gênero entre seus filmes favoritos "O Iluminado", "A Entidade" e "Mama", todos de terror. "Eu acho que existem dois tipos de pessoas, aquelas que amam filme de terror e aquelas que odeiam. Eu sou o primeiro tipo. Gosto de sentir a adrenalina do medo. Sempre vejo filmes desse gênero quando estou mais relaxada, pois quando a história é envolvente, meu humor muda rapidamente", afirmou.

Para quem quer curte passar a data vendo filmes de terror como a Lara, aqui vai algumas recomendações do Divirta-se de obras para comemorar seu Dia das Bruxas.

Halloween: A Noite do Terror (1978)



Começando pelo mais obvio, "Halloween: A Noite do Terror" é o clássico filme dos anos 70 que apresentou o mundo, pela mãos do mestre John Carpenter, o consagrado vilão Michael Myers. Depois desse clássico do slasher, o filme ganhou diversas continuações horrendas, até que, 40 anos depois, o vilão voltou às telas com o longa intitulado apenas "Halloween". Ignorando todas as sequências desnecessárias, a obra foi elogiado pela crítica e pelo público.

O Iluminado (1980)



Outro que vai ganhar uma continuação em breve é o clássico oitentista baseado no livro de Stephen King e dirigido por Stanley Kubrick "O Iluminado". O filme conta a história de uma família que se muda para um hotel isolado durante o inverno. Ao mesmo tempo que o pai da família passa a ser levado ao lado da violência, seu filho tem pressentimentos horríveis do passado e futuro.

Jovens Bruxas (1996)



Já nos anos 90, Andrew Fleming trouxe ao mundo o sucesso "Jovens Bruxas", que conta a história de uma jovem que se muda de São Francisco para Los Angeles para começar uma nova vida. No colégio, ela acaba conhecendo três alunas que têm uma atividade incomum: elas se dedicam ao ocultismo e à magia. O problema é que, quando as quatro garotas fazem amizade e começam a praticar magia juntas, acabam desencadeando um poder que foge do controle e gera consequências avassaladoras.

A Bruxa (2015)



Chegando nos anos 2000, a dica é o filme dirigido e escrito por Robert Eggers, "A Bruxa". O longa foi um sucesso que debatia temas como religião, preconceito e fé. Sendo situado em 1630, na Nova Inglaterra (nome original dos EUA), a obra acompanha uma família que abandona sua cidade e vai viver isolada na floresta. Lá, começam a acontecer eventos estranhos que passam a testar a fé dos integrantes da família.

Hereditário (2018)



Por último, mas não menos importante, temos o sucesso recente do diretor Ari Aster, "Hereditário". O longa acompanha uma família que, após sofrer uma terrível tragédia, se aventura no ocultismo e, sem querer, libera forças que não consegue controlar.

Menção Honrosa - A Mansão do Diabo (1896)