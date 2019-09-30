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Musical

Musical sobre Madame Satã em Vitória na quinta (07/11)

O espetáculo musical do Grupo dos Dez (MG) traz trilha sonora inédita e executada ao vivo

Publicado em 

30 set 2019 às 15:38

Publicado em 30 de Setembro de 2019 às 15:38

Madame Satã Um Musical Brasileiro Crédito: Ândrea Possamai
O espetáculo musical do Grupo dos Dez de Belo Horizonte dirigido pelo consagrado João das Neves (in memoriam) e por Rodrigo Jerônimo, "Madame Satã - Um Musical Brasileiro", traz trilha sonora inédita e executada ao vivo por um elenco versátil composto por quinze artistas mineiros e paulistas, tem direção musical de Bia Nogueira, que conduziu um processo de experimentações sonoras e improvisações de melodias, que resultou na construção de uma trilha sonora inédita, criada pelos atores do espetáculo.
João Francisco dos Santos, foi um dos 18 filhos de uma família pobre. Trocado por uma égua, tornou-se, a duras penas, uma figura mitológica da Lapa carioca, sendo preto, pobre e homossexual, tudo isso no início do século XX. Analfabeto de pai e mãe, o artista é símbolo da incorporação de elementos da cultura ocidental europeia à malandragem carioca, com claras referências às manifestações africanas.
Madame Satã se vale da biografia de um dos mais peculiares personagens brasileiros para refletir sobre questões que atravessaram seu tempo, mas que, infelizmente, perduram até hoje, como racismo, homofobia e machismo. É também um retrato sobre a boemia carioca que, em meados do século XX, via o nascimento do samba e sua perpetuação como um ritmo genuinamente brasileiro.

"Madame Satã - Um Musical Brasileiro"

Quando?

Dia 7 de novembro de 2019, quinta, às 21h.

Onde?

Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.

Quanto?

Mezanino: R$ 30 (meia); R$ 60 (inteira). Setor B: R$ 40 (meia); R$ 80 (inteira). Setor A: R$ 50 (meia); R$ 100 (inteira). Ingressos à venda no site.

Informações:

(27) 98831-0140 e (27) 3055-3033

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