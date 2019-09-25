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Show

Belo se apresenta em Cariacica no sábado (05/10)

Pagodeiro traz show da sua turnê "Pra fazer você feliz de novo"

Publicado em 

25 set 2019 às 11:33

Publicado em 25 de Setembro de 2019 às 11:33

Belo Crédito: Luiz Fabiano

Quando?

Dia 5 de outubro de 2019, sábado, às 22h.

Onde?

Matrix Music Hall. Rua Rio Branco, 229, Rio Branco, Cariacica.

Quanto?

Pista: R$ 40 (meia/ 2º lote); R$ 80 (inteira/ 2º lote). Camarote: R$ 60 (meia/ 2º lote); R$ 120 (inteira/ 2º lote).

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